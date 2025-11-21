Dies unterstützt Unternehmen dabei, fundierte Entscheidungen in Bezug auf Einstellungen, Investitionen, Betriebsabläufe, Budgets und andere Aspekte der Finanzplanung zu treffen.

In der Praxis basiert finanzielles Forecasting in der Regel auf einer Kombination aus historischen Daten, Markttrends und Expertenmeinungen. Finanzanalysten nutzen diese Erkenntnisse, um pro forma (prognostizierte) Finanzberichte zu erstellen, die zukünftige Umsätze, Rentabilität, Barausgaben und die gesamte finanzielle Lage eines Unternehmens vorhersagen.