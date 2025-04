In einer 2023 vom IBM Institute of Business Value durchgeführten Studie glauben 75 % der befragten CEOs, dass das Unternehmen mit der fortschrittlichsten generativen KI einen Wettbewerbsvorteil haben wird. Allerdings sind diese Führungskräfte auch besorgt über die Bewältigung von Risiken wie Verzerrung, Ethik und Sicherheit.¹

Um Kunden bei der erfolgreichen Implementierung von generativer KI zu unterstützen, hat IBM vor Kurzem sein Center of Excellence (CoE) für generative KI ins Leben gerufen. Es bildet eine Ergänzung zur bestehenden globalen KI- und Automatisierungspraxis von IBM Consulting, zu der 21.000 qualifizierte Daten- und KI-Berater gehören, die bereits über 40.000 Unternehmensprojekte abgeschlossen haben und sich darauf spezialisiert haben, Organisationen in allen Branchen bei der Einführung und Skalierung von KI zu unterstützen, um Risiken zu erkennen und zu minimieren und Bildung und Beratung bereitzustellen.

Ganz gleich, wo Sie sich auf Ihrem Weg der Transformation des Kundenservice befinden, IBM Consulting ist einzigartig positioniert, um Sie dabei zu unterstützen, das Potenzial der generativen KI auf offene und zielgerichtete Weise für Ihr Unternehmen zu nutzen.