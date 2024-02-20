Was ist Mitarbeiterproduktivität?

Veröffentlicht: 20. Februar 2024
Mitwirkender: Cole Stryker
Die Mitarbeiterproduktivität misst, wie effizient und effektiv ein Mitarbeiter oder eine Gruppe von Mitarbeitern zur Erreichung der Unternehmensziele beiträgt. Es handelt sich um einen wichtigen Leistungsindikator (KPI), der den Arbeitsaufwand im Verhältnis zum Zeit-, Arbeits- und Ressourceneinsatz misst.
Die Steigerung der Mitarbeiterproduktivität ist eine entscheidende Komponente für den Unternehmenserfolg. Durch die verbesserte Produktivität können Mitarbeiter ihre Ziele schneller und effizienter erreichen. Gleichzeitig führt dies zu Kosteneinsparungen und einer höheren Rentabilität. Es trägt auch zur Mitarbeiterzufriedenheit bei.
Ein wichtiger Faktor für die Produktivität ist die Beseitigung oder Automatisierung von Routine- oder langweiligen Aufgaben, die keinen großen kognitiven Einsatz des Menschen erfordern. In den letzten Jahren haben Unternehmen alle möglichen KI-gestützten Workflows implementiert, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Dadurch sparen Unternehmen Zeit und Geld und die Mitarbeiter haben oft mehr Zeit, um sich auf interessantere, „höherwertige“ Arbeiten zu konzentrieren, die die einzigartigen kognitiven Fähigkeiten erfordern, für die Menschen besser geeignet sind.
Die Bewertung der Mitarbeiterproduktivität kann je nach Arbeit und den Zielen des Unternehmens verschiedene Metriken umfassen. Zu den Metriken können Produktionsvolumen, Umsatzerlöse, Projektabschlussraten, Produktqualität und Kundenzufriedenheit gehören. Um die Ziele zu erreichen, die diese Metriken quantifizieren, betrachten Manager und Produktivitätsanalysten am Arbeitsplatz viele Faktoren, die durch die Einführung verschiedener Best Practices und Methoden verbessert werden können.
Der Prozess der Planung und effektiven Zeiteinteilung zur Erledigung von Aufgaben. Umständliche oder ineffiziente Workflows, unklare Verfahren und redundante Prozesse können die Produktivität verlangsamen. Tools oder Methoden zur Zeiterfassung können überwachen, wie Mitarbeiter ihre Zeit einteilen, und dabei helfen, ineffiziente Bereiche zu identifizieren und Erkenntnisse über die Verteilung des Workloads zu gewinnen.
Das Maß an Fachwissen und Kompetenz, das die Mitarbeiter in ihren jeweiligen Positionen besitzen. Mitarbeiter können Schwierigkeiten haben, ihre Aufgaben zu erfüllen, wenn ihnen die erforderlichen Skills oder Schulungen fehlen oder wenn sie ihre Rollen, Verantwortlichkeiten und Unternehmensziele nicht genau kennen.
Das Verhalten von Führungskräften kann einen großen Einfluss auf die Produktivität haben. Die Qualität der Führungs- und Managementpraktiken kann sich erheblich auf die Mitarbeiterproduktivität auswirken. Gute Führung spornt in der Regel zu harter Arbeit während des gesamten Arbeitstages an. Ineffektive Managementpraktiken oder eine toxische Unternehmenskultur können zu Kommunikationsproblemen oder Demotivation führen und sich negativ auf die Produktivität auswirken. Effektive Tools und Ansätze für das Produktmanagement können Ineffizienzen in Workflows reduzieren.
Faktoren wie die räumliche Gestaltung des physischen Arbeitsbereichs für Komfort und Effizienz, die Organisationskultur und die Verfügbarkeit von Tools und Ressourcen, die die Mitarbeiter zur Erledigung ihrer Aufgaben benötigen. Ein hohes Maß an Stress, überlange Arbeitszeiten, Mikromanagement und eine mangelnde Work-Life-Balance können zu Burnout und sinkender Produktivität beitragen. Ein positives Arbeitsumfeld kann dagegen zu einer hohen Arbeitszufriedenheit und einer höheren Arbeitsqualität führen, was sich letztlich positiv auf das Geschäftsergebnis auswirkt.
Das Ausmaß, in dem Mitarbeiter motiviert und engagiert bei der Arbeit sind, was durch Vergütung und andere materielle Anreize, Anerkennung und ein Gefühl der Sinnhaftigkeit beeinflusst werden kann. Andernfalls kann es bei produktiven Mitarbeitern zu einem Motivationsverlust kommen, wenn sie ihre Arbeit nicht als herausfordernd, ansprechend oder lohnend empfinden. Klar definierte Aufgabenbereiche, Verantwortlichkeiten und Leistungserwartungen mit festgelegten Leistungskennzahlen motivieren und befähigen die Mitarbeiter, ihre Arbeit so zu erledigen, dass diese Erwartungen erfüllt werden.
Der Einsatz geeigneter Technologien und Tools zur Steigerung der Effizienz und zur Optimierung von Prozessen. Veraltete Methoden oder fehlerhafte Tools können zu Frustration und Verzögerungen führen.
Die Zugänglichkeit, Verfügbarkeit und Klarheit von Kommunikationskanälen, die Zusammenarbeit und die Fähigkeit der Mitarbeiter, Anweisungen und Feedback zu erhalten, unterstützen. Unklare oder mangelnde Kommunikation kann zu Missverständnissen führen und die Produktivität der Belegschaft beeinträchtigen.
Um die Mitarbeiterproduktivität beurteilen zu können, müssen Unternehmen in der Lage sein, das Produktivitätsniveau zu messen. Dazu gehört die Bewertung der Leistung und Effizienz der Mitarbeiter bei der Erledigung von Aufgaben und der Erfüllung ihrer Pflichten. Es gibt zwei übergeordnete Kategorien, die die gängigen Methoden zur Messung der Produktivität einer Einzelperson oder eines Teams beschreiben: quantitativ und qualitativ.
Manager und Analysten können das Volumen der innerhalb eines bestimmten Zeitraums abgeschlossenen Arbeit oder die Zeit, die für die Erledigung eines bestimmten Arbeitsvolumens benötigt wird, messen – zwei Möglichkeiten, dieselben Daten zu betrachten. Andere quantitative Produktivitätsmetriken könnten die Anzahl der produzierten Einheiten, abgeschlossenen Aufgaben oder beendeten Projekte umfassen. Im Verkauf können sie die Verkaufserlöse, die Anzahl der abgeschlossenen Geschäfte oder die Kundengewinnungsrate verfolgen. Zu den Vertriebs-KPIs könnten Konversionsraten oder der durchschnittliche Umsatz pro Kunde gehören. Finanzielle Metriken wie Umsatz pro Mitarbeiter und Kosten pro Output helfen dabei, den finanziellen Erfolg eines bestimmten Workflows, Projekts oder einer Gruppe in einen Kontext zu setzen.
Der Erfolg hängt natürlich nicht nur von der Quantität des Outputs ab, sondern auch von dessen Qualität. Man kann Mängel- oder Fehlerquoten messen. Zusätzlich gibt es unzählige Möglichkeiten, die Kundenzufriedenheit zu messen, die in der Regel mit der Qualität des Outputs korreliert. Online-Umfragen, Stimmung in den sozialen Medien, Abwanderungsrate, Volumen des Kundenservice – es gibt viele Möglichkeiten, um zu messen, ob Kunden mit den von Mitarbeitern gelieferten Produkten zufrieden sind oder nicht. Bewertungen durch Vorgesetzte und Kollegen sowie Selbsteinschätzungen können dabei helfen, abstrakte oder schwer messbare Aspekte der Gesamtproduktivität zu erfassen. Tests und Leistungsbewertungen können dabei helfen, zu beurteilen, wie gut die Mitarbeiter ihre Tools effektiv nutzen und die Erwartungen der Manager erfüllen können.
Eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Metriken kann Unternehmen dabei helfen, ein umfassendes Verständnis dafür zu erlangen, wie sie die Mitarbeiterproduktivität steigern können.
Künstliche Intelligenz (KI) spielt in vielerlei Hinsicht eine wichtige Rolle bei der Steigerung der Mitarbeiterproduktivität. Hier sind einige der häufigsten und effektivsten Anwendungsfälle.
KI kann Routine- und alltägliche Aufgaben übernehmen, sodass sich die Mitarbeiter auf komplexere und kreativere Aspekte ihrer Arbeit konzentrieren können. Aufgaben wie Dateneingabe, Dateiverwaltung und Berichterstellung können jetzt schnell und mit hoher Genauigkeit von KI durchgeführt werden, in einigen Fällen sogar mit einer höheren Leistung als der Durchschnittsmensch.
KI-gestützte Chatbots und virtuelle Agenten können grundlegende Kundenanfragen bearbeiten und so die Belastung der menschlichen Kundensupport-Teams verringern. So können sich die Mitarbeiter auf komplexere Kundenprobleme konzentrieren, die eine persönliche Betreuung erfordern.
KI kann große Datenmengen schnell und genau analysieren und Erkenntnisse liefern, die bei Entscheidungsprozessen helfen können. Vorausschauende Analysen können bei der Prognose von Trends helfen und ermöglichen eine fundiertere Entscheidungsfindung und effektivere Planung.
KI-gestützte Chatbots und virtuelle Assistenten können Routineanfragen bearbeiten und ermöglichen es Mitarbeitern, effizienter auf Informationen zuzugreifen und Unterstützung zu erhalten. So kann die Kommunikation optimiert und der Zeitaufwand für grundlegende Verwaltungsaufgaben reduziert werden.
KI kann Schulungs- und Entwicklungsprogramme auf die individuellen Bedürfnisse und Lernstile der Mitarbeiter zuschneiden und so den Lernprozess optimieren. Adaptive Lernplattformen können Inhalte und das Tempo an den Fortschritt jedes Mitarbeiters anpassen.
KI kann bei der Überwachung der Mitarbeiterleistung helfen und Echtzeit-Feedback und Verbesserungsvorschläge liefern. Durch vorausschauende Analysen können potenzielle Probleme identifiziert werden, sodass ein proaktives Eingreifen noch vor einer Beeinträchtigung der Produktivität möglich ist. IoT-Sensoren können dabei helfen, die Leistung manueller Workflows zu quantifizieren.
KI kann Muster in Workflows analysieren und Optimierungen vorschlagen. So können Teams Prozesse optimieren und Engpässe beseitigen. Intelligente Tools zur Terminplanung können die Zeiten für Meetings, Aufgabenzuweisungen und Projektzeitpläne optimieren.
Generative KI ermöglicht es Mitarbeitern, Inhalte schnell oder mit einem höheren Grad an Komplexität zu erstellen. Verkäufer können in Sekundenschnelle ein individuelles Kundenangebot erstellen, Ingenieure können Code schnell von einer Sprache in eine andere übersetzen und Designer können Bild-, Video- und Audio-Assets erstellen und bearbeiten, anstatt sie von Grund auf neu zu erstellen.
Die durchdachte Implementierung von KI-Technologien ist entscheidend, wobei ethische Implikationen, Datenschutz und die potenziellen Auswirkungen auf die Belegschaft zu berücksichtigen sind. Zusätzlich ist die Bereitstellung angemessener Schulungen und Unterstützung für Mitarbeiter, um sich an KI-gestützte Veränderungen anzupassen, für eine erfolgreiche Umsetzung und eine allgemeine Produktivitätssteigerung unerlässlich.
Durch die Einführung von KI-Systemen und IoT-Sensoren können Manager mehr Aspekte der Mitarbeitererfahrung messen als je zuvor. Der Bereich der Mitarbeiterproduktivität entwickelt sich sehr schnell. Hier sind einige allgemeine Trends, die Sie im Auge behalten sollten.
Wie im letzten Abschnitt beschrieben, findet KI am Arbeitsplatz immer mehr Einsatzmöglichkeiten, die scheinbar jeden Aspekt der Mitarbeitererfahrung betreffen.
Remote-Arbeit und hybride Arbeitsmodelle sind für Fachkräfte mittlerweile normal geworden. Die Pandemie beschleunigte die Einführung neuer Projektmanagement-Methoden und digitaler Tools für die Zusammenarbeit wie Slack und Zoom, um die oft asynchrone Arbeit im Homeoffice zu ermöglichen und eine hohe Produktivität aufrechtzuerhalten. Flexible Arbeitszeiten, komprimierte Arbeitswochen und andere Alternativen tragen den unterschiedlichen Bedürfnissen der Teammitglieder an entfernten Standorten Rechnung.
Bis vor kurzem haben Unternehmen nicht viel über die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter nachgedacht. Heute sind Programme zur Förderung der psychischen Gesundheit und des Wohlbefindens sehr beliebt. Glückliche, erfüllte Mitarbeiter sind in der Regel produktiver. Solche Programme könnten die Einrichtung von Meditationsräumen, Yoga-Kurse vor Ort, Mitarbeiterressourcengruppen und Initiativen zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben umfassen.
Ein ganzheitlicher Ansatz für die Gesamterfahrung der Mitarbeiter bei der Arbeit, mit Schwerpunkt auf den immateriellen Vorteilen, die Mitarbeiter aus ihrer Arbeit ziehen, ist ein wichtiger Trend. Um Top-Talente zu gewinnen und zu halten, müssen Unternehmen über ihre Mission, Unternehmenskultur, Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Flexibilität am Arbeitsplatz und vieles mehr nachdenken. Eine gute Mitarbeitererfahrung ist viel mehr als nur ein Gehaltsscheck.
Unternehmen nutzen Datenanalysen, um Erkenntnisse über die Mitarbeiterproduktivität zu gewinnen. Datengestützte Ansätze helfen dabei, verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren, Workflows zu optimieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.
