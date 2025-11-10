Künstliche Intelligenz Geschäftsoperationen

KI in der Finanzplanung und -analyse (FP&A)

Veröffentlicht 10. November 2025
Mann, der auf einen Computer und ein Tablet blickt und arbeitet
Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

KI in der Finanzplanung und -analyse (FP&A)

KI in FP&A bezieht sich auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) zur Transformation von Verfahren der Finanzplanung und -analyse (FP&A), um Finanzteams die Entwicklung zu strategischen Geschäftspartnern zu ermöglichen.

Die traditionellen Methoden von FP&A werden nicht mehr ausreichen. Die sich entwickelnde Finanzlandschaft verlagert nun ihren Fokus auf die Einbettung von KI im gesamten FP &, einer Disziplin zur Automatisierung von Daten, zur Verbesserung von Prognosen und zur Unterstützung strategischer Entscheidungen in Echtzeit.

Unabhängig davon können FP&A-Teams, die KI für alltägliche, routinemäßige Aufgaben einsetzen, ihren Fokus auf bedeutungsvollere Tätigkeiten verlagern. Dieser Ansatz ist entscheidend, da sich die Anforderungen der Finanzfachleute zunehmend auf Zusammenarbeit und Geschäftspartnerschaften verlagern.

Während FP&A-Fachleute in der Vergangenheit für die Erstellung von Prognosen und die Analyse historischer Daten verantwortlich waren, erfordert das derzeitige volatile Umfeld vorausschauende Denker und Personen, die sich für Veränderungen einsetzen. Finanzunternehmen erkennen bereits die Auswirkungen, die die Einführung von KI auf ein Unternehmen haben kann.

Eine aktuelle Umfrage des IBM Institute for Business Value (IBV) ergab beispielsweise, dass Unternehmen, die KI durchgängig implementiert haben, im Vergleich zu anderen Unternehmen eine „Rendite (ROI) im obersten Quartil“ erzielten. Der Prozess beinhaltete eine IT-Strategie, die KI, Cloud Computing und App-Modernisierung integriert.

Wie funktioniert KI in FP&A?

FP&A-Teams nutzen KI-Tools wie maschinelles Lernen (ML) schon seit einiger Zeit, aber die Akzeptanz ist aufgrund von Problemen mit der Datenqualität und mangelnder KI-Kompetenz gering. Der Anstieg an Anwendungen für generative KI (GenAI) (zum Beispiel ChatGPT von OpenAI, Copilot von Microsoft) weckt jedoch erneut das Interesse an der Einführung von KI.

Diese generative KI-Tools verwenden große Sprachmodelle (LLMs) und können genutzt werden, um Anfragen von Anfragern in natürlicher Sprache zu beantworten. Die Lösungen können auch Berichte analysieren und Erkenntnisse in forecasting bieten, ohne dass Sie Codierung oder einen Abschluss in Data Science benötigen. Die Tools können die zeitaufwändige Analyse historischer Trends und die Verwaltung manueller Excel-Tabellen überflüssig machen.

Mithilfe von ML, Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und vorausschauender Analyse können diese fortschrittlichen Algorithmen große Mengen an finanziellen und operativen Datensätzen schnell durcharbeiten. Dieser Prozess versorgt Finanzverantwortliche, wie beispielsweise Finanzvorstände (CFOs), mit intelligenteren und tieferen Einblicken, die eine fundierte Entscheidungsfindung ermöglichen.

Derzeit implementieren viele Unternehmen KI und führen Versuche mit den entsprechenden Tools durch. Ohne einen geeigneten Plan für die KI-gesteuerte Transformation sehen sich FP&A-Teams jedoch mit einer begrenzten Akzeptanz konfrontiert. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass sich Finanzführungskräfte aktiv in den Analyseprozess einbringen und von Anfang an Silos zwischen den Geschäftsbereichen abbauen, um sinnvolle Partnerschaften aufzubauen.

Produktübersicht

Nutzen Sie IBM Planning Analytics für eine KI-gestützte, integrierte Geschäftsplanung.

Erstellen Sie zuverlässige, präzise und integrierte Pläne und Prognosen, die zu besseren Entscheidungen führen – ohne immer mehr Zeit mit der Bearbeitung von Tabellenkalkulationen verbringen zu müssen.
Mehr über das Produkt erfahren

Wichtige Anwendungen von KI in FP&A

Der Einsatz von KI verändert gesamte FP&A-Prozesse und ermöglicht die Erstellung von Echtzeit-Dashboards und Visualisierungen, die es Teams ermöglichen, funktionsübergreifend zu arbeiten und von diesen neuen Technologien zu profitieren. Weitere wichtige Anwendungsfälle für KI im Bereich FP&A finden sich in verschiedenen Finanzfunktionen.

Vorausschauende Prognosen

KI-Fähigkeiten unterstützen FP&A dabei, Prognosemodelle und isolierte Planungsfunktionen in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln. KI-gestützte vorausschauende Vorhersagen analysieren Finanzdaten auf granularer Ebene und liefern Erkenntnisse, die mit einem herkömmlichen FP&A-Modell nicht gewonnen werden können.

ML-Algorithmen bilden das Rückgrat dieser Anwendung und müssen auf interne und externe Signale trainiert werden, um die forecasting Genauigkeit zu gewährleisten. Im Gegensatz zu statischen Modellen lernt KI von jedem neuen Datenpunkt.

Wenn ein globales Ereignis oder eine Marktverschiebung die vorhersehbaren Ergebnisse verändert, passt sich der Forecast automatisch an. Dies ist ein Beispiel für vorausschauende Analyse in der Praxis. Anstatt sich ausschließlich auf vergangene Verkäufe zu verlassen, um die zukünftige Leistung zu prognostizieren, können KI-Modelle Dinge wie makroökonomische Trends, Saisonalität und Kundenstimmung berücksichtigen.

Szenarioplanung

Ein Schritt über das Forecasting hinaus ist die Szenario-Simulation. KI wird eingesetzt, um Szenarien mit mehreren Variablen zu generieren, die unterschiedliche Geschäftsergebnisse widerspiegeln. Durch die Simulation von „Was-wäre-wenn“-Situationen hilft die KI-Lösung Unternehmen bei der Bewertung potenzieller Ergebnisse.

Diese Modelle werden verwendet, um Szenarien wie wechselnde Nachfrage, Zinsänderungen oder Störungen in der Lieferkette zu simulieren. Nach der Erstellung der Szenarien gibt die KI-Lösung auch Vorschläge für die beste Vorgehensweise und bewertet mögliche Ergebnisse. Früher lediglich als Hilfsmittel eingesetzt, ist KI heute ein Motor für Veränderungen, strategische Planung und besseres Risikomanagement.

Anomalieerkennung und Varianzanalyse

Mithilfe von KI-Systemen können FP&A-Teams durch Anomalieerkennung und Varianzanalyse ungewöhnliche Transaktionen aufspüren. Die Algorithmen sind darauf trainiert, normale Muster des Finanzverhaltens zu lernen und Abweichungen von den erwarteten Ergebnissen zu erkennen. Dies ermöglicht es den Teams von FP & A, Probleme schneller zu untersuchen und die finanzielle Integrität zu wahren.

Unabhängig davon kann NLP helfen, indem es große Datensätze in klare Erzählungen umwandelt und Finanzexperten so dabei unterstützt, Erkenntnisse verständlich an Führungskräfte und Stakeholder zu kommunizieren. Dieser Ansatz vereinfacht das Berichtswesen und liefert aufschlussreiche Berichte, die sich auf wichtige Finanzentscheidungen auswirken können.

Automatisierung und Produktivitätssteigerung

KI transformiert die Workflow für FP&A-Teams, indem sie wiederholende Aufgaben und den manuellen Workload reduziert. Einige der häufigsten Produktivitätssteigerungen fallen laut einer Forschungsarbeit von Ernst & Young zu FP&A-Trends in vier Bereiche:

  • Intelligente Datenintegration
  • Erstellung von Berichten und Erzählungen
  • Budgetplanung
  • KI-unterstützte Meetings

KI-Tools werden in diesen vier Bereichen eingesetzt, um den Output zu steigern und den menschlichen Mitarbeitern mehr Zeit zu geben. Anstatt sich mit der mühsamen Aufgabe zu befassen, sorgfältige Budgets Zeile für Zeile zu erstellen, nutzen die Teams jetzt KI. Es hilft Fachleuten bei der Festlegung von Budgetwerten und KI-Assistenten bei Aufgaben wie der Terminplanung und der Erstellung von Tagesordnungen.

Wie KI FP&A transformiert

Die Rolle von KI in FP&A beeinflusst nicht nur Workflows. Sie verändert den gesamten Prozess und seine Funktionsweise. Die Rollen in FP&A-Teams verändern sich – sogar auf höchster Ebene – und Fähigkeiten, die früher nicht berücksichtigt wurden, werden nun hoch geschätzt.

Sich entwickelnde Rollen

Das KI-gesteuerte FP&A-Geschäftsumfeld verändert sich, ebenso wie die Rollen im Team. Was früher ein Analystenmodell war, ist heute ein eher multifunktionaler Ansatz. Die Teams schätzen sowohl technische als auch soziale Fähigkeiten, um die neue Technologie zu handhaben und gleichzeitig zu erkennen, wie die KI-Tools zu den Zielen des Unternehmens passen.

Dies gilt insbesondere für die Position des Finanzvorstands. Es wird traditionell erwartet, dass sie über vergangene Aktivitäten berichten und ihre Strategie auf hoher Ebene erläutern. Nun wird erwartet, dass sie granularer und detailorientierter sind und gleichzeitig Innovationen vorantreiben. An dieser Stelle können KI-Tools ins Spiel kommen und Finanzteams und CFOs ein neues Instrument zur Bewältigung dieser komplexen Situation bieten.

Wechselnde Kenntnisse und Funktionalitäten

Der Einsatz von KI in FP&A verändert grundlegend die erforderlichen Funktionen und Fähigkeiten von Finanzexperten, da diese zunehmend zu flexiblen und vielseitigeren Teammitgliedern werden müssen.

Rückblickend betrachtet, lag der Schwerpunkt der Aufgaben von FP&A traditionell auf der manuellen Datenerfassung, der Modellierung von Tabellenkalkulationen für die Finanzberichterstattung und der Analyse historischer Trends. Der Schwerpunkt liegt nun auf Teammitgliedern, die von ihnen verwendeten Technologien verstehen und mit KI-Tools effektiv zusammenarbeiten können. Diese Personen müssen zusammenarbeiten, offen für neue Lösungsansätze bleiben und sich auf das gemeinsame Ziel konzentrieren, den Entscheidungsfindung zu optimieren und gleichzeitig detaillierte Erkenntnisse zu gewinnen.

Einbetten nachhaltiger Praktiken

Mit KI können FP&A-Teams nun Nachhaltigkeit direkt in ihre Finanzanalysen und Prognosen einbetten. Traditionell wurden Nachhaltigkeitsmetriken wie Kohlenstoffemissionen oder Energieverbrauch getrennt von der finanziellen Leistung erfasst. Diese Methode machte es den Teams von FP&A schwer, ökologische oder soziale Ziele mit den Geschäftsergebnissen zu verbinden.

KI-gestützte Analyse kann große Mengen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten (ESG) aus verschiedenen Quellen verarbeiten. Diese Art der Datenanalyse hilft den Teams von FP&A, Muster und Korrelationen zwischen nachhaltigen Praktiken und finanziellen Ergebnissen zu erkennen.

Fünf Schritte zur Implementierung von KI in FP&A

Die Implementierung von KI in FP&A erfordert einen strukturierten Ansatz, der klare Führungsrichtung, solide Datengrundlagen und kontinuierliche Verbesserung kombiniert. Um den Erfolg sicherzustellen, sollten FP&A-Teams einer strategischen Roadmap folgen, die die Technologie auf die Geschäftsziele abstimmt und die Teams in die Lage versetzt, sich effektiv anzupassen. Die folgenden fünf Schritte beschreiben einen praktischen Weg zur erfolgreichen Integration von KI in FP&A:

  1. Entwickeln Sie eine Führungsvision: Der erste Schritt bei der Implementierung von KI in FP&A besteht darin, eine klare Vision zu entwickeln, wie die Technologie die FP&A-Prozesse verbessert. Es ist von Bedeutung, eine Vision zu entwickeln, die sich über die gesamte Organisation erstreckt und mit den strategischen Zielen im Einklang steht. Die Unternehmensleitung muss die erwarteten Ergebnisse definieren, wie beispielsweise eine verbesserte Prognosegenauigkeit oder eine schnellere Entscheidungsfindung, und den Zweck allen beteiligten Stakeholdern mitteilen. Die Unterstützung und ein klarer Ansatz seitens der Führungsebene eines Unternehmens stärken die Ressourcen und die kulturelle Akzeptanz.
  2. Schaffen Sie solide Grundlagen für die Data Governance: Die Effektivität der KI-Tools hängt von gut gepflegten, qualitativ hochwertigen Daten ab. Der nächste Schritt bei der Umsetzung besteht darin, über saubere Daten und ein Datenverwaltungssystem zu verfügen, um die Bildung von Datensilos zu vermeiden. Wenn das erreicht ist, ist es wichtig, einen soliden Governance-Framework zu entwickeln, der die Datengenauigkeit und klare Sicherheitsmaßnahmen abdeckt. Unabhängig davon sollten FP&A-Teams eine Standardisierung der Datendefinitionen über alle Systeme hinweg in Betracht ziehen und klare Zuständigkeiten für die Technologie festlegen. Diese kontinuierliche Verwaltung schafft Vertrauen in KI und verringert das Risiko voreingenommener oder unzuverlässiger Ausgaben.
  3. FP&A-Teams weiterbilden: Teams müssen verstehen, wie sie mit KI-Tools auf kooperative Weise zusammenarbeiten können. Teamschulungen sollten sich auf die Entwicklung von Daten- und KI-Kompetenz sowie kritischem Denkvermögen konzentrieren, anstatt auf Programmierkenntnisse. Da KI-Tools Dinge wie Konsolidierung, Datenerfassung und grundlegende Prognosen automatisieren, müssen die Teammitglieder verstehen, wie KI-Modelle Geschäftsentscheidungen beeinflussen und wo die Menschen einen Mehrwert schaffen. Ziel der Weiterbildung ist es, eine Kultur der Neugier und Anpassungsfähigkeit zu fördern. Die Mitglieder des FP&A-Teams, die zuvor als Analysten tätig waren, entwickeln sich nun zu strategischen Beratern weiter.
  4. Strategisch starten: FP&A-Teams sollten zunächst mit Pilotprojekten in kleinem Rahmen beginnen. Auf diese Weise hat sich das Team nicht vollständig verpflichtet, falls etwas unvorhergesehenes eintritt oder die Technologie nicht für das Unternehmen geeignet ist. Teams sollten zunächst Bereiche mit hoher Wirkung und guter Handhabbarkeit ins Visier nehmen, wie beispielsweise vorausschauende Prognosen oder automatisierte Berichterstellung. Diese Bereiche können durch eine optimierte Ressourcenzuweisung oder ein deutliches Geschäftswachstum schnell ihren Wert unter Beweis stellen. Ein Pilotprojekt kann aufzeigen, wo Erfolge erzielt wurden und wo Herausforderungen auftreten könnten. Diese Strategie kann Teams dabei unterstützen, Workflows zu optimieren und etwaige Prozesslücken zu schließen, die sich langfristig auf den Erfolg des Unternehmens auswirken könnten.
  5. KI-Lösungen kontinuierlich überwachen und optimieren: Die einzige Möglichkeit, um festzustellen, ob etwas funktioniert, besteht darin, die Leistung der AI-Lösungen zu überwachen und zu verfolgen. FP&A-Teams können dies erreichen, indem sie Leistungskennzahlen (KPIs) definieren und diese mit aktuellen Daten aktualisieren, um ihre Relevanz und Genauigkeit zu gewährleisten. Die Teams sollten auch verschiedene Metriken verfolgen, wie beispielsweise Effizienzsteigerungen und die Akzeptanz durch die Benutzer. Unabhängig davon können FP&A-Teams Feedback von Anwendern einholen, um Verbesserungspotenziale zu identifizieren und auf sich wandelnde Geschäftsanforderungen zu reagieren. Durch kontinuierliche Überwachung und Optimierung kann ein Unternehmen sicherstellen, dass KI-Systeme mit den Geschäftszielen im Einklang stehen und langfristig Wert schaffen.

Die Zukunft von KI und FP&A

Führungskräfte und FP&A-Teams können nicht mehr isoliert voneinander arbeiten. Die Zukunft von FP&A liegt in der Fähigkeit eines Unternehmens, einer ganzheitlichen Arbeitsweise Priorität einzuräumen. Deepak Joshi, Leiter für Finanzen und Transformation der Lieferkette bei IBM® Consulting, weist darauf hin, dass eine Verlagerung hin zu einem integrierten Geschäftsplanungsansatz (IBP) zu beobachten ist. In diesem Prozess arbeiten verschiedene Bereiche einer Organisation zusammen, um einen einheitlichen Plan für die Unternehmensleistung zu erstellen.

„FP&A ist in einer einzigartigen Position, um diese Transformation durch die Förderung der funktionsübergreifenden Zusammenarbeit voranzutreiben“, erklärt Joshi. „Durch die Aufhebung von Datensilos und die Förderung von Transparenz ermöglicht FP&A verschiedenen Abteilungen, gemeinsam auf gemeinsame Geschäftsziele hinzuarbeiten.“

Damit FP&A-Unternehmen den Anforderungen der Zukunft gerecht werden können, müssen sie sich von einer reaktiven Funktion zu einem proaktiven Motor für Innovation und Neugierde (Fußnote einfügen) neu positionieren. Die Integration dieser Technologien kann eine schwierige Aufgabe sein. Wenn jedoch Landmark Retail, einer der größten Omnichannel-Einzelhändler im Nahen Osten und Nordafrika (MENA), in Indien und Südostasien (SEA), seine Effizienz maximieren kann, können dies auch andere FP&A-Teams.

Mit Niederlassungen in mehreren Ländern und Regionen und mehreren Marken wollte Landmark Retail seine Daten konsolidieren und seinen Budgetierungsprozess effizienter gestalten.

Der Einzelhändler entschied sich für IBM Planning Analytics, das innerhalb von 8 bis 10 Wochen einen erfolgreichen Proof of Concept vorlegen konnte und ihm dabei half, einen deutlich optimierten und effizienten Budgetierungsprozess zu erreichen. Landmark Retailer ist nur ein Beispiel dafür, wie FP&A-Teams KI-Lösungen implementieren können, die sofortige Finanzdaten und KI-gestützte Prognosen liefern.
Weiterführende Lösungen
KI-integrierte Planung und Analyse

Erhalten Sie KI-gestützte integrierte Geschäftsplanung mit der Freiheit, diese in der Umgebung bereitzustellen, die Ihre Ziele am besten unterstützt.

 

         Finanzplanung und -analyse erkunden
    IBM KI-Finanzlösungen

    Transformieren Sie Ihre Finanzen mit IBM KI for Finance – unterstützt durch intelligente Automatisierung und prädiktiven Erkenntnissen für intelligentere, schnellere und resilientere Finanzoperationen.

         KI-Finanzlösungen erkunden
    Finanzberatungsservices

    Gestalten Sie mit IBM Consulting das Finanzwesen neu – kombinieren Sie Fachwissen und KI-gestützte Lösungen für eine effizientere, strategische Finanzabteilung.

         Finanzberatungsservices erkunden
    Machen Sie den nächsten Schritt

    Vereinen Sie Finanzplanung und -betrieb mit KI, um Prognosen zu verbessern, Prozesse zu optimieren und die Finanzperformance zu steigern.

         IBM Finanzplanung und -analyse erkunden KI-Finanzlösungen erkunden