Planung, Budgetierung und Prognose

Grundlegende Buchführungspraktiken reichen bis in das Jahr 1400 zurück, als venezianische Investoren ihre asiatischen Handelsexpeditionen anhand von Doppelbuchführung, Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzen dokumentierten. Der Begriff "Budget" leitet sich vom altfranzösischen Wort "bougette" ab, was "kleiner Geldbeutel" bedeutet. Die britische Regierung begann Mitte des 17. Jahrhunderts mit der Verwendung des Ausdrucks "open the budget", wenn der Schatzkanzler den Jahresabschluss vorlegte. In den späten 1800er Jahren begannen Unternehmen, den Begriff "Budget" regelmäßig für ihre Finanzen zu verwenden.

Die moderne Wirtschaftsprognose entstand als Reaktion auf die wirtschaftlichen Verheerungen der Großen Depression in den 1930er Jahren. Es wurden neue Arten von Statistiken und statistischen Analysen entwickelt, die den Unternehmen helfen könnten, die Zukunft besser vorherzusagen. Es entstanden Beratungsfirmen, die Unternehmen bei der Nutzung dieser neuen Prognoseinstrumente unterstützen.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren Buchführung und Prognosen schwierig, da sie von mühsam handgeschriebenen Gleichungen, Büchern und Tabellenkalkulationen abhingen. Das Aufkommen von Großrechnern in den 1960er Jahren und von Personal Computern in den 1980er Jahren beschleunigte diesen Prozess. Softwareanwendungen wie Microsoft Excel fanden in der Finanzberichterstattung breite Anwendung. Excel-Programme und Tabellenkalkulationen waren jedoch anfällig für Eingabefehler und umständlich, wenn verschiedene Abteilungen oder Personen an einem Bericht mitarbeiten mussten.

Anfang der 2000er Jahre erhielten die Unternehmen Zugang zu immer mehr betrieblichen Datenquellen sowie zu Informationen außerhalb der Transaktionssysteme des Unternehmens - wie Wetterdaten, soziale Stimmungen und ökonometrische Daten. Die riesigen, für Prognosen zur Verfügung stehenden Datenmengen erforderten immer ausgefeiltere Softwaretools für die Verarbeitung dieser Daten.

Um diese Datenkomplexität zu bewältigen, sind zahlreiche Planungssoftwarepakete entstanden, die Planung, Budgetierung und Prognosen schneller und einfacher machen - sowohl bei der Bearbeitung als auch bei der Zusammenarbeit. Mit automatisch aus Daten gewonnenen prädiktiven Erkenntnissen könnten Unternehmen sich abzeichnende Trends erkennen und ihre Entscheidungen vorausschauend und nicht nur im Nachhinein treffen.

Heute werden cloudbasierte Systeme zum Standard, die mehr Flexibilität, Sicherheit und Kosteneinsparungen bieten und Unternehmen dabei helfen, genaue Prognosen und Budgets mit weniger Fehlern zu erstellen.

Doch trotz dieser Fortschritte sind die Unternehmen immer noch ziemlich abhängig von den traditionellen Tabellenkalkulationen.1 Siebzig Prozent der Unternehmen geben an, dass sie sich in hohem Maße auf Tabellenkalkulationen verlassen, nur 16 Prozent verwenden eine lokale Spezialsoftware - und nur zehn Prozent nutzen eine Cloud-Software für die Planung.

Viele Unternehmen stützen ihre Strategie immer noch auf Jahrespläne und Budgets, ein Managementverfahren, das vor über einem Jahrhundert entwickelt wurde. Im heutigen wettbewerbsintensiven Umfeld erkennen die Unternehmen jedoch, dass Pläne, Budgets und Prognosen die aktuelle Realität widerspiegeln müssen - und nicht die Realität von vor zwei, drei oder mehr Quartalen. Kontinuierliche Planung und rollierende Prognosen werden zu weit verbreiteten Methoden, um Pläne, Budgets und Prognosen während des Jahres häufig zu aktualisieren, auf vierteljährlicher oder sogar monatlicher Basis. Diese Ansätze helfen den Managern, Trends vor ihren Konkurrenten zu erkennen und fundiertere, flexiblere Entscheidungen über Preisgestaltung, Produktmix, Kapitalzuweisung und sogar Personalbestand zu treffen.