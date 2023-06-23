Wir haben uns an unsere eigenen Experten für das Finanz- und Rechnungswesen (F&A) bei IBM Consulting gewandt – diejenigen, die wissen, dass die Art und Weise, wie Sie Unternehmen bei datengestützten Entscheidungen unterstützen, Ihre Fähigkeit widerspiegelt, zukünftige Geschäfte zu fördern. Unsere Experten bei IBM Consulting nehmen generative KI für den F&A-Bereich umfassend unter die Lupe und berücksichtigen dabei die Notwendigkeit, Risiken auszugleichen . Uns ist bewusst, dass die Ergebnisse davon abhängen, wie diese Modelle trainiert werden (von F&A-Fachleuten zusammen mit ihren Kollegen aus der Informationstechnologie) und dass einige Modelle möglicherweise nicht in der Lage sind, den Kontext bestimmter F&A-Konzepte zu verstehen, was zu ungenauen oder irreführenden Ergebnissen führen könnte.

Ein kürzlich vom IBM Institute for Business Value (IBV) veröffentlichter Bericht spezifiziert die wichtigsten Maßnahmen als Reaktion auf eine von sieben vorgeschlagenen Strategien. Eine Möglichkeit besteht darin, einen sicheren, KI-zentrierten intelligenten Workflow für den Betrieb Ihres Unternehmens zu implementieren. Der Bericht, der die Idee aufgreift, dass der Wandel durch Technologie immer schneller voranschreitet (und dass dies durch generative KI vorangetrieben wird), empfiehlt Unternehmen, diese KI-gestützten Workflows zu implementieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass ihre KI-Schulung transparent und offen für kontinuierliche Kritik ist. Es wird empfohlen, dass Unternehmen priorisieren, welche F&A-Anwendungsfälle mit ihren neuen Foundation Models erweitert werden sollen, wobei sie ein Gleichgewicht zwischen Präzision, Risiko, den Erwartungen der F&A-Stakeholder und dem Return on Investment (ROI) finden müssen.

Das Versprechen der generativen KI in F&A ist groß, wie aus einer aktuellen IBM-Studie hervorgeht, in der Führungskräfte damit rechnen, dass 48 % der Mitarbeiter in ihren Unternehmen (darunter 34 % der Finanzmitarbeiter) generative KI zur Erweiterung ihrer täglichen Aufgaben im nächsten Jahr einsetzen werden.