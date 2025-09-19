Die Finanzmodellierung ist seit langem eine Standardtechnik für die Prognostizierung zukünftiger Leistung, einschließlich Einnahmen, Ausgaben und Cashflow. Es gehört zum dreistufigen Planungs-, Budgetierungs- und Prognosenprozess zur Bestimmung und Festlegung der kurz- und langfristigen finanziellen Ziele von Unternehmen. Herkömmliche Modelle setzen auf manuelle Aktualisierungen von Tabellenkalkulationen und statische Formeln.

KI-gestützte Systeme automatisieren die Datenverarbeitung, lernen aus neuen Eingaben und optimieren kontinuierlich die Finanzprognosen. Zum Beispiel kann ein KI-gestütztes Modell Marktbewegungen, Unternehmensfinanzberichte oder Wirtschaftsindikatoren schnell und präzise bewerten und dann die Prognosen aktualisieren, um die neuesten Erkenntnisse widerzuspiegeln.

Geschwindigkeit ist ein großer Vorteil der KI bei der Finanzmodellierung. Die KI reduziert den Zeitaufwand für die Datenerfassung und -validierung. Sie kann große Datensätze in Echtzeit verarbeiten und Muster aufdecken, die für menschliche Finanzanalysten nicht offensichtlich sind. Diese Fähigkeit verbessert die Finanzanalyse und verringert Verzögerungen, die bei traditionellen Modellierungsmethoden häufig auftreten. Außerdem werden die Analysten von zeitaufwändigen, sich wiederholenden Arbeiten befreit und können sich auf höherwertige Datenanalysen, Interpretationen und Strategien konzentrieren.

KI-Technologie ermöglicht zudem tiefgründigere Erkenntnisse. Sie unterstützt Anwendungsfälle wie Szenario- und Sensitivitätsanalysen, Kapitalzuordnung, Investitionsplanung, die Bewertung von Fusionen und Übernahmen und regulatorische Berichterstattung. KI-Modelle unterstützen „Was-wäre-wenn“-Simulationen in Echtzeit, um zu testen, wie sich Schwankungen bei der Nachfrage, Preisgestaltung oder externe Schocks auf die Ergebnisse auswirken könnten, und bieten einen umfassenderen Überblick über mögliche Zukunftsszenarien.

Ein weiterer Nutzen ist die Fähigkeit der KI, Risiken zu erkennen. 58 % der führenden CEOs erwarten, dass die KI eine transformative Wirkung hinsichtlich der Verbesserung des Sicherheits- und Risikomanagements haben wird.1 KI im Finanzwesen kann nach Anomalien in Finanzberichten oder ungewöhnlichen Handelsmustern suchen, die auf Betrug oder Instabilität hindeuten könnten. Wenn diese Warnsignale bei der Risikobewertung frühzeitig erkannt werden, haben Institutionen die Chance, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen. Dieser proaktive Ansatz ist mit statischen Modellen schwieriger zu erreichen.

Neueste Innovationen wie die agentische KI und die erklärbare KI (XAI) stärken diesen Wandel. Agentische KI bringt die Automatisierung weiter voran, indem sie Workflows von Anfang bis Ende verwaltet. Sie kann Prognosen planen, ausführen und anpassen und lässt dabei genug Raum für menschliche Kontrolle. XAI gestaltet komplexe Modelle transparenter, indem sie aufzeigt, welche Variablen die Ergebnisse beeinflussen, eine entscheidende Funktion in einer stark regulierten Branche.

Dennoch ersetzt die KI nicht die menschliche Expertise. Modelle können Verzerrungen der Daten übernehmen, aus denen sie lernen, und fehlerhafte Ausgaben produzieren, wenn sie nicht richtig überwacht werden. Einige sind nach wie vor schwer zu interpretieren, besonders wenn sie mit fortschrittlichen Algorithmen für maschinelles Lernen erstellt wurden, die wie Blackboxen funktionieren. Nach wie vor werden erfahrene Modellierer benötigt, um geschäftliche Entscheidungen und Kontexte auf eine Weise anzuwenden, die KI nicht replizieren kann, insbesondere bei der Umsetzung von Modellergebnissen in reale Entscheidungen.

Der Einsatz von KI-gestützter Finanzmodellierung ermöglicht es Teams, zukunftsorientierter zu werden. Wenn Routineaufgaben automatisiert werden, können Analysten bessere finanzielle Erkenntnisse und Empfehlungen liefern und ihre Rolle von der Berichterstattung über die Vergangenheit zur Gestaltung der künftigen Strategie verlagern.