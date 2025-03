Was sind Finanzkontrollen?

ERP-Systeme können die Funktionen, Prozesse und Workflows eines Unternehmens im Bereich Finanzen durch Automatisierung und Integration verwalten und optimieren. Mit herkömmlicher Buchhaltungssoftware ist der Zugriff auf Echtzeitdaten oft nicht möglich. ERPs zentralisieren und speichern jedoch wichtige Finanzinformationen in einer Datenbank (manchmal in der Cloud), einschließlich Daten über Zahlungen an Anbieter, Barmittelverwaltung und Kontoabgleich. Sie können auch die Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung verfolgen, Finanzanalysen durchführen und Berichte erstellen.