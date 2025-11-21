Finanzielles Forecasting beschreibt den Prozess der Vorhersage der zukünftigen Geschäftsentwicklung eines Unternehmens durch die Einschätzung von Faktoren wie Umsatz, Cashflow und Ausgaben.
Dies unterstützt Unternehmen dabei, fundierte Entscheidungen in Bezug auf Einstellungen, Investitionen, Betriebsabläufe, Budgets und andere Aspekte der Finanzplanung zu treffen.
In der Praxis basiert finanzielles Forecasting in der Regel auf einer Kombination aus historischen Daten, Markttrends und Expertenmeinungen. Finanzanalysten nutzen diese Erkenntnisse, um pro forma (prognostizierte) Finanzberichte zu erstellen, die zukünftige Umsätze, Rentabilität, Barausgaben und die gesamte finanzielle Lage eines Unternehmens vorhersagen.
Finanz-Forecasting ist ein grundlegendes Instrument für die strategische Planung. Es unterstützt Unternehmen dabei, sich neuen Herausforderungen zu stellen, Chancen zu nutzen, Risiken zu managen und die Entscheidungsfindung zu verbessern. Es liefert außerdem wichtige Finanzdaten für Geschäftspartner wie Kreditgeber, Investoren und Geschäftspartner.
Unternehmen nutzen in der Regel Finanz-Forecasting, um die folgenden Ziele zu erreichen:
Es gibt vier Schlüsselelemente zur Erstellung eines integrierten Finanz-Forecastings:
Jedes dieser Elemente fungiert als Baustein, der sich mit den anderen verbindet, um eine Prognose darüber zu erstellen, wie sich ein Unternehmen in Zukunft entwickeln könnte.
Die Umsatzprognose bildet die Grundlage für alle anderen Komponenten des Finanz-Forecasting. Es geht darum, vorherzusagen, was ein Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum, der in der Regel in Wochen, Monaten oder Quartalen gemessen wird, wahrscheinlich verkaufen wird.
Es werden die Umsatzerlöse aus bereits laufenden Geschäften oder aus Geschäften, die voraussichtlich in die Vertriebspipeline aufgenommen werden, geschätzt.
Sobald die Umsatzprognosen vorliegen, kann mit der Ertragsprognose begonnen werden. Dieser Prozess misst alle erwarteten Einnahmen zusammen mit Ausgaben wie Betriebskosten, Kosten der verkauften Waren, Steuern und Zinszahlungen.
Diese Informationen werden anschließend zur Erstellung einer Pro-forma-Gewinn- und Verlustrechnung verwendet, die den prognostizierten zukünftigen Nettogewinn oder -ertrag eines Unternehmens darstellt.
Die Schätzungen der zukünftigen Umsätze und des Nettogewinns werden dann verwendet, um vorherzusagen, wie und wann Geld in ein Unternehmen fließt und es wieder verlässt.
Zwei gängige Beispiele für Cashflow sind die Zahlung eines Kunden (ein Zufluss) und die Bezahlung der Mitarbeiter eines Unternehmens (ein Abfluss). Eine Pro-forma-Kapitalflussrechnung prognostiziert diese Einnahmen und Ausgaben für ein Unternehmen über einen bestimmten Zeitraum.
Die Prognosen aus den Umsatz-, Ertrags- und Cashflow-Prognosen werden kombiniert, um eine Pro-forma-Bilanz zu erstellen. Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die zukünftigen Assets, Verbindlichkeiten und das Eigenkapital eines Unternehmens.
Beispielsweise könnte dies den Produktbestand (ein Asset), Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten (eine Verbindlichkeit) und Stammaktien (Eigenkapital) umfassen. Dies ermöglicht einen detaillierten Einblick in die voraussichtliche Finanzlage eines Unternehmens.
Die beiden wichtigsten Arten von Finanz-Forecasting sind quantitativ und qualitativ. Unternehmen nutzen üblicherweise eine Kombination beider Prognosemethoden.
Quantitative Forecasts nutzen historische Daten, um vorherzusagen, was in Zukunft wahrscheinlich passieren wird. So können beispielsweise die Umsatzzahlen des letzten Quartals zur Schätzung der Einnahmen für das nächste Quartal herangezogen werden. Sie stützen sich stark auf Statistiken und mathematische Modelle, um zu prognostizieren, wie sich Trends und Muster auf die zukünftige Leistung auswirken werden.
Die folgenden sind gängige quantitative Methoden:
Im Gegensatz zur quantitativen Methode, die sich auf Statistiken stützt, verwendet qualitatives Forecasting menschliches Urteilsvermögen und Meinungen als Grundlage für ihre Vorhersagen. Es ist hilfreich in Situationen, in denen keine historischen Daten verfügbar sind, wie zum Beispiel bei der Markteinführung eines neuen Produkts oder der Gründung eines Start-up-Unternehmens.
Gängige qualitative Analysemethoden umfassen die hier beschriebenen Techniken:
Finanz-Forecasts sagen zukünftige finanzielle Ergebnisse voraus. Die Finanzmodellierung hilft Unternehmen, ihre Strategie auf der Grundlage dieser Vorhersagen zu entwickeln.
Mit anderen Worten: Prognosen bieten eine Grundlage für mathematische Modelle (oft in Excel), die die Ergebnisse verschiedener Szenarien analysieren und vorhersagen. Wenn zum Beispiel eine Finanzprognose den Umsatz des nächsten Monats vorhersagt, kann ein Finanzmodell prognostizieren, wie sich eine Preiserhöhung auf diese Zahl auswirken würde.
Finanz-Forecasting und Budgetierung sind eng miteinander verknüpft, aber unterschiedliche Prozesse. Budgets bieten in der Regel eine statische Roadmap dafür, wie ein Unternehmen die erwarteten Einnahmen und Ressourcen während eines Geschäftsjahres zuweist.
Der Finanzprognoseprozess ist dynamischer und prognostiziert zukünftige Ergebnisse sowohl kurz- als auch langfristig. Finanzprognosen für Einnahmen, Cashflow und Ausgaben sind für die Erstellung realistischer und zuverlässiger Budgets unerlässlich.
Viele Unternehmen setzen mittlerweile KI-gestützte Finanzprognosetools ein, um vergangene Leistungen zu analysieren und zukünftige Ergebnisse vorherzusagen.
Laut einer Umfrage des IBM Institute of Business Value unter 300 Finanzvorständen geben 58 % an, dass sie derzeit traditionelle künstliche Intelligenz (KI) für Prognosen und Modellierungen einsetzen. Unterdessen geben 42 % an, dass sie in Zukunft generative KI für Forecasting und Modellierungen einsetzen wollen.
Zu den Vorteilen des Einsatzes von KI für finanzielles Forecasting gehören folgende Hauptvorteile:
