Führungskräfte und FP&A-Teams können nicht mehr isoliert voneinander arbeiten. Die Zukunft von FP&A liegt in der Fähigkeit eines Unternehmens, einer ganzheitlichen Arbeitsweise Priorität einzuräumen. Deepak Joshi, Leiter für Finanzen und Transformation der Lieferkette bei IBM® Consulting, weist darauf hin, dass eine Verlagerung hin zu einem integrierten Geschäftsplanungsansatz (IBP) zu beobachten ist. In diesem Prozess arbeiten verschiedene Bereiche einer Organisation zusammen, um einen einheitlichen Plan für die Unternehmensleistung zu erstellen.

„FP&A ist in einer einzigartigen Position, um diese Transformation durch die Förderung der funktionsübergreifenden Zusammenarbeit voranzutreiben“, erklärt Joshi. „Durch die Aufhebung von Datensilos und die Förderung von Transparenz ermöglicht FP&A verschiedenen Abteilungen, gemeinsam auf gemeinsame Geschäftsziele hinzuarbeiten.“

Damit FP&A-Unternehmen den Anforderungen der Zukunft gerecht werden können, müssen sie sich von einer reaktiven Funktion zu einem proaktiven Motor für Innovation und Neugierde (Fußnote einfügen) neu positionieren. Die Integration dieser Technologien kann eine schwierige Aufgabe sein. Wenn jedoch Landmark Retail, einer der größten Omnichannel-Einzelhändler im Nahen Osten und Nordafrika (MENA), in Indien und Südostasien (SEA), seine Effizienz maximieren kann, können dies auch andere FP&A-Teams.

Mit Niederlassungen in mehreren Ländern und Regionen und mehreren Marken wollte Landmark Retail seine Daten konsolidieren und seinen Budgetierungsprozess effizienter gestalten.

Der Einzelhändler entschied sich für IBM Planning Analytics, das innerhalb von 8 bis 10 Wochen einen erfolgreichen Proof of Concept vorlegen konnte und ihm dabei half, einen deutlich optimierten und effizienten Budgetierungsprozess zu erreichen. Landmark Retailer ist nur ein Beispiel dafür, wie FP&A-Teams KI-Lösungen implementieren können, die sofortige Finanzdaten und KI-gestützte Prognosen liefern.