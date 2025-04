Was ist ein Wissensarbeiter?

Der Begriff „Wissensarbeiter“ wurde 1959 vom Unternehmensberater Peter Drucker in seinem Buch The Landmarks of Tomorrow als eine neue Variante des Angestellten geprägt. Darin argumentiert er, dass im 21. Jahrhundert die Produktivität der Wissensarbeiter das wertvollste Asset für jedes Unternehmen sein wird. In einem Artikel im Harvard Business Review von 1999 stellte Drucker fest, dass Menschen bei der Ausführung von Arbeit, die ihnen liegt und ihren Fähigkeiten entspricht, nicht nur eine erfolgreichere Karriere in der Wissensgesellschaft anstreben, sondern letztlich auch einen größeren Mehrwert für das Unternehmen schaffen können.

Zu dieser Zeit erkannte Drucker, wie sich die Aufgaben von herkömmlichen Arbeitern, bei denen manuelle Arbeit zum Einsatz kommt, zu Bürojobs verlagern, die sich auf die intellektuellen Fähigkeiten und das Wissen der Mitarbeiter verlassen, um Aufgaben zu erstellen und auszuführen. Drucker sah die bevorstehende Verlagerung hin zur Informationstechnologie und eine neue Arbeiterklasse voraus, deren wichtigste Fähigkeit aus Wissen besteht. Dieser verstärkte Fokus auf Informationen und neue Technologien sollte zum Wachstum der Wirtschaft beitragen, allerdings auf Kosten vieler herkömmlicher Jobs, prognostizierte Drucker.

Viele der Berufe, die heute als Wissensarbeiter gelten, existierten bereits, als Drucker den Begriff prägte (z. B. Apotheker, Lehrer, Bauleiter), doch in unserem neuen Informationszeitalter sind zahllose weitere Berufsbezeichnungen entstanden, wie etwa Programmierer oder IT-Berater.