CrushBank macht den Help Desk für Kunden zugänglicher und umsetzbarer
Wie definieren Sie einen IT-Held? In der IT-Welt sind die stillen Helden Help-Desk-Techniker, die für verschiedene Abteilungen oder Anwendungen geschult sind. Sie finden schnell Antworten, um das Problem eines Benutzers zu lösen. Aber wie finden Unternehmen diese Tech Worker? Sie wenden sich häufig an das Fachwissen eines Managed Service Providers (MSP), um ihre Help-Desk-Funktionen zu erweitern.
MSPs und ihre hochqualifizierten Teams verbessern die Help-Desk-Services für Unternehmen. Aufgrund der zunehmenden Komplexität von IT-Umgebungen und der gestiegenen Kundenerwartungen stehen sie jedoch oft vor großen Herausforderungen. In den letzten zwei Jahrzehnten haben MSPs Unternehmen dabei geholfen, sich bei der Verwaltung ihrer IT-Infrastruktur auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren. So mussten Help-Desk-Techniker oft Fehler in verschiedenen Anwendungen für mehrere Kunden gleichzeitig beheben. Trotz ihrer Bemühungen empfinden etwa 50 % der Kunden ihre Probleme nach dem Schließen des Tickets immer noch als unzureichend gelöst.
CrushBank, ein preisgekrönter KI-Anwendungsentwickler und IT-Dienstleister im METRO Großraum New York, hat diese Herausforderungen aus erster Hand erkannt, nachdem er den Support für verschiedene Unternehmen, von kleinen Anwaltskanzleien bis hin zu großen medizinischen Praktiken, geleitet hatte. Help-Desk-Techniker, von denen erwartet wurde, dass sie mehrere IT-Anwendungen und Client-Konfigurationen beherrschen, hatten Schwierigkeiten, den Forderungen der Kunden nach sofortigen Lösungen gerecht zu werden.
Brian Mullaney, Principal und Chief Revenue Officer bei CrushBank, wies die Ineffizienzen des bestehenden Help-Desk-Modells auf. „In vielen Unternehmen verbringen die Techniker etwa 50 % ihrer Zeit mit der Suche nach Informationen in einem riesigen Datenmeer, von denen viele unstrukturiert und nicht leicht abrufbar sind. Dies verringert nicht nur die Produktivität, sondern treibt auch die Kosten in die Höhe, wodurch mehr Datenabfragen als Problemlösungen finanziert werden.“
Diese Herausforderungen wirken sich direkt auf das Customer Experience und die Kundenzufriedenheit aus und können zu Geschäftsverlusten führen. Aufgrund der Datenüberlastung sind Unternehmen und ihre Help Desk überfordert und haben mit verzögertem Entscheidungsfindung und betrieblichen Verzögerungen zu kämpfen.
CrushBank suchte nach einer Lösung, die fortschrittliche KI-Technologie nutzt, um sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten effizient zu durchsuchen. Sie schlossen sich mit IBM zusammen und bereitstellten IBM watsonx.ai, ein Unternehmensklasse-KI-Studio, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie MSPs und Unternehmen mit ihren Daten interagieren und diese nutzen, um die Effizienz zu steigern, die Kosten zu senken und die Kundenzufriedenheit zu verbessern.
CrushBank hat durch die Zusammenarbeit mit IBM als einem der ersten IBM Watson-Ökosystempartner eine transformative Reise angetreten. „Nachdem wir von den Funktionen des Unternehmensklasse KI-Studios von IBM, IBM watsonx.ai, wussten wir, dass es zu der Lösung, die wir entwickelten, passen würde“, sagte David Tan, Chief Technologie Officer und Mitbegründer von CrushBank. „Wir brauchten eine wirklich leistungsfähige Plattform, mit der wir all diese Informationen kombinieren, zusammenstellen und den Endnutzern präsentieren konnten. CrushBank erkannte das Potenzial dieser Technologie und verpflichtete sich zu Innovationen, indem es die neuesten KI-Lösungen von IBM aus dem IBM watsonx®-Portfolio in sein CrushBank Neuro-Angebot integrierte und dabei fortschrittliche Large Language Models (LLM)-Funktionen einbezog. Mit dieser Verbesserung könnte das Angebot von CrushBank präzise Antworten geben, Informationen über mehrere Dokumente hinweg korrelieren und die Problemlösung für Help-Desk-Teams beschleunigen.
CrushBank Neuro ist so konzipiert, dass Unternehmen schnell auf die benötigten Informationen zugreifen können, die auf die Anforderungen der einzelnen Abteilungen zugeschnitten sind. Die Lösung nutzt die konversationellen Suchfunktionen der KI, um das Abrufen von Informationen aus verschiedenen Unternehmensdatensystemen, Kundendokumenten und Abteilungsunterlagen zu vereinfachen. Ganz gleich, ob ein Unternehmen den Hauptansprechpartner im Unternehmen seines Kunden, die Anzahl der auslaufenden Kaufverträge oder die neuesten Urlaubsrichtlinien sucht, CrushBank Neuro kann anhand interner Datenquellen die notwendigen Antworten liefern. Mitarbeiter können auch über Microsoft Teams und Slack auf Neuro zugreifen.
Die Einführung von CrushBank Neuro hat die Help-Desk-Workflows vereinfacht. Nach der Ticketauswahl liefert die Anwendung die relevantesten Informationen aus den verfügbaren Ressourcen zurück, organisiert in einem benutzerfreundlichen Format, um einen schnellen Überblick zu ermöglichen. Darüber hinaus optimiert CrushBank Neuro den Informationsabruf aus verteilten Unternehmensdatensystemen, Dokumenten und Datensätzen. Das KI-gestützte Portfolio von CrushBank ermöglicht es den Mitarbeitern, effizienter zu arbeiten und ihre Effektivität und Gesamtleistung zu verbessern. Durch die Nutzung der Power von IBMs fortschrittlichen Technologien fährt CrushBank fort, die Art und Weise zu revolutionieren, wie MSPs und ihre Kunden mit ihren Daten interagieren und diese nutzen, und fördert so einen flexibleren, reaktionsschnelleren und intelligenteren Ansatz für den IT-Support.
Die strategische Zusammenarbeit von CrushBank mit IBM, insbesondere die Integration von watsonx.ai in CrushBank Neuro, hat den Kunden erhebliche Nutzen gebracht. Ein wesentlicher Vorteil dieser Partnerschaft ist die deutliche Reduzierung der durchschnittlichen Lösungszeit für Help-Desk-Tickets. „Wir verzeichnen einen Anstieg der Anzahl der Tickets, die unsere Kunden pro Tag schließen können, um etwa 40 %“, sagt David Tan, CTO bei CrushBank. Das bedeutet also, dass sie ihr Geschäft ausbauen können. Sie können mehr Kunden gewinnen und sie können expandieren, ohne die Mitarbeiterzahl zu erhöhen.“
Die Lösungen von CrushBank bieten mehr als nur mehr Effizienz. Sie positionieren interne und externe Help-Desk-Teams als integralen Bestandteil der Customer Experience und fördern so tieferes Fachwissen, das im Remote-Support oft fehlt. Dieser Ansatz hat auch zu höheren Kundenzufriedenheitswerten und einer insgesamt verbesserten Customer Experience geführt, die durch höhere Problemlösungsraten auf der ersten Ebene und eine schnelle Beantwortung von Anrufen gesteigert wurde.
Darüber hinaus tragen die Anwendungen von CrushBank dazu bei, die finanziellen und betrieblichen Auswirkungen einer hohen Personalfluktuation abzumildern. Durch die Einbindung des kollektiven Wissens der leistungsstärksten Ingenieure in ihre Daten erfasst CrushBank die Muster des Fachwissens und stellt so sicher, dass das institutionelle Wissen erhalten bleibt und dem Team einen Nutzen bringt. Mullaney stellt klar, dass das Ziel der Nutzung von CrushBank-Anwendungen nicht darin besteht, die Anzahl der Mitarbeiter zu reduzieren. „Wir verwenden den Begriff ‚Mitarbeiter-Maschine-Partnerschaft‘“, sagt er. „Wir wollen keine Menschen ersetzen. Wir wollen, dass die Menschen ihre Arbeit besser, schneller und effizienter erledigen. Und wir wollen die Arbeit am Help Desk zu einer besseren Erfahrung für den Mitarbeiter und die Person machen, die er oder sie gerade betreut.“
Auch die Schulung und Einarbeitung neuer Mitarbeiter ist mit CrushBank zu einem optimierten Prozess geworden. Anstatt umfangreiche Kenntnisse über verschiedene Systeme und Ressourcen zu benötigen, können neue Mitarbeiter via intuitive Suchvorgänge schnell Lösungen finden, was die Produktivität steigert. „Neue Mitarbeiter, die innerhalb von sechs Wochen eingestellt wurden, können Kundenprobleme effektiv lösen, weil sie nicht alles wissen müssen“, sagt Mullaney. „Sie können alles mit der Suche nach einem einzigen Satz finden.“
Die Zusammenarbeit von CrushBank mit IBM und die Implementierung von watsonx.ai in CrushBank Neuro haben eine leistungsstarke Synergie geschaffen, die es MSPs und Help-Desk-Experten ermöglicht, ihre Belegschaft zu optimieren, die Customer Experience zu verbessern und institutionelles Wissen zu pflegen und gleichzeitig eine Kultur der Zusammenarbeit zu fördern Menschen und KI.
CrushBank wurde 2017 in Syosset, New York, von zwei MSP-Veteranen mit jeweils mehr als 25 Jahren Erfahrung gegründet und hat die erste KI-gestützte IT-Help-Desk-Anwendung entwickelt. Mithilfe der Prinzipien des Cognitive Computing analysiert, lernt und fundiert die CrushBank-Lösung Entscheidungen auf die gleiche Weise wie Techniker und Support-Teams. CrushBank optimiert den Help-Desk-Betrieb, was zu weniger Eskalationen auf Ebene 2 und höher führt. Help-Desk-Techniker verzeichnen eine Steigerung der Produktivität und die Zufriedenheit der Benutzer wird durch mehr Lösungen beim ersten Anruf erhöht.
