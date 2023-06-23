So verbessern Sie die Effizienz Ihres Finanzwesens mit generativer KI

Sie haben vielleicht schon etwas über generative künstliche Intelligenz (KI) gelernt, aber Sie wissen möglicherweise nicht, was das für die Zukunft des Finanz- und Rechnungswesens (F&A) bedeutet. Wie der Name schon sagt,generiert sie Bilder, Musik, Sprache, Code, Video oder Text, während sie bereits vorhandene Daten interpretiert und verarbeitet. Für F&A-Führungskräfte bedeutet dies, dass sie die Möglichkeit haben, Finanzdaten wie Geschäftsleistungsberichte, Kommentare und Beschreibungen umzuwandeln. Auch wenn die Einführung von KI zunächst abschreckend wirken mag, werden die Flexibilität und Skalierbarkeit der entstehenden Basismodelle die Einführung von KI mit Sicherheit beschleunigen, da Unternehmen in die Lage versetzt werden, KI in den strategischen Kern ihrer Finanz- und Rechnungswesenprozesse zum Einsatz zu bringen.
Wenn Sie auf neue generative KI-Lösungen und einzigartige KI-Foundation-Models für F&A stoßen, werden Sie möglicherweise von den vielen Optionen überwältigt. Es ist wichtig, dass Sie selektiv vorgehen und sich darauf verlassen können, dass das von Ihnen gewählte Modell die Akzeptanz effektiv beschleunigen und den Time-to-Value für Ihren F&A-Anwendungsfall insgesamt verkürzen kann.
Die Erläuterungen zur Finanzberichterstattung (und Kommentare) spielen eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, aussagekräftige Erkenntnisse und ein kontextbezogenes Verständnis für die finanzielle Leistung eines Unternehmens zu vermitteln. Finanzanalysten erstellen derzeit diese Narrative, aber dieser Ansatz ist zeitaufwändig. Wir müssen von manuellen Prozessen (die akribische Analysen, kritisches Denken und effektive Kommunikationsfähigkeiten erfordern) zu KI-gestützten Prozessen übergehen, die die betriebliche Effizienz rationalisieren und verbessern.
Wir sind uns bewusst, dass Unternehmen bei der Erstellung von Berichten oft vor verschiedenen Herausforderungen stehen, darunter beispielsweise:
Trotz dieser Herausforderungen sind wir zuversichtlich, dass die strategische Implementierung von generativer KI im Bereich F&A zu Produktivitätsverbesserungen und zur Rationalisierung der Abläufe führen wird.
Wir haben beispielsweise dargestellt, wie generative KI die Durchlaufzeiten bei der Erstellung von Finanzberichtsbeschreibungen und Kommentaren verbessern kann. Abbildung 1 zeigt Finanzprozesse, deren Abschluss fast zwei Wochen gedauert hätte, und Abbildung 2 zeigt, wie diese Prozesse durch die durchgängige Anwendung von generativem KI beschleunigt werden, was zu Kommentaren und Erzählungen in Echtzeit führt.
Anstatt eine Sammlung von F&A-Assets manuell zu durchsuchen, können Sie AI nutzen und die Zeit verkürzen, die für die Erfassung oder Forschung der erforderlichen Erkenntnisse benötigt wird (z. B. die Leistung eines Unternehmens im Vergleich zu seinen Wettbewerbern, die wichtigsten zu ergreifenden Maßnahmen, wahrscheinliche Fragen von Analysten und die Antwort des Unternehmens). KI analysiert Jahresabschlüsse, Notizen, Offenlegungen und andere anwendbare Daten und übersetzt und interpretiert die Daten dann, um kontextreiche Antworten auf Ihre Fragen zu geben. Abbildung 3 zeigt die zusätzlichen Vorteile, die dialogorientierte KI-Technologie bietet.
Der Einsatz von generativer KI für das Verfassen von Kommentaren und Erzählungen zur Unterstützung der Finanzberichterstattung bietet mehrere Vorteile, wie z. B.:
Auch wenn generative KI und andere Funktionen jetzt schon verfügbar sein mögen, empfehlen wir Ihnen, das Thema nach Möglichkeit ganzheitlich und strategisch anzugehen und gemeinsam mit Ihren Kollegen (z. B. aus der Informationstechnologie) den richtigen generativen KI-Technologie-Stack zu bewerten und zu erkunden, um die vielversprechendsten F&A-Taktiken bereitzustellen. Abbildung 4 zeigt einen vorläufigen Tech-Stack (oder eine Architektur) für generative KI, die die Anwendungen, Modelle und Infrastruktur berücksichtigt, die Sie für die effektive Bereitstellung dieser neuen Funktionen in Ihrem F&A-Unternehmen in Betracht ziehen sollten.
Wenn Sie die Implementierung von generativer KI in Ihrer F&A-Funktion über Ihre Kernprozesse hinweg in Erwägung ziehen, ist es wichtig zu verstehen, dass diese Technologie kein Allheilmittel ist. Es wird nicht alle Ihre Probleme lösen oder den Bedarf an menschlichem Fachwissen ersetzen. Betrachten Sie es stattdessen als ein Werkzeug, das die Funktionen Ihres F&A-Teams erweitern und verbessern kann, was zu einer effizienteren, präziseren und aufschlussreicheren Arbeit führt, die sich auf strategische Initiativen konzentriert, die einen Mehrwert für das Unternehmen schaffen.
Um den Geschäftswert zu steigern, müssen Experten im Finanz- und Rechnungswesen die Anwendung von generativem KI mit einem klaren Verständnis ihrer Ziele und einem klar definierten Fahrplan angehen. Hier sind einige wichtige Überlegungen unserer F&A-Experten:
Wenn Sie sich entscheiden, generative KI in großem Maßstab einzuführen und zu implementieren, hilft Ihnen das IBM Center of Excellence für generative KI bei der Auswahl des richtigen KI-Toolkits, um vertrauenswürdige KI sicher bereitzustellen und Unternehmens-KI wie IBM watsonx, ein Portfolio von KI-Produkten zu nutzen (oder sogar einen Mix), der auf Ihren individuellen geschäftlichen Herausforderungen und Zielen basiert. Wir können Ihnen helfen, eine strategische Roadmap für die Transformation zu erstellen, damit generative KI einen enormen geschäftlichen Mehrwert schaffen und die betriebliche Effizienz verbessern kann.
Mehr entdecken Sie in dieser Blog-Reihe, Die Zukunft des Finanzwesens mit generativer KI, um mehr darüber zu erfahren,wie generative KI F&A-Fachleuten helfen und F&A-Funktionen rationalisieren und verbessern kann.
Überwinden Sie Barrieren und springen Sie mit Mut und Überzeugung in das Zeitalter der generativen KI.
