Typen von Geschäftsstrategien

In den 1980er Jahren entwickelte Professor Michael Porter von der Harvard Business School eine Reihe allgemeiner Strategien, auf denen nachfolgende Forscher aufbauten. Diese Strategien bilden nach wie vor die Grundlage der am häufigsten eingesetzten Geschäftsansätze. Große Konzerne und kleine Unternehmen wenden diese klassischen Geschäftsstrategien immer noch an. In Porters ursprünglicher Theorie wurden drei grundlegende Arten von Geschäftsstrategien identifiziert, von denen sich eine später in zwei Varianten aufspaltete. Diese 3 Kernstrategien umfassen:

1. Strategie der Kostenführerschaft

Die Strategie der Kostenführerschaft konzentriert sich darauf, Marktanteile zu gewinnen, indem Waren oder Dienstleistungen zu den niedrigstmöglichen Kosten angeboten werden. In der Regel sind diese Unternehmen in großem Maßstab tätig und nutzen häufig ein Netzwerk von Franchise-Unternehmen, um die Effizienz und Geschwindigkeit. Bei Unternehmen, die eine Kostenführerschaftsstrategie verfolgen, liegt ihr Wettbewerbsvorteil darin, die billigsten Waren für ein breites Publikum bereitzustellen. Im Vergleich zu anderen Strategien stellen sie relativ wenige Ressourcen für Forschung und Entwicklung oder Werbung bereit, da ihr Erfolg weitgehend auf Skaleneffekten beruht.

Dieser Fokus auf Effizienz und Größe kann diesen Unternehmen dabei helfen, den Herausforderungen durch Wettbewerber standzuhalten, und führt oft zu hohen Gewinnen. Allerdings kann derselbe Fokus auf Effizienz ihre Fähigkeit zur schnellen Anpassung beeinträchtigen. Wenn der Eindruck entsteht, dass die niedrigeren Preise des Unternehmens mit einer geringeren Qualität der Waren einhergehen, kann sich dies negativ auf das Geschäft auswirken.

2. Differenzierungsstrategie

Unternehmen, die eine Differenzierungsstrategie verfolgen, möchten Verbraucher dazu ermutigen, einen Aufpreis für ein einzigartiges oder besonders begehrenswertes Produkt zu zahlen. Diese Einzigartigkeit kann bedeuten, dass das neue Produkt im Vergleich zu Konkurrenzprodukten teurer, aber auch zuverlässiger oder nützlicher ist, oder dass es innovative Funktionen bietet.

Dieses Geschäftsmodell erfordert eine sorgfältige Abwägung von Marketingstrategien und Marktdynamiken. Unternehmen, die eine Differenzierungsstrategie verfolgen, heben oft ihre Forschungs- und Entwicklungsbemühungen hervor, um Kunden von der Überlegenheit ihres Produkts zu überzeugen. Nike beispielsweise hebt seine Innovationen im Bereich Sportbekleidung hervor, um sich von der Konkurrenz abzuheben.

Bei einer effektiven Umsetzung kann diese Strategie zu höheren Gewinnmargen führen, da treue Kunden wiederholt die Marke wählen. Es kann auch die Bedrohung durch Konkurrenten verringern, wenn das einzigartige Produkt weithin als solches wahrgenommen wird, wodurch eine erhebliche Markentreue gefördert wird. Unternehmen bleiben jedoch anfällig, wenn ein Wettbewerber eine günstigere Alternative für preisbewusste Käufer anbietet.

3. Fokusstrategie

Die Fokusstrategie, auch als Nischenstrategie bekannt, zielt darauf ab, die Bemühungen eines gesamten Unternehmens auf eine ganz bestimmte Kundengruppe, Produktlinie oder einen bestimmten geografischen Markt auszurichten. Mit dieser Strategie sollen oft unentdeckte Marktsegmente erschlossen oder unterversorgte demografische Gruppen bedient werden.

Diese Strategie ähnelt zwar manchmal Differenzierungs- oder Kostenführerschaftsstrategien, konzentriert sich jedoch auf eine kleinere Verbrauchergruppe. Unternehmen, die eine Fokusstrategie verfolgen, möchten einen bestimmten Markt erobern, anstatt ihren Kundenstamm durch Niedrigpreise oder die Entwicklung neuer Produkte exponentiell zu vergrößern. Es gibt zwei Arten von Fokusstrategien für Nischenmärkte:

Kostenorientierte Strategie: Diese Art des strategischen Managements konzentriert sich darauf, Produkte zu einem niedrigeren Preis als die Konkurrenz einem bestimmten Nischenmarkt anzubieten.

Differenzierungsstrategie: Bei dieser Art von Geschäftsstrategie werden Produkte für einen Nischenmarkt zu einem höheren Preis angeboten, wobei Produkte und Dienstleistungen entwickelt werden, die als überlegen gegenüber den Wettbewerbern angesehen werden.

Unternehmen, die eine der beiden Fokusstrategien anwenden, können von dem zusätzlichen Fachwissen profitieren, das sie durch die Spezialisierung auf eine enge Nische gewinnen. Diese Spezialisierung ermöglicht es ihnen, Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die speziell auf ihr relativ kleines Marktsegment zugeschnitten sind, wodurch potenziell eine persönlichere Kundeninteraktion gefördert und die Kundenbindung gestärkt wird. Da die Zielgruppe für das Produkt in der Regel begrenzt ist, können Unternehmen, die dieses Modell nutzen, mit einer höheren Effizienz und niedrigeren Marketing- und Betriebskosten rechnen.