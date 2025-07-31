Was ist eine Vertriebspipeline?

Die meisten Pipelines folgen einer Reihe von Phasen, die den Weg, den ein erster Kontakt bei einem Kunden verursacht, bis zum endgültigen Verkauf widerspiegeln. Jede Phase der Vertriebspipeline stellt einen bestimmten Schritt dar, der erforderlich ist, um einen Lead in einen Kunden zu verursachen. Diese Schritte beginnen in der Regel mit der Suche nach potenziellen Kunden, der Kontaktaufnahme, Gesprächen, Angeboten und schließlich dem Abschluss des Verkaufs. Die Pipeline unterstützt Vertriebsmitarbeiter und Manager dabei, den Fortschritt zu verfolgen und sich auf die richtigen Chancen zu konzentrieren.

Eine Vertriebspipeline wird häufig mit einem Sales Funnel verwechselt. Beide sind nützlich, erfüllen jedoch unterschiedliche Zwecke. Die Pipeline verfolgt die Schritte, die ein Vertriebsmitarbeiter unternimmt, um ein Geschäft abzuwickeln. Der Schwerpunkt liegt auf Aktionen und dem Status von Geschäften. Ein Sales Funnel zeigt, wie viele Leads jede Phase durchlaufen, wobei die Zahlen mit dem Auslaufen von Geschäften sinken.

Während die Pipeline bei der Verwaltung aktiver Geschäfte hilft, bietet der Funnel einen umfassenderen Überblick über die Conversions-Raten und die Gesamtleistung.

Eine Pipeline unterstützt Teams auch dabei, ihr Unternehmen aufrechtzuerhalten, den Fortschritt zu überwachen und vorausschauend zu planen. Wenn Sie die Anzahl der Geschäfte in den verschiedenen Phasen kennen, können Sie zukünftige Umsätze besser prognostizieren und Engpässe sowie Probleme frühzeitig erkennen. Wenn Geschäfte in einem Teil des Prozesses ins Stocken geraten, könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass etwas geändert werden muss.

Vertriebspipelines können je nach Unternehmen einfach oder detailliert sein. Einige Teams verwenden einfache Tools wie Tabellenkalkulationen, während andere auf Kundenbeziehungsmanagement-Software (CRM) setzen, die die Nachverfolgung und das Unternehmen von Leads automatisiert. Diese Tools umfassen häufig Funktionen wie Vorlagen, Workflows und Integrationen, die zur weiteren Optimierung des Prozesses beitragen. Unabhängig vom System bietet die Pipeline einen klaren Überblick über die Leistung des Vertriebsprozesses.

Um effektiv zu sein, muss eine Pipeline stets auf dem neuesten Stand sein. Vertriebsmitarbeiter sollten sie regelmäßig aktualisieren, damit sie die Aktivitäten in Echtzeit widerspiegelt und bei einer intelligente Entscheidungsfindung hilft. Eine solide Pipeline ist ein Tool, das dabei hilft, mehr Geschäfte abzuschließen, neue Kunden zu gewinnen und das Geschäft auszubauen.