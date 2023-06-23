So verbessern Sie die Effizienz Ihres Finanzwesens mit generativer KI

Sie haben vielleicht schon etwas über generative künstliche Intelligenz (KI) gelernt, aber Sie wissen möglicherweise nicht, was das für die Zukunft des Finanz- und Rechnungswesens (F&A) bedeutet. Wie der Name schon sagt,generiert sie Bilder, Musik, Sprache, Code, Video oder Text, während sie bereits vorhandene Daten interpretiert und verarbeitet. Für F&A-Führungskräfte bedeutet dies, dass sie die Möglichkeit haben, Finanzdaten wie Geschäftsleistungsberichte, Kommentare und Beschreibungen umzuwandeln. Auch wenn die Einführung von KI zunächst abschreckend wirken mag, werden die Flexibilität und Skalierbarkeit der entstehenden Basismodelle die Einführung von KI mit Sicherheit beschleunigen, da Unternehmen in die Lage versetzt werden, KI in den strategischen Kern ihrer Finanz- und Rechnungswesenprozesse zum Einsatz zu bringen.

Wenn Sie auf neue generative KI-Lösungen und einzigartige KI-Foundation-Models für F&A stoßen, werden Sie möglicherweise von den vielen Optionen überwältigt. Es ist wichtig, dass Sie selektiv vorgehen und sich darauf verlassen können, dass das von Ihnen gewählte Modell die Akzeptanz effektiv beschleunigen und den Time-to-Value für Ihren F&A-Anwendungsfall insgesamt verkürzen kann.

Die Erläuterungen zur Finanzberichterstattung (und Kommentare) spielen eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, aussagekräftige Erkenntnisse und ein kontextbezogenes Verständnis für die finanzielle Leistung eines Unternehmens zu vermitteln. Finanzanalysten erstellen derzeit diese Narrative, aber dieser Ansatz ist zeitaufwändig. Wir müssen von manuellen Prozessen (die akribische Analysen, kritisches Denken und effektive Kommunikationsfähigkeiten erfordern) zu KI-gestützten Prozessen übergehen, die die betriebliche Effizienz rationalisieren und verbessern.