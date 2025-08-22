Was sind Umsatzprognosen?

Das Hauptziel der Umsatzprognose besteht darin, ein klares Bild der zukünftigen Umsätze und Erträge zu vermitteln, damit Führungskräfte fundierte Geschäftsentscheidungen treffen können. Prognosen helfen bei der Steuerung von zentralen Bereichen wie Budgetierung, Personalbeschaffung, Produktion, Bestandsmanagement, Vertriebsplanung und Strategie. Im Vertriebsteam unterstützen Prognosen die Festlegung von Zielen, die Priorisierung von Geschäftsvorgängen und das Pipeline-Management.

Die Genauigkeit einer Prognose hängt stark von der Qualität der ihr zugrunde liegenden Daten ab. Vertriebsorganisationen mit einer ausgeprägten Datendisziplin (in denen die Datensätze des Kundenbeziehungsmanagements (Customer Relationship Management, CRM) aktuell, vollständig und ständig aktualisiert sind), erstellen in der Regel bessere Prognosen. Wenn Teams Informationen aus den Bereichen Vertrieb, Finanzen und Betrieb offen austauschen, wird das Forecasting zu einem gemeinschaftlichen, vertrauensvollen Prozess.

Genaue Prognosen helfen Unternehmen, ihre Leistung mit internen Benchmarks zu vergleichen, vorauszuplanen und proaktiv zu reagieren. Sie stärken die Abstimmung zwischen den Abteilungen und geben Führungskräften Sicherheit bei der Festlegung von Verkaufsquoten, der Verwaltung des Cashflows und bei Investitionsentscheidungen. Auf diese Weise spiegeln die Prognosen den Zustand des Unternehmens wider und helfen, ihn aktiv zu gestalten.

Die Erstellung einer Prognose erfordert sowohl Struktur als auch Urteilsvermögen. Die analytische Seite ist datengesteuert und stützt sich auf Statistiken über vergangene Umsätze, Abschlussgeschwindigkeit, Saisonalität, Trendanalysen und andere Marktforschungen. Die intuitive Seite stützt sich auf die Erkenntnisse von Vertriebsmitarbeitern und Managern, die den spezifischen Kontext jeder Verkaufschance verstehen. Viele Unternehmen verfolgen einen Bottom-up-Ansatz, bei dem die Erkenntnisse der Vertriebsmitarbeiter mit umfassenderen Datenmodellen kombiniert werden, um so ausgewogene und realistische Prognosen zu erstellen.

Technologie spielt heute eine zentrale Rolle bei der Rationalisierung und Verbesserung des Prognoseprozesses. 81 % der Vertriebsteams investieren in künstliche Intelligenz (KI).1 Plattformen wie Salesforce ziehen Live-Abschlussdaten aus CRM-Systemen, wenden KI an und liefern Echtzeiteinblicke in den Zustand der Pipeline. Diese Plattformen nutzen in zunehmendem Maße generative KI, um Zusammenfassungen in einfacher Sprache, Erklärungen zu Szenarien und maßgeschneiderte Empfehlungen zu erstellen, damit Prognosen leichter zu interpretieren sind.

Agentische KI kann noch einen Schritt weiter gehen, indem sie Veränderungen in der Pipeline kontinuierlich überwacht und die Teams auf entstehende Risiken oder Chancen aufmerksam macht. Sie kann sogar die nächsten Schritte auslösen, sodass der Vertrieb reagieren kann, bevor sich Probleme auf die Geschäftsergebnisse auswirken.

Genaue Prognosen hängen von gemeinsamer Verantwortung und einem einheitlichen Prozess ab. Vertriebsmitarbeiter sind für die Aktualisierung der Abschlüsse verantwortlich. Die Vertriebsleiter überwachen die Leistung des Teams und coachen es entsprechend. Die Finanzabteilung und das operative Geschäft validieren die Annahmen und unterstützen die Planung. Wenn alle mit demselben Datensatz arbeiten und die Prognosen regelmäßig überprüfen, bleiben die Umsatzprognosen aktuell, wertvoll und umsetzbar. Eine gute Prognose ist nie statisch, sondern entwickelt sich mit dem Geschäft.