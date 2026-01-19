Was ist Finanzberichterstattung?

Die Anforderungen an die Finanzberichterstattung ändern sich häufig und hängen vom jeweiligen Unternehmen sowie davon ab, ob es sich um ein börsennotiertes oder ein privat geführtes Unternehmen handelt. Die bekanntesten Normungsgremien sind das Financial Accounting Standards Board, das International Accounting Standards Board und das Government Accounting Standards Board. Die Standards werden ständig angepasst und optimiert, um ihre Genauigkeit und Nützlichkeit zu gewährleisten.

Die Securities and Exchange Commission (SEC) und die US-Steuerbehörde (IRS) passen ihre Vorschriften regelmäßig an, um sie an die Änderungen der Normungsgremien anzupassen und der aktuellen Wirtschaftslage Rechnung zu tragen. Außerhalb der Vereinigten Staaten halten sich Unternehmen an die vom International Accounting Standards Board festgelegten International Financial Reporting Standards (IFRS).

Privatunternehmen unterliegen weniger externen Rechnungslegungsvorschriften, sind jedoch weiterhin verpflichtet, bei der IRS Steuervorauszahlungen einzureichen und jährliche Steuererklärungen abzugeben. Kleinere Privatunternehmen werden je nach den von ihnen in Anspruch genommenen Kreditgebern mit spezifischen Anforderungen an die Finanzberichterstattung konfrontiert sein, sollten jedoch stets über solide Finanzmanagementprozesse verfügen.

Transparenz ist für private Unternehmen von entscheidender Bedeutung, und die freiwillige Veröffentlichung von Finanzberichten oder Investitionstätigkeiten kann eine Marketingtaktik sein, um Interesse zu wecken.

Im Gegensatz dazu verlangt die SEC von öffentlichen Unternehmen nicht nur eine strenge Finanzberichterstattung, sondern überwacht sie auch. Die Anforderungen an die Finanzberichterstattung der SEC sind umfangreich, zu den gebräuchlichsten gehören jedoch der vierteljährliche Bericht 10-Q, der jährliche Bericht 10-K und der Bericht 8-K über unvorhergesehene Ereignisse. Je nach Bestimmung und Umständen kommen noch viele weitere Anforderungen hinzu.



