Was ist Finanzmanagement?

Das Finanzmanagement bezeichnet den Rahmen, den ein Unternehmen und seine Finanzverantwortlichen nutzen, um die Ressourcenallokation, Investitionsentscheidungen und die betriebliche Effizienz zu steuern. Rentabilitätsmanagement, Budgetprognosen und strategische Entscheidungsfindung sind die Prozesse, die das Finanzmanagement eines Unternehmens ausmachen.
Das Finanzmanagement umfasst alles, was sich auf die finanzielle Gesundheit und Nachhaltigkeit der Organisation auswirkt. Dazu gehören die tägliche Cashflow-Überwachung, die Steuerung von Entscheidungen zur Finanzberichterstattung und alles, was dazwischen liegt.
In den meisten großen Unternehmen gibt es ein ganzes Finanzteam, das von einem Chief Financial Officer (CFO), einem Finanzchef oder einer Person mit einem ähnlichen Titel geleitet wird, um alle finanziellen Aufgaben zu verwalten.
Moderne Unternehmen sind auf neue und aufkommende Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) in der Finanzplanung und -analyse (FP&A) und Finanzautomatisierung angewiesen, um Echtzeit-Erkenntnisse in die Leistung zu erhalten. Diese Unternehmen verwenden auch Buchhaltungssoftware und ERP-Plattformen (Enterprise Resource Planning), um Finanzfunktionen in einem Finanzmanagementsystem zu bündeln.
Laut aktuellen Forschungen des IBM Institute for Business Value setzen bereits 53 % der Führungskräfte Automatisierung in der Finanzanalyse und Managementberichterstattung ein.
Durch fortschrittlichere Technologien wie agentische KI können KI-Agenten, die auf Finanzmodellierung spezialisiert sind, historische Daten auswerten, um Vorhersagemodelle zu erstellen und so genauere Prognosen zu ermöglichen. Diese Fortschritte verbessern nicht nur die Prognosegenauigkeit, sondern geben auch Finanzfachleuten und CFOs die Möglichkeit, sich auf die Minderung finanzieller Risiken und Vorhersageunsicherheiten zu konzentrieren.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Das Finanzmanagement wirkt sich direkt auf nahezu jeden Aspekt der Leistung und der Gesamtbudgetstrategie eines Unternehmens aus. Es beschränkt sich nicht nur auf die Buchhaltung und die Erstellung von Bilanzen. Das Ziel des Finanzmanagements ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Diese Ziele können die Überwachung von Liquidität und Cashflow, die Maximierung von Gewinnen und die Entwicklung von Finanzszenarien umfassen.
Ein Finanzmanager hat wahrscheinlich einen Hintergrund als Finanzanalyst und ist in der Regel Teil eines Teams von Finanzfachleuten. Auch wenn kleinere Unternehmen mitunter auf ein kleineres Team zurückgreifen, gibt es in der Regel zumindest einen dedizierten Finanzmanager, der die Strategie leitet und die Finanzbeziehungen pflegt.
Manchmal verwendet ein Unternehmen einen Business Performance Management-Ansatz (BPM), um neben der finanziellen Performance auch die Geschäftsleistung zu steuern und zu überwachen.
Hier sind die vier Kernaufgaben eines Finanzmanagementteams:
Das Finanzmanagement beeinflusst jeden Aspekt eines Unternehmens. Jede Abteilung profitiert von einem zielgerichteten Ansatz, der durch Fachwissen unterstützt wird.
Obwohl sich viele Bereiche des Finanzmanagements überschneiden, ist es wichtig, die individuellen Schwerpunkte jedes einzelnen zu verstehen. Zu den wichtigsten Bereichen des Finanzmanagements gehören:
Das Finanzmanagement ist kritisch, denn es sorgt dafür, dass ein Unternehmen ehrlich darüber informiert ist, wie seine finanziellen Ziele mit den Geldeingängen und -ausgängen des Unternehmens übereinstimmen. Finanzmanagementteams befassen sich mit den entscheidendsten Problemen, denen ein Unternehmen begegnen könnte (manchmal auch außerhalb ihrer Kontrolle), und erstellen einen Notfallplan für den Umgang mit diesen Szenarien.
Finanzmanagement- und Finanzverwaltungssoftware kann Unternehmen auch dabei helfen, Systeme für die Verwaltung von Geld zu schaffen und langfristiges Wachstum zu fördern. Die neue Ära des Finanzmanagements nutzt sogar die Leistungsfähigkeit generativer KI durch Cloud-Finanzmanagement.
Generative KI-Modelle können Markttrends und Wirtschaftsindikatoren in Echtzeit analysieren und gehen über die Automatisierung hinaus, um sofortige datengestützte Erkenntnisse zu liefern. Finanzvorstände nutzen Wissen und Daten, um zu verstehen, welche Investitionen am ehesten zu Ergebnissen führen werden.
Durch den Einsatz von generativer KI verstehen CFOs und ihre Teams, welche Entscheidungen am ehesten zu Ergebnissen führen werden. Aber der Erfolg hängt davon ab, wie schnell die Finanzabteilung Daten in umsetzbare Erkenntnisse umwandeln kann.
Laut einer Studie des IBM Institute for Business Value stammt der größte Teil des Geschäftswerts, der sich aus dem Einsatz von FinOps oder Finanzmanagement für cloudbasierte Investitionen im Rahmen der Cloud-Transformation ergibt, aus Innovation und verbesserter Resilienz. Der Bericht zeigt auch, dass Unternehmen, die KI-gestützte FinOps-Modelle einsetzen, Kosteneinsparungen von über 20 % erzielen.
Effektives Finanzmanagement entwickelt sich ständig weiter und erfordert strategische Planung, um ein Unternehmen in eine proaktive, profitable Position zu verschieben.
Finanzmanagement wird typischerweise in verschiedene Entscheidungskategorien unterteilt, je nachdem, wo Unternehmen Ressourcen investieren wollen und wie sie den Betrieb finanzieren. Die Kategorien sind miteinander verbunden, zeigen aber, wie individuelle finanzielle Entscheidungen eine breitere finanzielle Position beeinflussen.
Das Betriebskapitalmanagement kann sicherstellen, dass Unternehmen über genügend kurzfristige Assets verfügen, um kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen, indem es Bargeld, Bestand, Forderungen und Verbindlichkeiten verwaltet. Finanzmanager sind dafür verantwortlich, Richtlinien und Verfahren anzupassen, um die Effizienz zu steigern und die finanzielle Belastung zu reduzieren.
Beispiel: Ein mittelständisches Produktionsunternehmen möchte sein Betriebskapital überprüfen, um die Liquidität zu verbessern und die Finanzierungskosten zu senken. Als Erstes analysiert das Finanzteam den Cash Conversion Cycle (CCC). Sie stellen fest, dass die Anzahl der Bestandstage zu hoch ist. Um dieses Problem zu lösen, implementieren Finanzmanager einen neuen Bestandsansatz, um schneller zu liefern und Überbestände zu reduzieren.
Die Kapitalbudgetierung ist ein Finanzmanagementprozess, der zur Analyse und Priorisierung von Großprojekten verwendet wird. Diese Initiativen erfordern erhebliche finanzielle Mittel und müssen vor ihrer Umsetzung evaluiert werden. Zweck des Prozesses ist es, ein Framework und eine datengestützte Bewertung zu liefern, wie das Kapital des Unternehmens innerhalb der Grenzen des vorgeschlagenen Projekts am besten eingesetzt werden kann.
Beispiel: Ein Einzelhandelsunternehmen prüft, ob es in ein neues Lagerhaus investieren soll. Das Finanzteam schätzt, wie viel das Projekt kosten wird, und berechnet finanzielle Kennzahlen wie den Nettobarwert (NPV) und die interne Rendite (IRR). Nach Abschluss dieser Analysen genehmigt das Unternehmen die Investition in das Lagerhaus oder lehnt sie ab, abhängig von den prognostizierten Kosten.
Diese Art des Finanzmanagements bezieht sich auf die Verwendung von Fremd- und Eigenkapital zur Finanzierung der Assets und der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens. Wenn beispielsweise die Zinssätze niedrig sind, ist die Aufnahme von Schulden manchmal die beste Vorgehensweise. Unabhängig davon könnte ein Unternehmen die Finanzierung durch Eigenkapital, den Verkauf von Assets oder gegebenenfalls den Verkauf von Anteilen in Betracht ziehen.
Beispiel: Ein Technologieunternehmen möchte seine Aktivitäten ausbauen und muss entscheiden, wie es das Wachstum finanziert. Das Finanzmanagement analysiert seine Kapitalstruktur und erwägt, eine Mischung aus Fremd- und Eigenkapital zu verwenden.
Das Unternehmen könnte die Ausgabe von Kapital in Form von langfristigen Anleihen in Betracht ziehen, um von niedrigen Zinssätzen zu profitieren und steuerlich absetzbare Zinsen zu erhalten. Das Unternehmen könnte auch durch die Ausgabe neuer Aktien Kapital beschaffen. Dieser ausgewogene Ansatz hält den Verschuldungsgrad des Unternehmens auf einem überschaubaren Niveau.
Der Omnichannel-Einzelhändler Landmark Retail ist ein Beispiel aus der Praxis dafür, wie eine Finanzmanagementlösung den Budgetierungsprozess eines Unternehmens revolutionieren kann.
Als einer der größten Einzelhändler im Nahen Osten und Nordafrika (MENA), Indien und Südostasien (SEA) entwickelte sich das Unternehmen zu einem Giganten mit 2.200 Geschäften in 21 Ländern.
Aufgrund des Wachstums stand das Finanzplanungs- und Analyseteam von Landmark Retail vor der Herausforderung, mehrere Finanzprozesse zu verwalten. Das Unternehmen wandte sich an IBM® Planning Analytics, um den Budgetierungsprozess zu rationalisieren.
„Mithilfe dieses Tools konnte Landmark Retail seine Geschäftsanalysen verbessern und wertvolle Erkenntnisse gewinnen, die bei der Verwendung herkömmlicher, tabellenkalkulationsbasierter Budgetierungsmethoden oft übersehen werden.“ „Das Tool ermöglichte eine mühelose Budgetierung auf Basis eines Nullbasisansatzes und sparte dadurch erheblich Zeit und Aufwand, da es über alle notwendigen historischen Daten verfügte“, so Gopal Chandak, FP&A Leader bei Landmark.
Das Unternehmen erlebte eine außergewöhnliche Transformation, was laut Chandak zu einer Reduzierung der Arbeitszeit der Mitarbeiter um 75 % führte. Außerdem verbesserten sie die marken- und länderübergreifende Governance und Transparenz, so dass die Mitarbeiter mehr Zeit für strategische Geschäftsanalysen hatten.
Landmark Retail ist nur ein einzelnes Beispiel dafür, wie wichtig Finanzmanagementlösungen und -prozesse sind und wie sich sie auf die Verwaltung der Finanzen eines Unternehmens auswirken können.
Erfahren Sie, wie KI-gesteuerte Forecasts, automatisierte Abweichungsanalysen und Echtzeit-Einblicke in die Performance die Finanzteams unterstützen.
Erklärt, wie CFOs und Führungskräfte aus dem Finanzbereich das Beste aus generativer KI herausholen können – einschließlich Vorbereitung, Einsatzmöglichkeiten und Voraussetzungen, um KI zu einer wertvollen Ergänzung zu machen.
Untersuchen Sie, wie KI-gestützte Lösungen die Rolle des CFO von heute verändern und die Finanzplanung verbessern.
Erhalten Sie KI-gestützte integrierte Geschäftsplanung mit der Freiheit, diese in der Umgebung bereitzustellen, die Ihre Ziele am besten unterstützt.
Transformieren Sie Ihre Finanzen mit IBM KI for Finance – unterstützt durch intelligente Automatisierung und prädiktiven Erkenntnissen für intelligentere, schnellere und resilientere Finanzoperationen.
Gestalten Sie mit IBM Consulting das Finanzwesen neu – kombinieren Sie Fachwissen und KI-gestützte Lösungen für eine effizientere, strategische Finanzabteilung.
Vereinen Sie Finanzplanung und -betrieb mit KI, um Prognosen zu verbessern, Prozesse zu optimieren und die Finanzperformance zu steigern.