Egal, ob Sie CFO, Buchhalter, Finanzanalyst oder Geschäftspartner sind: Künstliche Intelligenz (KI) kann Ihnen helfen, Ihre Finanzstrategie zu verbessern, die Produktivität zu steigern und schneller geschäftliche Ergebnisse zu erzielen. Auch wenn es sich futuristisch anfühlen mag, können Fortschritte wie generative KI und dialogorientierte KI-Technologie dem Finanz- und Rechnungswesen (F&A) jetzt zugute kommen.
KI-Technologie ermöglicht es Finanzfachleuten, sich auf höherwertige Aktivitäten wie strategische Planung und Analyse zu konzentrieren, anstatt sich um manuelle und transaktionale Tätigkeiten zu kümmern. Generative KI ermöglicht schnellere und bessere datengesteuerte Entscheidungen auf Grundlage historischer Daten, Markttrends und der Verwendung von KI Foundation Models zur Identifizierung von Mustern und Anomalien, die bei herkömmlichen Analysemethoden oft übersehen werden.
Wir haben uns an unsere eigenen Experten für das Finanz- und Rechnungswesen (F&A) bei IBM Consulting gewandt – diejenigen, die wissen, dass die Art und Weise, wie Sie Unternehmen bei datengestützten Entscheidungen unterstützen, Ihre Fähigkeit widerspiegelt, zukünftige Geschäfte zu fördern. Unsere Experten bei IBM Consulting nehmen generative KI für den F&A-Bereich umfassend unter die Lupe und berücksichtigen dabei die Notwendigkeit, Risiken auszugleichen . Uns ist bewusst, dass die Ergebnisse davon abhängen, wie diese Modelle trainiert werden (von F&A-Fachleuten zusammen mit ihren Kollegen aus der Informationstechnologie) und dass einige Modelle möglicherweise nicht in der Lage sind, den Kontext bestimmter F&A-Konzepte zu verstehen, was zu ungenauen oder irreführenden Ergebnissen führen könnte.
Ein kürzlich vom IBM Institute for Business Value (IBV) veröffentlichter Bericht spezifiziert die wichtigsten Maßnahmen als Reaktion auf eine von sieben vorgeschlagenen Strategien. Eine Möglichkeit besteht darin, einen sicheren, KI-zentrierten intelligenten Workflow für den Betrieb Ihres Unternehmens zu implementieren. Der Bericht, der die Idee aufgreift, dass der Wandel durch Technologie immer schneller voranschreitet (und dass dies durch generative KI vorangetrieben wird), empfiehlt Unternehmen, diese KI-gestützten Workflows zu implementieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass ihre KI-Schulung transparent und offen für kontinuierliche Kritik ist. Es wird empfohlen, dass Unternehmen priorisieren, welche F&A-Anwendungsfälle mit ihren neuen Foundation Models erweitert werden sollen, wobei sie ein Gleichgewicht zwischen Präzision, Risiko, den Erwartungen der F&A-Stakeholder und dem Return on Investment (ROI) finden müssen.
Das Versprechen der generativen KI in F&A ist groß, wie aus einer aktuellen IBM-Studie hervorgeht, in der Führungskräfte damit rechnen, dass 48 % der Mitarbeiter in ihren Unternehmen (darunter 34 % der Finanzmitarbeiter) generative KI zur Erweiterung ihrer täglichen Aufgaben im nächsten Jahr einsetzen werden.
Unsere Experten ermutigen F&A-Entscheidungsträger, diese Überlegungen bei der Anwendung dieser neuen Technologie zu berücksichtigen:
Die F&A-Experten von IBM Consulting können Sie bei der Einführung dieser Technologie unterstützen und wertvolle Erkenntnisse und Best Practices mit Ihnen teilen. Allein im Jahr 2023 hat IBM Consulting mit mehr als 100 Kunden interagiert und Dutzende von Projekten abgeschlossen, bei denen generative KI neben klassischen KI-Strategien für maschinelles Lernen eingeführt wurde. Sehen Sie sich weitere Beiträge in dieser Blogreihe Die Zukunft des Finanzwesens mit generativer KI an, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie kritische F&A-Funktionen optimieren und verbessern und die Effizienz Ihres Finanzbetriebs mit generativer KI steigern können.
