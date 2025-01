Was ist Finanzplanung und -analyse (FP&A)?

FP&A-Experten führen typischerweise verschiedene Aufgaben aus, etwa das Erfassen und Konsolidieren historischer Daten, das Prognostizieren von Trends und Ergebnissen, das Vorbereiten von Budgets und Jahresabschlüssen, das Überwachen der Geschäftsleistung und die Zusammenarbeit mit Stakeholdern bei der Geschäftsplanung.

In den meisten Unternehmen ist FP&A Teil der Finanzabteilung und direkt dem Chief Financial Officer (CFO) oder dem Director oder VP of Financial Planning and Analysis unterstellt.

Im Gegensatz zur Buchhaltung, die sich auf vergangene Finanzergebnisse und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften konzentriert, hat FP&A eine zukunftsorientierte Mission. Es wird prognostiziert, welche Maßnahmen, Investitionen und Strategien dem Unternehmen helfen werden, seine Ziele in der Zukunft zu erreichen.