Heute ist Aon Italy mit seiner IBM Implementierung sehr zufrieden. Die Automatisierung und Digitalisierung von Aufgaben, die zuvor manuell durchgeführt wurden, hat unternehmensweit zu erheblichen Verbesserungen geführt, da Fehler reduziert wurden und Zeit eingespart werden konnte. Dies gilt insbesondere für den Underwriting-Prozess, wo die kürzeren Bearbeitungszeiten bei der Angebotserstellung und die verbesserte Datenqualität zu Kosteneinsparungen und schnelleren Markteinführungszeiten geführt haben. Die höhere Qualität der Daten verbessert auch die Fähigkeit des Unternehmens, mit Lieferanten zu verhandeln und Service-Level-Agreements mit Unternehmenskunden und Partnern zu erstellen, zu messen und einzuhalten.



„Wir verzeichnen großartige Ergebnisse in Form von Kostensenkungen und in manchen Fällen auch Umsatzsteigerungen aufgrund der einfacheren Zusammenarbeit mit Kunden und Interessenten“, sagt Baglioni. „Die Lösung unterstützt also die Marketing- und Verkaufsaktivitäten sehr gut. Auch intern profitieren wir von dem geringeren Aufwand für verschiedene Aktivitäten.“ Darüber hinaus spart die Plattform dem Unternehmen Zeit in Bereichen wie der Erstellung von Beispielangeboten im Underwriting-Prozess und der Kostenerstattung für medizinische Leistungen an Kunden.

Durch die Modernisierung der IT-Infrastruktur wird die Automatisierung bei Aon Italy weiter ausgebaut. Das erste Containerisierungsprojekt des Unternehmens war die Umgestaltung seiner Portalanwendung für die Verwaltung medizinischer Erstattungen in einer Microservices-Kubernetes-Umgebung. Und im Jahr 2020 begann Aon Italy damit, seine IBM Cloud Pak for Business Automation-Lösung in eine Containerumgebung zu verschieben, die auf Red Hat OpenShift ausgeführt wird.

„Wir haben einen Microservices-Ansatz entwickelt“, sagt Baglioni. „Die nächste Herausforderung besteht darin, jede Komponente offenzulegen, damit wir sie wiederverwenden und anderen Anwendungen zuweisen können. So schaffen wir eine Basis von Kernkomponenten, die wir für Business Services wiederverwenden können. Wir wissen zwar noch nicht genau, wie die Hybrid-Cloud-Strategie unseres Unternehmens aussehen wird, aber wir möchten, dass unsere Rechenzentren standortunabhängig sind. Auf diese Weise wird es sehr einfach sein, unsere Anwendungen bei Bedarf zu verlagern.“

Das Unternehmen prüft zusätzliche Projekte, um seine aktuellen IBM Cloud Pak-Funktionen noch besser zu nutzen, insbesondere im Zusammenhang mit KI-gestützter Automatisierung. Jeden Monat bearbeitet das Unternehmen mehr als 30.000 E-Mails, die über generische E-Mail-Adressen eingehen – Tendenz steigend. Bisher erfolgte das Öffnen, Analysieren und Weiterleiten oder Beantworten jeder einzelnen E-Mail weitgehend manuell. Doch angesichts des zunehmenden Volumens haben die Mitarbeiter Mühe, Schritt zu halten.

Derzeit prüft Aon Italy den Einsatz der IBM Process Mining-Funktion von IBM Cloud Pak for Business Automation, um Einblicke in den Prozess zu gewinnen und Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu identifizieren. Außerdem werden die IBM Robotic Process Automation- und Datenerfassungsfunktionen zur Automatisierung des Prozesses in Kombination mit IBM Watson unter die Lupe genommen, um die Inhalte der einzelnen E-Mails besser zu verstehen und zu klassifizieren. „Und vielleicht können wir in einem zweiten Schritt die Nachfassaktionen automatisieren“, sagt Baglioni. „Bei mehr als 80 % unserer E-Mails sind diese Aktionen sehr einfach, wie z. B. die Archivierung, die Beantwortung mit ‚Ja’ oder ‚Nein’ oder die Bestätigung des Eingangs von Dokumenten.“

Die Zukunft der Entwicklung von Aon Italy mit IBM Cloud Paks sieht in der Tat sehr rosig aus. „Damit können wir wirklich die Vorteile des gesamten Stacks von IBM nutzen, denn wenn man zusätzliche Komponenten einbindet, sind sie vollständig miteinander integriert“, sagt Baglioni. „Wir müssen keine zusätzlichen Mittel aufwenden, um sie zu integrieren. Das ist eine großartige Strategie von IBM, um langfristige Beziehungen mit Kunden zu pflegen – vor allem mit uns.“