Die globale Finanzinfrastruktur verändert sich ständig, ebenso wie der globale Nachrichtenstandard für Finanztransaktionen. Finanzinstitute sind ständig mit Daten jeglicher Art und Form konfrontiert. Daher ist es wichtig, Fehltritte bei der Kommunikation von Dateien zu vermeiden, die das Vertrauen und die Loyalität der Partner beeinträchtigen könnten. PNC Financial Services Group Inc. hatte jedoch mit solchen Problemen zu kämpfen. Trotz der vielen Ressourcen, die täglich für die Formatierung von Nachrichten und Dateien für die nachgelagerten Partner aufgewendet wurden, konnten die einzelnen Einheiten des Unternehmens nicht ohne weiteres über das IT-System miteinander kommunizieren. Erschwerend kam hinzu, dass immer mehr Kunden die Möglichkeit forderten, ISO 20022-basierte Zahlungsinstrumente zu nutzen. Ohne eine solche Verarbeitungsmöglichkeit riskierte PNC den Verlust mehrerer Konten. Die Bank verzeichnete auch einen Anstieg des Umfangs von Dateien und Daten sowie des Transaktionsvolumens von internen und externen Kunden – ohne dass es zu einer Verlangsamung kam. Angesichts der vielen internen Systeme, die miteinander kommunizieren mussten, und der Notwendigkeit, ISO-Zahlungen abzuwickeln, bildete PNC eine interne Gruppe – den Data Access Layer (DAL) – um eine skalierbare Lösung zu finden, die die bestehende Infrastruktur der Bank modernisieren und den neuen Verarbeitungsanforderungen gerecht werden konnte. ITX ist eines der Tools, die diese Gruppe verwendet und die von Ellen Agostino, Application Service Manager bei PNC, vermittelt wurden.

7 GB Verarbeitet und extrahiert Daten aus Dateien mit einer Größe von bis zu 7 GB 33 % Reduziert den Onboarding-Prozess des Kunden um 33 %

All diese Daten an die richtigen Orte, zu unseren Kunden und Kunden im richtigen Format zu bringen, wurde unüberschaubar. Dank IBM ist dies für uns keine Herausforderung mehr. Ellen Agostino Application Service Manager PNC Financial Services Group Inc.

„Das Ziel war es, die Kommunikation zwischen unseren Partnern zu erleichtern und Zeit und Geld zu sparen. Wir wollten, dass unsere internen Stellen ihre Nachrichten und Dateien in jedem beliebigen Format erstellen können, und wir würden es für die nachgelagerten Partner passend machen“, sagt Agostino. "Unsere Gruppe wurde gebildet, um sicherzustellen, dass wir die Kommunikation zwischen unseren internen und externen Partnern ermöglichen können.

Dekonstruktion komplexer Datenformate Das Ziel von PNC war es, die komplexe Umwandlung und Validierung von Daten zwischen beliebigen Formaten und Standards zu automatisieren, um die Integration von Transaktionen sowohl interner als auch externer Kunden zu ermöglichen. Um diese Kommunikation zu ermöglichen, arbeitete die Bank mit IBM zusammen, um die IBM Sterling® Transformation Extender (ITX)-Lösung zu implementieren.

Die Entwickler gingen bei der Gestaltung der neuen IT-Infrastruktur vorsichtig vor, um Probleme bei der Datenextraktion innerhalb der Karten zu vermeiden, die zu langen Laufzeiten und Ineffizienz führen könnten. Alle Tools der ITX-Familie werden verwendet, um die Transformationen und die Übertragung von Nachrichtendateien nahtlos zu gestalten. Die Fähigkeiten der von Agostino neu gegründeten Gruppe fingen an, bei den internen Teams von PNC Anklang zu finden. Mit einem neu verbesserten Prozess des Bank Administration Institute (BAI) können sowohl interne als auch externe Kunden, die nicht über die Ressourcen verfügen, um Daten aus ihren Systemen zu erstellen, diese an das DAL-Team von Agostino übermitteln. Die Gruppe kann die Daten automatisch aus verschiedenen Quellen übernehmen, sie in einem beliebigen Format für den Kunden zusammenstellen und sie schnell wieder versenden. „Die Möglichkeit, ISO zu nutzen, hat gleich mehrere Konten gerettet. Das war eine große Chance für uns, unser Geschäftsvolumen zu steigern“, sagt Agostino. „Unser Vermögensverwaltungsteam wurde auf unsere Dienste und die Transformationsmöglichkeiten aufmerksam, die wir bieten können, und jetzt sind wir stark in diese Gruppe integriert.“

Nachdem wir mit ITX unsere Leistungsfähigkeit bei ISO unter Beweis stellen konnten, standen uns alle Türen offen. Mit den ITX-Tools kann PNC ISO-Kunden schnell an Bord holen. Ellen Agostino Application Service Manager PNC Financial Services Group Inc.

Unübertroffene Verarbeitung großer Dateien Die verbesserten Verarbeitungsmöglichkeiten haben das Tagesgeschäft von PNC in zahlreichen Abteilungen völlig verändert. Große Dateien stellen kein Problem mehr dar, da Agostinos Team mühelos viele Dateien mit mehreren GB verarbeiten und täglich Daten aus ihnen extrahieren kann, um sie an Partner weiterzuleiten. Das Onboarding von Kunden, ein Prozess, der früher über drei Monate dauerte, wurde drastisch auf unter acht Wochen reduziert. „Da wir neu in der ISO-Branche waren, hatten wir nicht das nötige Fachwissen“, sagt Agostino. „Zum Glück hatten wir die ITX-Pakete, die uns alle Formate lieferten, und wir konnten die Kunden schnell einbinden. Hätten wir diese Art von Struktur selbst erstellen müssen, hätten wir es nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt noch könnten.“ Laut Agostino beweist das System weiterhin seine unübertroffene Skalierbarkeit, während es noch lange nicht an seine Grenzen stößt. „Allein die schiere Menge der Dinge, die jetzt ankommen, hat unsere Fähigkeiten auf die Probe gestellt“, sagt Agostino. „Wir benötigen jetzt nicht mehr nur einen Client, sondern 60, und die Anzahl der ISO-Dateien stieg von einer auf 6.000 pro Monat. Es steht außer Frage, dass wir den SWIFT-Transaktionsprozess mit dem ITX Pack for Financial Payments immens verbessert haben.“