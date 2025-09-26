Was ist Business Performance Management?

Es umfasst Prozesse und Systeme, die es Unternehmen ermöglichen, ihren Geschäftsbetrieb zu planen, zu budgetieren, zu prognostizieren und zu analysieren, mit dem Ziel, die Entscheidungsfindung zu verbessern und erwartete Ergebnisse zu erzielen.

BPM, das manchmal auch als Corporate Performance Management (CPM) oder Enterprise Performance Management (EPM) bezeichnet wird, bewertet mehrere Datenpunkte und Dimensionen, um das Niveau der Unternehmensleistung und den allgemeinen Gesundheitszustand eines Unternehmens zu bestimmen. Durch die kontinuierliche Überwachung von Datenpunkten und deren Ausrichtung auf langfristige Ziele können Führungskräfte ihre Abläufe rationalisieren und jede Unternehmenseinheit auf Erfolg ausrichten.

In der Vergangenheit handelte es sich bei der Geschäftsplanung und dem Business Performance Management um reaktive Prozesse in isolierten Systemen. Beispielsweise konnte ein Unternehmen Daten manuell eingeben, um wichtige Schwachstellen zu verfolgen und zu analysieren. Heutzutage nutzen Unternehmen zunehmend datengestützte Technologie-Frameworks, um mehrere Geschäftsziele proaktiv zu verfolgen und sie in Echtzeit mit den Ergebnissen zu vergleichen. Beispielsweise könnten CFOs BPM-Lösungen in der Finanzplanung verwenden, während Personalabteilungen, Vertrieb oder Marketing BPM-Prozesse auf die Betriebsplanung, Budgetierung und Berichterstattung anwenden. Die abteilungsübergreifende Überwachung der Unternehmensleistung fördert die Einheitlichkeit und gewährleistet einen mehrdimensionalen Konsens über die Geschäftsziele.