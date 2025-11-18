Wie definieren Sie einen IT-Held? In der IT-Welt sind die stillen Helden Help-Desk-Techniker, die für verschiedene Abteilungen oder Anwendungen geschult sind. Sie finden schnell Antworten, um das Problem eines Benutzers zu lösen. Aber wie finden Unternehmen diese Tech Worker? Sie wenden sich häufig an das Fachwissen eines Managed Service Providers (MSP), um ihre Help-Desk-Funktionen zu erweitern.

MSPs und ihre hochqualifizierten Teams verbessern die Help-Desk-Services für Unternehmen. Aufgrund der zunehmenden Komplexität von IT-Umgebungen und der gestiegenen Kundenerwartungen stehen sie jedoch oft vor großen Herausforderungen. In den letzten zwei Jahrzehnten haben MSPs Unternehmen dabei geholfen, sich bei der Verwaltung ihrer IT-Infrastruktur auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren. So mussten Help-Desk-Techniker oft Fehler in verschiedenen Anwendungen für mehrere Kunden gleichzeitig beheben. Trotz ihrer Bemühungen empfinden etwa 50 % der Kunden ihre Probleme nach dem Schließen des Tickets immer noch als unzureichend gelöst.

CrushBank, ein preisgekrönter KI-Anwendungsentwickler und IT-Dienstleister im METRO Großraum New York, hat diese Herausforderungen aus erster Hand erkannt, nachdem er den Support für verschiedene Unternehmen, von kleinen Anwaltskanzleien bis hin zu großen medizinischen Praktiken, geleitet hatte. Help-Desk-Techniker, von denen erwartet wurde, dass sie mehrere IT-Anwendungen und Client-Konfigurationen beherrschen, hatten Schwierigkeiten, den Forderungen der Kunden nach sofortigen Lösungen gerecht zu werden.

Brian Mullaney, Principal und Chief Revenue Officer bei CrushBank, wies die Ineffizienzen des bestehenden Help-Desk-Modells auf. „In vielen Unternehmen verbringen die Techniker etwa 50 % ihrer Zeit mit der Suche nach Informationen in einem riesigen Datenmeer, von denen viele unstrukturiert und nicht leicht abrufbar sind. Dies verringert nicht nur die Produktivität, sondern treibt auch die Kosten in die Höhe, wodurch mehr Datenabfragen als Problemlösungen finanziert werden.“

Diese Herausforderungen wirken sich direkt auf das Customer Experience und die Kundenzufriedenheit aus und können zu Geschäftsverlusten führen. Aufgrund der Datenüberlastung sind Unternehmen und ihre Help Desk überfordert und haben mit verzögertem Entscheidungsfindung und betrieblichen Verzögerungen zu kämpfen.

CrushBank suchte nach einer Lösung, die fortschrittliche KI-Technologie nutzt, um sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten effizient zu durchsuchen. Sie schlossen sich mit IBM zusammen und bereitstellten IBM watsonx.ai, ein Unternehmensklasse-KI-Studio, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie MSPs und Unternehmen mit ihren Daten interagieren und diese nutzen, um die Effizienz zu steigern, die Kosten zu senken und die Kundenzufriedenheit zu verbessern.