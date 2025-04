Was ist Finanzautomatisierung?

Sowohl Finanzdienstleister als auch Finanzabteilungen in Unternehmen speichern, verwalten und analysieren äußerst sensible Daten. Beide haben Bankdaten, die sie schützen müssen, um die Assets ihrer Stakeholder zu sichern. Finanzdienstleister können tatsächliche Assets in ihrem Besitz haben, was noch mehr Sicherheit erfordert. Die Verbindung mehrerer Finanzsysteme mit dem Internet und Automatisierung birgt für beide Arten von Unternehmen potenzielle Risiken. Während Hacker, die maschinelles Lernen und andere KI-Technologien nutzen, diese Unternehmen bedrohen können, können dieselben KI-Tools den Unternehmen auch helfen, diese sensiblen Daten zu schützen. Daher müssen sie fortfahren, in die Cybersicherheit zu investieren, um Hackern und anderen böswilligen Akteuren einen Schritt voraus zu sein.