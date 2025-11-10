KI in FP&A bezieht sich auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) zur Transformation von Verfahren der Finanzplanung und -analyse (FP&A), um Finanzteams die Entwicklung zu strategischen Geschäftspartnern zu ermöglichen.
Die traditionellen Methoden von FP&A werden nicht mehr ausreichen. Die sich entwickelnde Finanzlandschaft verlagert nun ihren Fokus auf die Einbettung von KI im gesamten FP &, einer Disziplin zur Automatisierung von Daten, zur Verbesserung von Prognosen und zur Unterstützung strategischer Entscheidungen in Echtzeit.
Unabhängig davon können FP&A-Teams, die KI für alltägliche, routinemäßige Aufgaben einsetzen, ihren Fokus auf bedeutungsvollere Tätigkeiten verlagern. Dieser Ansatz ist entscheidend, da sich die Anforderungen der Finanzfachleute zunehmend auf Zusammenarbeit und Geschäftspartnerschaften verlagern.
Während FP&A-Fachleute in der Vergangenheit für die Erstellung von Prognosen und die Analyse historischer Daten verantwortlich waren, erfordert das derzeitige volatile Umfeld vorausschauende Denker und Personen, die sich für Veränderungen einsetzen. Finanzunternehmen erkennen bereits die Auswirkungen, die die Einführung von KI auf ein Unternehmen haben kann.
Eine aktuelle Umfrage des IBM Institute for Business Value (IBV) ergab beispielsweise, dass Unternehmen, die KI durchgängig implementiert haben, im Vergleich zu anderen Unternehmen eine „Rendite (ROI) im obersten Quartil“ erzielten. Der Prozess beinhaltete eine IT-Strategie, die KI, Cloud Computing und App-Modernisierung integriert.
FP&A-Teams nutzen KI-Tools wie maschinelles Lernen (ML) schon seit einiger Zeit, aber die Akzeptanz ist aufgrund von Problemen mit der Datenqualität und mangelnder KI-Kompetenz gering. Der Anstieg an Anwendungen für generative KI (GenAI) (zum Beispiel ChatGPT von OpenAI, Copilot von Microsoft) weckt jedoch erneut das Interesse an der Einführung von KI.
Diese generative KI-Tools verwenden große Sprachmodelle (LLMs) und können genutzt werden, um Anfragen von Anfragern in natürlicher Sprache zu beantworten. Die Lösungen können auch Berichte analysieren und Erkenntnisse in forecasting bieten, ohne dass Sie Codierung oder einen Abschluss in Data Science benötigen. Die Tools können die zeitaufwändige Analyse historischer Trends und die Verwaltung manueller Excel-Tabellen überflüssig machen.
Mithilfe von ML, Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und vorausschauender Analyse können diese fortschrittlichen Algorithmen große Mengen an finanziellen und operativen Datensätzen schnell durcharbeiten. Dieser Prozess versorgt Finanzverantwortliche, wie beispielsweise Finanzvorstände (CFOs), mit intelligenteren und tieferen Einblicken, die eine fundierte Entscheidungsfindung ermöglichen.
Derzeit implementieren viele Unternehmen KI und führen Versuche mit den entsprechenden Tools durch. Ohne einen geeigneten Plan für die KI-gesteuerte Transformation sehen sich FP&A-Teams jedoch mit einer begrenzten Akzeptanz konfrontiert. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass sich Finanzführungskräfte aktiv in den Analyseprozess einbringen und von Anfang an Silos zwischen den Geschäftsbereichen abbauen, um sinnvolle Partnerschaften aufzubauen.
Der Einsatz von KI verändert gesamte FP&A-Prozesse und ermöglicht die Erstellung von Echtzeit-Dashboards und Visualisierungen, die es Teams ermöglichen, funktionsübergreifend zu arbeiten und von diesen neuen Technologien zu profitieren. Weitere wichtige Anwendungsfälle für KI im Bereich FP&A finden sich in verschiedenen Finanzfunktionen.
KI-Fähigkeiten unterstützen FP&A dabei, Prognosemodelle und isolierte Planungsfunktionen in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln. KI-gestützte vorausschauende Vorhersagen analysieren Finanzdaten auf granularer Ebene und liefern Erkenntnisse, die mit einem herkömmlichen FP&A-Modell nicht gewonnen werden können.
ML-Algorithmen bilden das Rückgrat dieser Anwendung und müssen auf interne und externe Signale trainiert werden, um die forecasting Genauigkeit zu gewährleisten. Im Gegensatz zu statischen Modellen lernt KI von jedem neuen Datenpunkt.
Wenn ein globales Ereignis oder eine Marktverschiebung die vorhersehbaren Ergebnisse verändert, passt sich der Forecast automatisch an. Dies ist ein Beispiel für vorausschauende Analyse in der Praxis. Anstatt sich ausschließlich auf vergangene Verkäufe zu verlassen, um die zukünftige Leistung zu prognostizieren, können KI-Modelle Dinge wie makroökonomische Trends, Saisonalität und Kundenstimmung berücksichtigen.
Ein Schritt über das Forecasting hinaus ist die Szenario-Simulation. KI wird eingesetzt, um Szenarien mit mehreren Variablen zu generieren, die unterschiedliche Geschäftsergebnisse widerspiegeln. Durch die Simulation von „Was-wäre-wenn“-Situationen hilft die KI-Lösung Unternehmen bei der Bewertung potenzieller Ergebnisse.
Diese Modelle werden verwendet, um Szenarien wie wechselnde Nachfrage, Zinsänderungen oder Störungen in der Lieferkette zu simulieren. Nach der Erstellung der Szenarien gibt die KI-Lösung auch Vorschläge für die beste Vorgehensweise und bewertet mögliche Ergebnisse. Früher lediglich als Hilfsmittel eingesetzt, ist KI heute ein Motor für Veränderungen, strategische Planung und besseres Risikomanagement.
Mithilfe von KI-Systemen können FP&A-Teams durch Anomalieerkennung und Varianzanalyse ungewöhnliche Transaktionen aufspüren. Die Algorithmen sind darauf trainiert, normale Muster des Finanzverhaltens zu lernen und Abweichungen von den erwarteten Ergebnissen zu erkennen. Dies ermöglicht es den Teams von FP & A, Probleme schneller zu untersuchen und die finanzielle Integrität zu wahren.
Unabhängig davon kann NLP helfen, indem es große Datensätze in klare Erzählungen umwandelt und Finanzexperten so dabei unterstützt, Erkenntnisse verständlich an Führungskräfte und Stakeholder zu kommunizieren. Dieser Ansatz vereinfacht das Berichtswesen und liefert aufschlussreiche Berichte, die sich auf wichtige Finanzentscheidungen auswirken können.
KI transformiert die Workflow für FP&A-Teams, indem sie wiederholende Aufgaben und den manuellen Workload reduziert. Einige der häufigsten Produktivitätssteigerungen fallen laut einer Forschungsarbeit von Ernst & Young zu FP&A-Trends in vier Bereiche:
KI-Tools werden in diesen vier Bereichen eingesetzt, um den Output zu steigern und den menschlichen Mitarbeitern mehr Zeit zu geben. Anstatt sich mit der mühsamen Aufgabe zu befassen, sorgfältige Budgets Zeile für Zeile zu erstellen, nutzen die Teams jetzt KI. Es hilft Fachleuten bei der Festlegung von Budgetwerten und KI-Assistenten bei Aufgaben wie der Terminplanung und der Erstellung von Tagesordnungen.
Die Rolle von KI in FP&A beeinflusst nicht nur Workflows. Sie verändert den gesamten Prozess und seine Funktionsweise. Die Rollen in FP&A-Teams verändern sich – sogar auf höchster Ebene – und Fähigkeiten, die früher nicht berücksichtigt wurden, werden nun hoch geschätzt.
Das KI-gesteuerte FP&A-Geschäftsumfeld verändert sich, ebenso wie die Rollen im Team. Was früher ein Analystenmodell war, ist heute ein eher multifunktionaler Ansatz. Die Teams schätzen sowohl technische als auch soziale Fähigkeiten, um die neue Technologie zu handhaben und gleichzeitig zu erkennen, wie die KI-Tools zu den Zielen des Unternehmens passen.
Dies gilt insbesondere für die Position des Finanzvorstands. Es wird traditionell erwartet, dass sie über vergangene Aktivitäten berichten und ihre Strategie auf hoher Ebene erläutern. Nun wird erwartet, dass sie granularer und detailorientierter sind und gleichzeitig Innovationen vorantreiben. An dieser Stelle können KI-Tools ins Spiel kommen und Finanzteams und CFOs ein neues Instrument zur Bewältigung dieser komplexen Situation bieten.
Der Einsatz von KI in FP&A verändert grundlegend die erforderlichen Funktionen und Fähigkeiten von Finanzexperten, da diese zunehmend zu flexiblen und vielseitigeren Teammitgliedern werden müssen.
Rückblickend betrachtet, lag der Schwerpunkt der Aufgaben von FP&A traditionell auf der manuellen Datenerfassung, der Modellierung von Tabellenkalkulationen für die Finanzberichterstattung und der Analyse historischer Trends. Der Schwerpunkt liegt nun auf Teammitgliedern, die von ihnen verwendeten Technologien verstehen und mit KI-Tools effektiv zusammenarbeiten können. Diese Personen müssen zusammenarbeiten, offen für neue Lösungsansätze bleiben und sich auf das gemeinsame Ziel konzentrieren, den Entscheidungsfindung zu optimieren und gleichzeitig detaillierte Erkenntnisse zu gewinnen.
Mit KI können FP&A-Teams nun Nachhaltigkeit direkt in ihre Finanzanalysen und Prognosen einbetten. Traditionell wurden Nachhaltigkeitsmetriken wie Kohlenstoffemissionen oder Energieverbrauch getrennt von der finanziellen Leistung erfasst. Diese Methode machte es den Teams von FP&A schwer, ökologische oder soziale Ziele mit den Geschäftsergebnissen zu verbinden.
KI-gestützte Analyse kann große Mengen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten (ESG) aus verschiedenen Quellen verarbeiten. Diese Art der Datenanalyse hilft den Teams von FP&A, Muster und Korrelationen zwischen nachhaltigen Praktiken und finanziellen Ergebnissen zu erkennen.
Die Implementierung von KI in FP&A erfordert einen strukturierten Ansatz, der klare Führungsrichtung, solide Datengrundlagen und kontinuierliche Verbesserung kombiniert. Um den Erfolg sicherzustellen, sollten FP&A-Teams einer strategischen Roadmap folgen, die die Technologie auf die Geschäftsziele abstimmt und die Teams in die Lage versetzt, sich effektiv anzupassen. Die folgenden fünf Schritte beschreiben einen praktischen Weg zur erfolgreichen Integration von KI in FP&A:
Führungskräfte und FP&A-Teams können nicht mehr isoliert voneinander arbeiten. Die Zukunft von FP&A liegt in der Fähigkeit eines Unternehmens, einer ganzheitlichen Arbeitsweise Priorität einzuräumen. Deepak Joshi, Leiter für Finanzen und Transformation der Lieferkette bei IBM® Consulting, weist darauf hin, dass eine Verlagerung hin zu einem integrierten Geschäftsplanungsansatz (IBP) zu beobachten ist. In diesem Prozess arbeiten verschiedene Bereiche einer Organisation zusammen, um einen einheitlichen Plan für die Unternehmensleistung zu erstellen.
„FP&A ist in einer einzigartigen Position, um diese Transformation durch die Förderung der funktionsübergreifenden Zusammenarbeit voranzutreiben“, erklärt Joshi. „Durch die Aufhebung von Datensilos und die Förderung von Transparenz ermöglicht FP&A verschiedenen Abteilungen, gemeinsam auf gemeinsame Geschäftsziele hinzuarbeiten.“
Damit FP&A-Unternehmen den Anforderungen der Zukunft gerecht werden können, müssen sie sich von einer reaktiven Funktion zu einem proaktiven Motor für Innovation und Neugierde (Fußnote einfügen) neu positionieren. Die Integration dieser Technologien kann eine schwierige Aufgabe sein. Wenn jedoch Landmark Retail, einer der größten Omnichannel-Einzelhändler im Nahen Osten und Nordafrika (MENA), in Indien und Südostasien (SEA), seine Effizienz maximieren kann, können dies auch andere FP&A-Teams.
Mit Niederlassungen in mehreren Ländern und Regionen und mehreren Marken wollte Landmark Retail seine Daten konsolidieren und seinen Budgetierungsprozess effizienter gestalten.
Der Einzelhändler entschied sich für IBM Planning Analytics, das innerhalb von 8 bis 10 Wochen einen erfolgreichen Proof of Concept vorlegen konnte und ihm dabei half, einen deutlich optimierten und effizienten Budgetierungsprozess zu erreichen. Landmark Retailer ist nur ein Beispiel dafür, wie FP&A-Teams KI-Lösungen implementieren können, die sofortige Finanzdaten und KI-gestützte Prognosen liefern.
