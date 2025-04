Durch den Einsatz der KI-gestützten Watson Assistant haben HR-Führungskräfte signifikante Verbesserungen in den Betriebsabläufen und Workflows erfahren. Konkrethat der watsonx Assistant die Zeit, die Mitarbeiter für allgemeine HR-Aufgaben aufwenden, um 75 % reduziert.

IBM watsonx Assistant unterstützt Mitarbeiter mit personalisierten Chatbots und Automatisierung. watsonx Assistant kann in Plattformen wie Telefon, SMS, Webchat, Messaging-Apps wie Slack, Facebook Messenger und WhatsApp sowie in die HR-Systeme, die Unternehmen verwenden, integriert werden. Sobald watsonx Assistant integriert ist, kann er auf Fragen in Direktnachrichten oder Kanälen antworten.

Der virtuelle Agent von watsonx Assistant bietet Hilfe bei Versicherungen, Altersvorsorge, Zustand und Wellness, Arbeitsunfähigkeitsschutz, Familienleistungen und sogar Lebensversicherungen. Der größte Telekommunikationsanbieter Australiens, Telstra, hat mit watsonx Assistant einen Chatbot namens Codi entwickelt, der mehrere interne und externe Aufgaben erledigt und insgesamt geschätzte 10 Millionen AUD einspart.

In China ermöglichte watsonx Assistant den Mitarbeitern der ENN Group , Statusaktualisierungen zu internen Prozessen wie Spesenabrechnungen zu erhalten, ohne manuelle Abfragen durchführen zu müssen.

watsonx Assistant hilft Personalverantwortlichen, zuzuhören und zu verstehen, was ihre Mitarbeiter brauchen. Er ermöglicht proaktive statt reaktive Reaktionen und fördert die Mitarbeiterzufriedenheit. Indem sie Lücken erkennen und die Mitarbeiter dort unterstützen, wo und wann sie es brauchen, machen die watsonx Assistant-Chatbots die effektiven und effizienten Mitarbeiter des Personalwesens effektiver und verbessern so die gesamten Geschäftsabläufe und Prozesse.