Was ist ein Manufacturing Execution System (MES)?

Mehrere Trends der digitalen Transformation prägen die Entwicklung von MES Systemen in den letzten Jahren.



Cloud-basiertes MES: Cloud Computing gewinnt in der Fertigungsindustrie an Bedeutung, wobei MES Software zunehmend als cloudbasierte Lösung angeboten wird. Cloudbasierte MES Systeme bieten Vorteile wie Skalierbarkeit, Flexibilität, geringere Infrastrukturkosten und einfacheren Zugriff auf Daten von mehreren Standorten. Sie erleichtern auch die Integration mit anderen cloudbasierten Anwendungen und ermöglichen die Zusammenarbeit in Echtzeit.



IIoT-Integration: Die Integration von MES Systemen mit dem industriellen Internet der Dinge (IIoT) ist ein bedeutender Trend. MES Systeme nutzen IIoT-Technologien, um Daten von Sensoren, Maschinen und vernetzten Geräten in Echtzeit zu erfassen. Diese Integration ermöglicht eine verbesserte Transparenz, Vorhersageanalyse, Fernüberwachung und Optimierung von Herstellungsprozessen.



Big-Data-Analyse: MES Systeme nutzen Big-Data-Analysefunktionen, um das riesige Datenvolumen aus den Fertigungsabläufen zu verarbeiten und zu analysieren. Fortschrittliche Analysealgorithmen und maschinelles Lernen werden angewendet, um Muster, Korrelationen und verwertbare Erkenntnisse zu identifizieren. Dadurch wird die Produktion optimiert, die Qualität verbessert und eine vorausschauende Wartung ermöglicht.



Mobile Anwendungen: Mobile Anwendungen werden zunehmend in MES Systeme integriert, um den Echtzeitzugriff auf Daten und Funktionen von Smartphones und Tablets zu ermöglichen. Mitarbeiter, Supervisor und Manager können Herstellungsprozesse überwachen und kontrollieren, Produktions-Dashboards anzeigen und Benachrichtigungen auf ihren Mobilgeräten erhalten. Mobile MES Apps verbessern die betriebliche Agilität und ermöglichen die Entscheidungsfindung von unterwegs aus.



Integration mit Supply-Chain-Systemen: MES Systeme erweitern ihre Integrationsfähigkeit, um sich mit Supply-Chain-Systemen zu verbinden. Diese Integration ermöglicht einen nahtlosen Informationsfluss zwischen MES-, ERP- und SCM-Systemen und ermöglicht so eine bessere Supply Chain Transparenz, Bedarfsplanung und Synchronisation. Sie ermöglicht auch eine bessere Zusammenarbeit mit Anbietern, Kunden und Logistikpartnern.



KI und maschinelles Lernen: KI und maschinelles Lernen werden in MES Systemen eingesetzt, um die Entscheidungsfindung zu automatisieren, Prozesse zu optimieren und Vorhersagefunktionen zu ermöglichen. KI-Algorithmen können historische Daten analysieren, Unregelmäßigkeiten identifizieren, Produktionsergebnisse vorhersagen und Prozessverbesserungen empfehlen. Dieser Trend ermöglicht es MES Systemen, intelligente Erkenntnisse in Echtzeit zu liefern und datengesteuerte Entscheidungen zu unterstützen.



Erweiterte Benutzerschnittstellen und Visualisierung: MES-Systeme konzentrieren sich auf intuitive Benutzerschnittstellen und erweiterte Visualisierungsfunktionen. Interaktive Dashboards, 3D-Visualisierung, Augmented Reality und Virtual Reality werden integriert, um das Benutzererlebnis zu verbessern und ein besseres Verständnis der Produktionsdaten zu ermöglichen. Auf diese Weise können Mitarbeiter und Manager schnell Trends, Unregelmäßigkeiten und Verbesserungsmöglichkeiten erkennen.



Konformität und regulatorische Funktionen: Angesichts der immer strengeren Vorschriften in verschiedenen Branchen verfügen MES-Systeme über robustere Funktionen zur Einhaltung von Vorschriften und Bestimmungen. Dazu gehören Funktionen für elektronische Aufzeichnungen, Überprüfungsprotokolle, Dokumentationsmanagement und die Einhaltung branchenspezifischer Normen und Vorschriften. MES Systeme spielen eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung der Einhaltung von Vorschriften wie den FDA-Anforderungen bezüglich der Herstellung von Pharmazeutika und medizinischen Geräten.

Diese Trends spiegeln den Fokus der Branche auf die Nutzung fortschrittlicher Technologien, Konnektivität und Datenanalyse zur Verbesserung der Effizienz, Agilität und Entscheidungsfindung in der Fertigung wider. Die Implementierung dieser Trends in MES-Systeme kann Herstellern einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.