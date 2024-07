Für MNG Kargo, eines der größten Expresskurier- und Paketzustellungsunternehmen in der Türkei, verlangsamt sich das Tempo nie und der Druck hört nie auf. Täglich setzt das Unternehmen 6.000 Fahrzeuge ein, um 600.000 physische Adressen in 220 Ländern zu bedienen. Geschwindigkeit, Effizienz, Genauigkeit und beispielhafter Kundenservice sind unerlässlich. Reibungslose Prozesse sind das A und O. Heute bietet IBM Cloud Pak® for Business Automation die Grundlage für die Optimierung dieser Prozesse, um die Produktivität zu steigern, Geschäftsziele zu erreichen und das Wachstum voranzutreiben.