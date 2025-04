Was ist Vertriebsautomatisierung?

Unternehmen benötigen CRM-Software für das Kontaktmanagement, d. h. für die Beziehungen zu Kunden und Interessenten. CRM-Software bietet einen Kontext für die Beziehungen des Unternehmens zu Einzelpersonen und Unternehmen. Die Software kann Kontaktinformationen erfassen und in die richtigen Felder einfügen, damit Unternehmen ihre Kundeninteraktionen besser verfolgen können. KI-gestützte CRM-Plattformen können jetzt auch andere Datenquellen scannen, um fehlende Informationen zu ergänzen. Durch die Automatisierung können mehr Kundendaten effizienter in das CRM eingepflegt werden, sodass die Vertriebsmitarbeiter sich darauf verlassen können, dass sie aktuelle Informationen zur Hand haben. So wissen sie, mit wem sie Kontakt aufnehmen müssen, um mehr Umsatz zu erzielen.