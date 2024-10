Das IBM Institute for Business Value hat eine Reihe von recherchierten Leitfäden mit dem Titel „The CEO's guide to generative AI“ zu Themen veröffentlicht, die von generativer KI in der Cybersicherheit bis hin zur Customer Experience reichen. Das IBM Institute for Business Value hat drei Dinge ermittelt, die jede Führungskraft wissen muss, und was sie dagegen tun kann:

1. Generative KI verändert digitale Interaktionen radikal.

Durch die Verwendung von Kundendaten aus allen Bereichen eines Unternehmens, einschließlich Vertriebs-, Marketing- und Servicefunktionen, kann die Customer Experience personalisiert und CRM-Daten optimal genutzt werden.

Was Führungskräfte tun können: Setzen Sie sich hohe Ziele, wenn es um die Nutzung von KI-Fähigkeiten geht. Generative KI könnte für alle Unternehmen verfügbar sein. Es kommt darauf an, wie CEOs diese Fähigkeit für ihre geschäftlichen Anforderungen nutzen. Ermöglichen Sie Designern, die Erstellung von Inhalten mit generativer KI zu erweitern und sich mit KI-Technologie zu beschäftigen. Verwenden Sie generative KI, um die Dinge zu vereinfachen, indem Sie anwendungsspezifische Richtlinien festlegen und offene Modelle durch Investitionen in proprietäre Daten ergänzen.

2. Kundenvertrauen ist das neue Kapital.

Das Versprechen, was eine generative KI ihren Kunden bieten kann, beruht auf einer Vertrauensbasis, die das Unternehmen selbst schaffen muss. Das IBM Institute for Business Value hat herausgefunden, dass „80 % der Führungskräfte Erklärbarkeit, Ethik, Verzerrung oder Vertrauen als größtes Problem auf dem Weg zur Einführung generativer KI ansehen.“1

Was Führungskräfte tun können: CEOs sollten mit Empathie führen und ethische Grundsätze in den Vordergrund stellen. Bauen Sie Vertrauen zu Ihren Kunden auf, indem Sie eine generative KI-Ethik entwickeln, die auf ihre Anliegen zugeschnitten ist, und bieten Sie ihnen eine vertrauenswürdige Erfahrung, die zur Kundenzufriedenheit beiträgt. Bauen Sie generative KI von Anfang an in die Benutzererfahrung ein, personalisieren Sie Marketingkampagnen und richten Sie die Kundenansprache gezielt aus, um dieses Vertrauen weiter zu stärken.

3. Generative KI eröffnet neuartige Möglichkeiten zur Gestaltung von Mitarbeitererlebnissen.

Durchschnittlich 87 % der Führungskräfte erwarten, dass Arbeitsplätze durch generative KI erweitert und nicht ersetzt werden. Generative KI verspricht, Aufgaben zu automatisieren, die bisher für Maschinen zu kompliziert waren. Der Erfolg einer Mensch-Maschine-Partnerschaft ist die zentrale Herausforderung für organisatorische Veränderungen, wenn KI-Tools eingeführt werden. CEOs müssen sorgfältig abwägen, an welcher Stelle der Wertschöpfungskette KI eingesetzt werden soll, und generative KI bei allen Entscheidungen berücksichtigen, wenn es um die Auswirkungen auf die Mitarbeiter und deren Wohlbefinden geht.

Was Führungskräfte tun können: Entwickeln Sie von Anfang an eine Partnerschaft zwischen Mensch und Maschine, die mehr Wert schaffen kann, als jeder von ihnen allein erreichen kann. Hinterlassen Sie mit generativer KI einen guten Eindruck, indem Sie positive Botschaften darüber verbreiten, wie sie die Effizienz und Produktivität der Mitarbeiter steigern kann. Integrieren Sie KI-Tools, intelligente Workflows und Hybrid-Cloud-Plattformen so, dass die Mitarbeiter zu Höchstleistungen angespornt werden und in die Gestaltung der KI-Implementierung einbezogen werden.