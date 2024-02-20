Was ist Mitarbeiterproduktivität?

Die Steigerung der Mitarbeiterproduktivität ist eine entscheidende Komponente für den Unternehmenserfolg. Durch die verbesserte Produktivität können Mitarbeiter ihre Ziele schneller und effizienter erreichen. Gleichzeitig führt dies zu Kosteneinsparungen und einer höheren Rentabilität. Es trägt auch zur Mitarbeiterzufriedenheit bei.

Ein wichtiger Faktor für die Produktivität ist die Beseitigung oder Automatisierung von Routine- oder langweiligen Aufgaben, die keinen großen kognitiven Einsatz des Menschen erfordern. In den letzten Jahren haben Unternehmen alle möglichen KI-gestützten Workflows implementiert, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Dadurch sparen Unternehmen Zeit und Geld und die Mitarbeiter haben oft mehr Zeit, um sich auf interessantere, „höherwertige“ Arbeiten zu konzentrieren, die die einzigartigen kognitiven Fähigkeiten erfordern, für die Menschen besser geeignet sind.