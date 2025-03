Neue Mitarbeiter müssen möglicherweise automatisch in wichtigen Bereichen geschult oder umgeschult werden. In solchen Fällen können Unternehmen ihren Mitarbeitern Schulungs-Apps zur Verfügung stellen, die personalisierte Trainingseinheiten anbieten. Das Schulungssystem begleitet die Mitarbeiter so lange, bis sie alle erforderlichen Fortbildungen absolviert haben. KI-Automatisierung, wie z. B. ML, kann auch personalisierte Schulungen erstellen, die auf den Leistungen eines Mitarbeiters in einem bestimmten Bereich basieren. So kann das System beispielsweise zusätzliche Schulungen zum Thema Marketinganalyse vorschlagen, wenn der Mitarbeiter Schwierigkeiten bei diesen Fragen hat.