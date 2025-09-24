Was ist Finanzmodellierung?

Die Finanzmodellierung wird häufig in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Investmentbanking, Private Equity, Aktienforschung und Beratung eingesetzt. Unternehmen können sie nutzen, um die Einführung eines neuen Produkts oder die Expansion auf einem neuen Markt zu bewerten. Investoren können sie verwenden, um den Wert eines Unternehmens zu schätzen, bevor eine Akquisition oder Investition getätigt wird. Kreditgeber verwenden sie, um zu beurteilen, ob ein Kreditnehmer seinen Verpflichtungen nachkommen kann. Modelle spielen auch eine zentrale Rolle bei Fusionen und Übernahmen.

Modelle werden häufig zur Durchführung von Szenarien und Sensitivitätsanalysen verwendet, damit Führungskräfte erkennen können, wie sich Änderungen der wichtigsten Variablen auf die Ergebnisse auswirken. Ziel ist es, ein Tool zu entwickeln, das bei der Entscheidungsfindung hilft, indem es prognostiziert, wie sich ein Unternehmen oder eine Investition in verschiedenen Szenarien entwickeln könnte. Dieser Ansatz bietet Unternehmen, Investoren und Kreditgebern eine Möglichkeit, reale Risiken zu antizipieren und potenzielle Erträge zu bewerten.

Finanzanalysten erstellen Finanzmodelle im Rahmen ihrer Abteilungen für Unternehmensfinanzen oder Finanzplanung und -analyse (FP&A). Der Finanzmodellierungsprozess beginnt mit genauen historischen Daten. Diese Informationen helfen zu erklären, wie das Unternehmen arbeitet, was seine wichtigsten Faktoren sind und wie verschiedene Teile des Unternehmens miteinander verbunden sind.

Auf dieser Grundlage werden Annahmen zu zukünftigen internen Faktoren wie Umsatz, Kundenwachstum, Kostenstruktur und Investitionsplänen sowie zu externen Faktoren wie wirtschaftlichen Bedingungen, Zinssätzen und Verordnungen getroffen. Diese Eingaben fließen in die prognostizierten Berechnungen und Zeitpläne ein.

Tabellenkalkulationen wie Microsoft Excel werden verwendet, um die historischen Finanzberichte mit den Annahmen für die Zukunft zu verknüpfen. Das Ergebnis ist eine Reihe von Projektionen, die je nach Funktion des Modells und den Zielen des Modellierers künftige Einnahmen, Kosten, Gewinne, Cashflow und andere Metriken schätzen.

Das gängigste Finanzmodell verknüpft drei Aufstellungen: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Fortgeschrittenere Modelle bauen auf dieser Grundlage auf und beziehen Bewertungen, Szenarioanalysen oder Prognosen unter verschiedenen Annahmen mit ein.

Eine effektive Finanzmodellierung beruht auf mehr als nur technischen Kenntnissen im Bereich der Tabellenkalkulation. Dafür sind solide Kenntnisse zu Buchhaltung, Finanzen und dem Unternehmen selbst sowie fundierte Analysen und ein gutes Urteilsvermögen erforderlich. Ein gutes Modell ist genau, flexibel und leichter zu befolgen. Es zeigt Ergebnisse, bietet aber auch Einblicke in die Ursachen dieser Ergebnisse.

Viele Finanzfachleute verbessern diese Fähigkeiten, indem sie einen Finanzmodellierungskurs belegen, der Theorie und Praxis verbindet. Mit dem Aufkommen von künstlicher Intelligenz (KI) in der Finanzmodellierung legen Handelsschulen und Ausbildungsprogramme immer mehr Wert auf Data Science, maschinelles Lernen und generative KI. Diese Bemühungen zielen darauf ab, zukünftige Analysten auf die Arbeit mit fortschrittlichen Systemen vorzubereiten.3