Stellen Sie sich die Zukunft des Finanz- und Rechnungswesens (F&A) vor. In dieser Zukunft ist Ihre F&A-Abteilung auf dem neuesten Stand. Vielleicht verwenden Sie ein Enterprise Resource Planning (ERP)-System der nächsten Generation und eine unübertroffene F&A-Planungsplattform, die erweiterte vorausschauende Analyse bereitstellt. Möglicherweise haben Sie auch die neuesten cloudnativen Innovationen bereitgestellt und dabei Ihre Betriebskosten gesenkt. Ihr vorausschauender, strategischer CFO treibt die KI-Bemühungen voran, um proaktive Erkenntnisse im gesamten Unternehmen zu ermöglichen und gleichzeitig Geschäftsprozesse zu rationalisieren und die Leistung zu optimieren. Sie sind mit ganzheitlichen und ungeschönten Daten ausgestattet, die der F&A-Abteilung einen End-to-End-Überblick über die gesamte Wertschöpfungskette Ihres Unternehmens (Kunden, Lieferanten, Wettbewerber sowie Front- und Back-Office-Abläufe) geben. Sie sitzen an der Spitze der Innovation in Ihrem Unternehmen und sind ein Katalysator für Veränderungen. Aber jetzt haben Sie die Aufgabe, das unternehmensweite Wachstum voranzutreiben und die digitale Transformation voranzutreiben, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen operative Exzellenz erreicht.

IBM Consulting verfügt über die Branchenexpertise, die Sie benötigen, um zu verstehen, wie Sie aus bestimmten Workflows (wie Record-to-Report, Lead-to-Cash, Procure-to-Pay und anderen) Nutzen ziehen können, indem Sie diese Prozesse mit neuen KI-Funktionen erweitern. Wir können die Technologie in den Kernprozessen des Finanzwesens sinnvoll einsetzen, indem Sie Aufgaben rationalisieren und die Arbeitsweise von F&A-Fachleuten in Zukunft revolutionieren. Eine kürzlich durchgeführte IBV-Studie über die Modernisierung von Record-to-Report mit KI ergab, dass „Unternehmen, die KI in Record-to-Record integrieren, eine um 66 % schnellere Zykluszeit bei der Verarbeitung von Journaleinträgen erzielen“.

Darüber hinaus können einige große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) bereits auf der Grundlage des Wissens, das aus den riesigen Datensätzen, die von F&A-Abteilungen genutzt werden, gewonnen wird, recherchieren und zusammenfassen, übersetzen und interpretieren, generieren und erstellen, verstehen und berichten, kommunizieren und sich engagieren. Und es gibt noch viel mehr zu berücksichtigen (z. B. regulatorische Einschränkungen), wenn es um die Einführung generativer KI geht.