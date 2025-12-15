Was ist Finanzmanagement?

Das Finanzmanagement umfasst alles, was sich auf die finanzielle Gesundheit und Nachhaltigkeit der Organisation auswirkt. Dazu gehören die tägliche Cashflow-Überwachung, die Steuerung von Entscheidungen zur Finanzberichterstattung und alles, was dazwischen liegt.

In den meisten großen Unternehmen gibt es ein ganzes Finanzteam, das von einem Chief Financial Officer (CFO), einem Finanzchef oder einer Person mit einem ähnlichen Titel geleitet wird, um alle finanziellen Aufgaben zu verwalten.

Moderne Unternehmen sind auf neue und aufkommende Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) in der Finanzplanung und -analyse (FP&A) und Finanzautomatisierung angewiesen, um Echtzeit-Erkenntnisse in die Leistung zu erhalten. Diese Unternehmen verwenden auch Buchhaltungssoftware und ERP-Plattformen (Enterprise Resource Planning), um Finanzfunktionen in einem Finanzmanagementsystem zu bündeln.

Laut aktuellen Forschungen des IBM Institute for Business Value setzen bereits 53 % der Führungskräfte Automatisierung in der Finanzanalyse und Managementberichterstattung ein.

Durch fortschrittlichere Technologien wie agentische KI können KI-Agenten, die auf Finanzmodellierung spezialisiert sind, historische Daten auswerten, um Vorhersagemodelle zu erstellen und so genauere Prognosen zu ermöglichen. Diese Fortschritte verbessern nicht nur die Prognosegenauigkeit, sondern geben auch Finanzfachleuten und CFOs die Möglichkeit, sich auf die Minderung finanzieller Risiken und Vorhersageunsicherheiten zu konzentrieren.