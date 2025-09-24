Was ist Finanzmodellierung?

Finanzmodellierung ist der Prozess der Erstellung einer strukturierten Darstellung der finanziellen Leistung eines Unternehmens.
Die Finanzmodellierung wird häufig in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Investmentbanking, Private Equity, Aktienforschung und Beratung eingesetzt. Unternehmen können sie nutzen, um die Einführung eines neuen Produkts oder die Expansion auf einem neuen Markt zu bewerten. Investoren können sie verwenden, um den Wert eines Unternehmens zu schätzen, bevor eine Akquisition oder Investition getätigt wird. Kreditgeber verwenden sie, um zu beurteilen, ob ein Kreditnehmer seinen Verpflichtungen nachkommen kann. Modelle spielen auch eine zentrale Rolle bei Fusionen und Übernahmen.
Modelle werden häufig zur Durchführung von Szenarien und Sensitivitätsanalysen verwendet, damit Führungskräfte erkennen können, wie sich Änderungen der wichtigsten Variablen auf die Ergebnisse auswirken. Ziel ist es, ein Tool zu entwickeln, das bei der Entscheidungsfindung hilft, indem es prognostiziert, wie sich ein Unternehmen oder eine Investition in verschiedenen Szenarien entwickeln könnte. Dieser Ansatz bietet Unternehmen, Investoren und Kreditgebern eine Möglichkeit, reale Risiken zu antizipieren und potenzielle Erträge zu bewerten.
Finanzanalysten erstellen Finanzmodelle im Rahmen ihrer Abteilungen für Unternehmensfinanzen oder Finanzplanung und -analyse (FP&A). Der Finanzmodellierungsprozess beginnt mit genauen historischen Daten. Diese Informationen helfen zu erklären, wie das Unternehmen arbeitet, was seine wichtigsten Faktoren sind und wie verschiedene Teile des Unternehmens miteinander verbunden sind.
Auf dieser Grundlage werden Annahmen zu zukünftigen internen Faktoren wie Umsatz, Kundenwachstum, Kostenstruktur und Investitionsplänen sowie zu externen Faktoren wie wirtschaftlichen Bedingungen, Zinssätzen und Verordnungen getroffen. Diese Eingaben fließen in die prognostizierten Berechnungen und Zeitpläne ein.
Tabellenkalkulationen wie Microsoft Excel werden verwendet, um die historischen Finanzberichte mit den Annahmen für die Zukunft zu verknüpfen. Das Ergebnis ist eine Reihe von Projektionen, die je nach Funktion des Modells und den Zielen des Modellierers künftige Einnahmen, Kosten, Gewinne, Cashflow und andere Metriken schätzen.
Das gängigste Finanzmodell verknüpft drei Aufstellungen: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Fortgeschrittenere Modelle bauen auf dieser Grundlage auf und beziehen Bewertungen, Szenarioanalysen oder Prognosen unter verschiedenen Annahmen mit ein.
Eine effektive Finanzmodellierung beruht auf mehr als nur technischen Kenntnissen im Bereich der Tabellenkalkulation. Dafür sind solide Kenntnisse zu Buchhaltung, Finanzen und dem Unternehmen selbst sowie fundierte Analysen und ein gutes Urteilsvermögen erforderlich. Ein gutes Modell ist genau, flexibel und leichter zu befolgen. Es zeigt Ergebnisse, bietet aber auch Einblicke in die Ursachen dieser Ergebnisse.
Viele Finanzfachleute verbessern diese Fähigkeiten, indem sie einen Finanzmodellierungskurs belegen, der Theorie und Praxis verbindet. Mit dem Aufkommen von künstlicher Intelligenz (KI) in der Finanzmodellierung legen Handelsschulen und Ausbildungsprogramme immer mehr Wert auf Data Science, maschinelles Lernen und generative KI. Diese Bemühungen zielen darauf ab, zukünftige Analysten auf die Arbeit mit fortschrittlichen Systemen vorzubereiten.3
Die Finanzmodellierung bietet Unternehmen eine strukturierte Methode, um ihre Finanzanalysen und Zukunftsaussichten zu verstehen. Unternehmen agieren in einem Umfeld voller Ungewissheit, und Geschäftsentscheidungen sind oft mit Geld und Risiken verbunden. Ein Finanzmodell organisiert Daten in einem Framework, das zeigt, wie verschiedene Faktoren zusammenwirken, sodass Führungskräfte nicht nur Zahlen, sondern auch die Beziehungen und Dynamiken erkennen können, die die Leistung beeinflussen. Ohne diese Klarheit kann die Entscheidungsfindung fragmentiert ausfallen oder auf unvollständigen Informationen beruhen.
Sie verbindet auch Strategie und Ausführung. Ein Geschäftsplan oder eine strategische Vision muss schließlich in Einnahmen, Ausgaben, Kapitalfluss und Kapitalbedarf umgesetzt werden, um festzustellen, ob das zugrunde liegende Geschäftsmodell finanziell tragfähig ist. Finanzmodelle schließen diese Lücke, indem sie zeigen, ob ein Plan durchführbar ist und wie er sich auf die Ressourcen auswirkt.
Sie helfen auch dabei, die Art der Erträge abzuschätzen, die ein Plan generieren kann. Auf diese Weise unterstützen Modelle eine genaue Bewertung und Investitionsanalyse und helfen Unternehmen bei der Beurteilung, ob es sich lohnt, Chancen zu verfolgen und ob die Preisgestaltung fair ist.
Im Tagesgeschäft hilft Finanzmodellierung Unternehmen dabei, Budgets zu verwalten, Ressourcen zuzuweisen und die Liquidität aufrechtzuerhalten. Durch die Vorhersage von Einnahmen, Kosten und Kapitalbedarf verbessern die Modelle die Finanzplanung und Prognosen und sorgen gleichzeitig für eine effiziente Kapitalzuweisung. Beispielsweise verwenden Unternehmen häufig Modelle, um zu ermitteln, wie sich Verzögerungen bei Kundenzahlungen auf den Cashflow auswirken würden oder ob die Aufnahme von Schulden unter verschiedenen Zinssatzbedingungen nachhaltig ist.
Startups verlassen sich oft auf die Modellierung, um ihre Pläne zu testen und zu validieren, bevor sie Investoren suchen. Diese Erkenntnisse verbessern das Risikomanagement, indem sie Unternehmen auf Herausforderungen wie Liquiditätsengpässe, Marktrückgänge oder steigende Kosten vorbereiten und so dazu beitragen, die finanzielle Gesundheit und die Kontinuität zu sichern.
Finanzmodellierung unterstützt Kommunikation und Rechenschaftspflicht. Die Modelle bieten eine gemeinsame Sprache für Führungskräfte, Investoren, Kreditgeber und andere Stakeholder. Sie ermöglichen es, Pläne transparent zu testen und anzupassen, die Kommunikation zu verbessern, Erwartungen anzugleichen und Vertrauen zu schaffen.
Finanzmodelle unterstützen eine bessere Entscheidungsfindung, indem sie eine quantitative Grundlage für die Bewertung von Entscheidungen bieten. Die Szenarioanalyse stärkt auch die langfristige strategische Planung. Unternehmen können die finanziellen Auswirkungen neuer Produkte, Expansionen, Kostensenkungen oder größerer Transaktionen durch eine praktische Szenarioplanung vor der Ausführung bewerten. Da Aktualisierungen schnell vorgenommen werden können, nachdem eine solide Struktur etabliert wurde, spart die Finanzmodellierung Zeit.
Insgesamt stellt die Finanzmodellierung sicher, dass Entscheidungen datengesteuert sowie realistisch, zuverlässig und effizient getroffen werden können.
Die Finanzmodellierung gibt es in verschiedenen Formen, die jeweils für einen bestimmten technischen Zweck oder eine bestimmte Struktur konzipiert sind. Je nach Kontext werden die Modelle für die Unternehmensplanung, die Bewertung oder die Projektfinanzierung von Initiativen wie Infrastrukturinvestitionen verwendet. Oft wird eine Standardvorlage an die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst. Hier finden Sie Beschreibungen einiger gängiger Modelle, einschließlich ihres Aufbaus und ihrer Rollen.
Dieses Modell ist der Grundbaustein für die meisten Finanzmodelle. Es verknüpft Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung in einem Framework und erfasst Assets, Verbindlichkeiten, Einnahmen und Ausgaben auf zusammenhängende Weise. In alle drei Aufstellungen fließen Annahmen zu Umsatz, Kosten und Investitionen ein. Wenn sich etwas ändert, beispielsweise das Umsatzwachstum oder der Zinsaufwand, können Sie die Auswirkungen auf Gewinn, Bargeld und Bilanz klar nachvollziehen.
Das DCF-Modell basiert auf drei Aufstellungen. Es prognostiziert den künftigen freien Kapitalfluss, also die Mittel, die nach Deckung der Betriebskosten, Steuern und Reinvestitionen übrig bleiben. Dieser Kapitalfluss stellt das Geld dar, das den Investoren zur Verfügung steht, und ist für die Bewertung von zentraler Bedeutung.
Der prognostizierte Kapitalfluss wird dann auf seinen gegenwärtigen Wert abgezinst, der als Nettogegenwartswert (NPV) bezeichnet wird. Dieser Ansatz beinhaltet die Anwendung eines Zinssatzes, der das Risiko widerspiegelt (in der Regel die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC)), um den aktuellen Wert des Unternehmens zu schätzen.
Diese Modelle sind für die interne Planung konzipiert, in der Regel über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum von einem bis mehreren Jahren. Sie konzentrieren sich auf die Schätzung von Einnahmen, Kosten, Investitionsausgaben und dem Bedarf an Betriebskapital. Das Ziel ist, das Management bei der Planung der benötigten Ressourcen zu unterstützen und sich auf die wahrscheinliche finanzielle Leistung vorzubereiten, wodurch sie zu einem zentralen Instrument in Planungs-, Budgetierungs- und Prognoseprozessen werden.
Anstatt den Kapitalfluss zu prognostizieren, bewertet das CCA-Modell (manchmal auch als „Multiples-Modell“ bezeichnet) Unternehmen, indem es sie mit ähnlichen börsennotierten Unternehmen (Peers) vergleicht. Zu den gängigen Bewertungsmultiplikatoren gehören das Preis-Gewinn-Verhältnis (P/E), der Unternehmenswert zum EBITDA oder Umsatzmultiplikatoren.
Da diese Methode auf der tatsächlichen Preisgestaltung basiert, kann sie schnell angewendet werden und wird häufig von Analysten an der Wall Street genutzt. Die Genauigkeit der Daten hängt jedoch stark von der Auswahl der richtigen Peer-Unternehmen und den aktuellen Marktbedingungen ab.
Ein Konsolidierungsmodell wird verwendet, wenn eine Muttergesellschaft mehrere Tochtergesellschaften oder Geschäftsbereiche hat. Es fasst die Finanzdaten jeder Einheit in einem Satz von Berichten zusammen. Es behandelt auch Themen wie konzerninterne Transaktionen (bei denen Tochtergesellschaften miteinander Geschäfte machen), so dass Einnahmen oder Ausgaben nicht doppelt gezählt werden.
Wenn ein privates Unternehmen einen Börsengang plant, schätzt das IPO-Modell den Angebotspreis, die Anzahl der auszugebenden Aktien sowie die Auswirkungen der versicherungstechnischen und regulatorischen Kosten. Außerdem zeigt es, wie sich die Eigentumsanteile verändern, und berücksichtigt die zusätzlichen Kosten, die für börsennotierte Unternehmen anfallen, zum Beispiel die Kosten für die Berichterstattung und die Einhaltung von Vorschriften. Das Modell hilft sowohl dem Unternehmen als auch potenziellen Investoren, die finanzielle Lage vor dem Angebot zu verstehen, oft zusammengefasst in PowerPoint-Präsentationen.
Das LBO-Modell ist im Private Equity-Bereich weit verbreitet. Es wird verwendet, um die Rendite von Investoren zu schätzen, wenn ein Unternehmen hauptsächlich mit geliehenem Geld erworben wird. Das Modell umfasst einen detaillierten Zeitplan für die Schuldentilgung und die Zinsen, die Höhe des investierten Eigenkapitals und Annahmen über den eventuellen Verkauf des Unternehmens (Exit).
Analysten messen die Ergebnisse in der Regel anhand des internen Zinssatzes und der Money-on-Money-Multiplikatoren. Da eine hohe Verschuldung die Ergebnisse vergrößert, reagieren diese Modelle sehr empfindlich auf Faktoren wie Zinssätze, Wachstum, Gewinnmargen und Ausstiegswert.
Das M&A-Modell wird verwendet, wenn ein Unternehmen ein anderes übernimmt oder mit diesem fusioniert. Es hilft bei der Schätzung der kombinierten Finanzergebnisse, die häufig in Form von Pro-forma-Aufstellungen dargestellt werden, und berücksichtigt die erwarteten Gewinne oder Kosten aus Synergien wie Ausgabensenkungen oder neue Einnahmemöglichkeiten. Außerdem wird untersucht, ob das Geschäft wertsteigernd oder -verwässernd ist, also ob sich die Ergebnisse pro Aktie nach der Transaktion verbessern oder verschlechtern .
Bei diesen Techniken handelt es sich um fortgeschrittene Modelle, die in Fällen mit hoher Unsicherheit eingesetzt werden. Preisgestaltungsmodelle bestimmen den Wert von Finanzinstrumenten mit eingebetteten Optionen, wie z.B. Wandelanleihen oder Aktienoptionen. Monte-Carlo-Simulationen verwenden zufällige Variationen der Eingaben, um Tausende von möglichen Zukunftsszenarien durchzuspielen und so eine Reihe von Ergebnissen zu erzielen. Dieser Ansatz ist für die Risikoanalyse und für Projekte mit unsicherer Rendite nützlich.
Das SOTP-Modell wird verwendet, wenn ein Unternehmen mehrere Abteilungen oder Geschäftsbereiche hat, die unterschiedlich bewertet werden. Jeder Teil des Unternehmens wird separat bewertet. Dabei kommt die für die jeweilige Einheit am besten geeignete Methode zum Einsatz, z. B. ein DCF oder Multiplikatoren von vergleichbaren Unternehmen. Die Werte werden dann addiert, um zu zeigen, was das gesamte Unternehmen wert sein könnte, wenn es als eine Ansammlung einzelner Geschäftsbereiche und nicht als ein großes Unternehmen betrachtet würde.
Die Finanzmodellierung findet in der Wirtschaft und im Finanzwesen zahlreiche Anwendungen. Ihr Wert liegt darin, Entscheidungsträgern zu helfen, die Auswirkungen unterschiedlicher Maßnahmen, Annahmen oder Marktbedingungen auf die finanzielle Leistung zu verstehen. Zu den häufigsten Anwendungsbereichen gehören:
Geschäftsplanung und Prognosen: Unternehmen nutzen Finanzmodelle, um für die Zukunft zu planen. Die Prognose von Umsätzen, Ausgaben und Kapitalfluss hilft dem Management bei der Erstellung von Budgets, der Zuweisung von Ressourcen und der Festlegung von Leistungszielen. Prognosen ermöglichen auch, die Ergebnisse mit den Erwartungen zu vergleichen und die Strategie bei Bedarf anzupassen, oft in Zusammenarbeit mit Enterprise Resource Planning (ERP)-Systemen.
Kommunikation mit Investoren: Investoren, Kreditgeber und andere Stakeholder erwarten finanzielle Klarheit. Modelle bieten eine eindeutige Möglichkeit, um Annahmen und Ergebnisse zu erklären und zu zeigen, wie das Unternehmen voraussichtlich wachsen wird und der Umgang mit Risiken aussieht. Dies schafft Vertrauen und trägt zur sicheren Unterstützung der Unternehmensstrategien bei.
Fusionen und Übernahmen: Bei Transaktionen werden Finanzmodelle eingesetzt, um zu beurteilen, ob eine Übernahme oder Fusion sinnvoll ist. Die Modelle projizieren kombinierte Ergebnisse, schätzen Synergien und testen, wie sich unterschiedliche Geschäftsstrukturen auf Einnahmen und Shareholder Value auswirken. Sie helfen auch dabei, festzustellen, wie viel ein Käufer zahlen sollte oder ob der Preis des Verkäufers angemessen ist.
Leistungsüberwachung und Entscheidungsunterstützung: Modelle helfen Managern und Führungskräften, die Leistung zu validieren und zu bewerten, indem sie Prognosen mit tatsächlichen Ergebnissen vergleichen. Sie bieten außerdem ein Framework zum Testen strategischer Entscheidungen, z. B. für die Erschließung neuer Märkte, die Einführung von Produkten oder Kostensenkungen. Dieser Ansatz ermöglicht eine stärker datengesteuerte Entscheidungsfindung, sodass Sie nicht mehr allein auf Ihre Intuition angewiesen sind.
Kapitalbeschaffung: Wenn Unternehmen eine Finanzierung anstreben, zeigen die Finanzmodelle, wie viel Kapital benötigt wird, wie es verwendet werden sollte und ob das Unternehmen seinen Rückzahlungsverpflichtungen nachkommen kann. Die Modelle werden auch verwendet, um verschiedene Finanzierungsstrukturen wie Fremdkapital vs. Aktien zu testen und potenziellen Investoren oder Kreditgebern zu zeigen, welche Leistungsziele das Unternehmen erwartet.
Risikomanagement und Szenarioanalyse: Finanzmodelle ermöglichen es Unternehmen, „Was-wäre-wenn“-Szenarien zu testen. Was passiert zum Beispiel, wenn die Zinssätze steigen, wenn die Umsätze ausbleiben oder die Lieferkosten steigen? Die Durchführung dieser Szenarien hilft Unternehmen, ihr Risikomanagement zu verbessern und Strategien zu entwickeln, die unter verschiedenen Bedingungen resilient sind.
Bewertung von Unternehmen oder Assets: Modelle werden verwendet, um den Wert eines Unternehmens, eines Projekts oder eines bestimmten Assets zu schätzen, zum Beispiel Maschinen oder Immobilien. Die Bewertung ist von entscheidender Bedeutung für Investoren, Erwerber oder Geschäftsinhaber, die wissen möchten, was etwas heute auf der Grundlage künftiger Cashflows oder vergleichbarer Unternehmen wert ist. Methoden wie das Discounted Cash Flow (DCF) Bewertungsmodell oder vergleichbare Unternehmensanalysen sind in diesem Bereich Standard.
Die Finanzmodellierung ist am nützlichsten, wenn sie auf einem Fundament aus Genauigkeit, Anpassungsfähigkeit und soliden Grundlagen aufbaut. Modellierer halten sich an Best Practices, um sicherzustellen, dass die Modelle ihren Zweck im Laufe der Zeit erfüllen und für verschiedene Benutzer verständlich bleiben. Hier finden Sie einige der wichtigsten Modellierungstechniken und -praktiken, die Unternehmen anwenden:
Fehler können das Vertrauen in ein Modell untergraben. Die Genauigkeit kann durch den Abgleich der Prognosen mit historischen Daten, die Integration integrierter Fehlerprüfungen und die Durchführung von Sensitivitätsanalysen sowie die sorgfältige Arbeit mit Elementen wie Abschreibungen verbessert werden.
Ein gut strukturiertes Modell ist einfach zu navigieren. Eingaben, Berechnungen und Ausgaben sollten klar getrennt und einheitlich formatiert sein. Die Verwendung von Konventionen wie die Codierung für Eingaben hilft anderen, die Logik schnell und ohne Verwirrung zu verstehen.
Formeln und Layouts sollten in allen Arbeitsblättern und Abschnitten des Modells einheitlich sein. Diese Vorgehensweise reduziert Fehler und macht es einfacher zu verfolgen, wie Annahmen das Modell beeinflussen. Die Konstanz ist auch dann hilfreich, wenn mehrere Personen an derselben Datei arbeiten.
Ein gutes Modell ermöglicht schnelle Aktualisierungen, wenn sich Annahmen ändern. Dies bedeutet, dass fest codierte Werte in Formeln vermieden, Eingaben logisch verknüpft und das Modell so gestaltet werden sollte, dass Szenarien ohne Umstrukturierung ausgeführt werden können. Flexibilität sorgt dafür, dass das Modell im Laufe der Zeit relevant bleibt.
Die KI kann den Finanzmodellierungsprozess verbessern, indem sie die Datenerfassung automatisiert, versteckte Muster in großen Datensätzen identifiziert und die Genauigkeit von Prognosen verbessert. Da große Unternehmen wie JPMorgan, Goldman Sachs und Morgan Stanley die KI in die Modellierung und andere Bereiche einbetten,2 stehen kleinere Unternehmen und Start-ups unter dem Druck, sich anzupassen oder Gefahr zu laufen, nicht hinterher zu kommen.
Bei der Entscheidungsfindung geht es selten um ein einzelnes Ergebnis. Modelle sollten es den Benutzern ermöglichen, verschiedene Szenarien (z. B. optimistische, grundlegende und pessimistische Fälle) und Sensitivitätsanalysen zu testen, um zu sehen, wie sich Änderungen in einer Variable auf die Ergebnisse auswirken.
Gut gestaltete Modelle sind einfacher zu verwenden, zu warten und mit der Zeit vertrauenswürdig zu gestalten. Starke Designprinzipien tragen dazu bei, dass ein Modell nicht nur genau, sondern auch dauerhaft und anpassungsfähig ist, wenn sich die Geschäftsanforderungen ändern.
Modelle sollten leicht zu prüfen sein. Vermeiden Sie zu komplexe Modelle mit Formeln oder versteckten Tabellen, die Berechnungen verschleiern. Transparenz schafft Vertrauen bei den Stakeholdern und macht das Modell zu einem zuverlässigen Kommunikationstool, selbst wenn ein neuer Modellierer die Datei übernimmt.
Die Finanzmodellierung ist zwar ein leistungsfähiges Hilfsmittel, bringt aber auch Einschränkungen und potenzielle Fallstricke mit sich. Wenn Unternehmen diese Herausforderungen verstehen, können sie Modelle effektiver nutzen und irreführende Schlussfolgerungen vermeiden.
Komplexität und menschliches Versagen: Finanzmodelle können mit zahlreichen Formeln und miteinander verknüpften Tabellenkalkulationen komplex ausfallen. Selbst kleine Fehler in Formeln oder Verknüpfungen haben mitunter erhebliche Fehler in den Ergebnissen zur Folge, was Entscheidungen beeinflussen kann.
Datenqualität: Genaue historische Daten sind für die Erstellung zuverlässiger Modelle entscheidend. Unvollständige, widersprüchliche oder veraltete Daten können die Genauigkeit des Modells beeinträchtigen und zu fehlerhaften Prognosen führen.
Abhängigkeit von Annahmen: Modelle sind nur so gut wie die Annahmen, auf denen sie basieren. Wenn Wachstumsraten, Kosten oder Marktbedingungen falsch eingeschätzt werden, können die Ergebnisse irreführend sein. Entscheidungsträger müssen Annahmen kritisch bewerten und sie aktualisieren, wenn sich die Bedingungen ändern.
Schwierigkeiten bei der Anpassung an rasche Veränderungen: Schnelllebige Märkte, wirtschaftliche Schocks oder neue Technologien können dazu führen, dass Annahmen oder Strukturen schnell veraltet sind. Modelle müssen häufig gewartet und aktualisiert werden, um ihren Nutzen zu behalten.
Übermäßiges Vertrauen in Modelle: Modelle bieten zwar zahlreiche Erkenntnisse, können aber nicht alle Aspekte der Realität erfassen, wie z.B. unerwartete Marktveränderungen, regulatorische Änderungen oder Verhaltensfaktoren. Ein zu großes Vertrauen in ein Modell kann dazu führen, dass das Unternehmen ein falsches Vertrauen in die Prognosen hat.
Potenzielle Fehlkommunikation: Wenn Modelle nicht klar dokumentiert oder organisiert sind, könnten Stakeholder die Ergebnisse falsch interpretieren. Komplexität oder mangelnde Transparenz senken möglicherweise das Vertrauen in das Modell und seine Ergebnisse.
Zeit- und Ressourcenbedarf: Die Erstellung eines detaillierten, genauen Modells braucht Zeit. Unternehmen müssen den Detaillierungsgrad mit den verfügbaren Ressourcen und der Dringlichkeit der zu treffenden Entscheidungen abwägen.
1 Tomorrow’s financiers are learning to think like machines, Financial Times, 15. Juni 2025
2 AI will reshape Wall Street. Here’s how the industry’s biggest firms, from JPMorgan to Blackstone, are adapting it. Business Insider, aktualisiert am 31. August 2025
3 Put AI to work for finance and financial services. IBM Institute for Business Value (IBV) 2024
4 Top Strategic Technology Trends for 2025: Agentic AI, Gartner, Oktober 2024.