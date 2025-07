Was ist ein Sales Funnel?

Der Sales Funnel durchläuft derzeit einen großen Wandel, da Unternehmen beginnen, generative KI bereitzustellen. Plattformen wie IBM erleichtern diese Transformation durch die Integration von KI-Funktionen in watsonx Orchestrate und IBM® iX.

Dieser Wandel ist auf die Abkehr von der Betrachtung der Technologie als eigenständiges Werkzeug und die Anerkennung ihrer integralen Rolle innerhalb einer umfassenderen, KI-gestützten Unternehmensstrategie zurückzuführen. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des IBM Institute for Business Value (IBV) ergab, dass leitende Angestellte dem unternehmensweiten Geschäftswert zunehmend Vorrang vor dem individuellen Technologie-ROI einräumen, was die Notwendigkeit betont, dass Unternehmen sich schnell anpassen müssen.

Neue Technologien wie die agentische KI, die sich durch ihre Fähigkeit auszeichnet, autonom und intelligent zu handeln, führen zu erheblichen Veränderungen im Sales Funnel. Sie bieten Unternehmen verbesserte vorausschauende Analyse, die ein genaueres Forecasting und eine Kundenbindung ermöglichen. Unabhängig davon können KI-Agenten viel mehr als nur Routineaufgaben erledigen; sie können analysieren und auf der Grundlage von Feedback in Echtzeit entscheiden.

Ein separater Bericht des IBM Institute for Business Value zeigt, dass bis 2026 83 % der Führungskräfte erwarten, dass KI-Agenten eigenständig Aktionen wie Forecasting und automatische Geschäftsabwicklung ausführen werden. Die Vorteile von KI sind bereits greifbar: Laut dem IBM Institute for Business Value berichtet die Hälfte der C-Suite-Führungskräfte von positiven Leistungsergebnissen dank eines KI-gestützten Workflows.

Agentische KI erfordert jedoch einen strategischen Ansatz. Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre Daten sauber, strukturiert und bereit für die Analyse sind. Sie müssen in die KI-Schulung ihrer Teams investieren und starke Partnerschaften mit Technologieanbietern, Beratern und Branchenkollegen pflegen. Der Einsatz von agentischer KI ist für Unternehmen nicht länger eine Option, sondern eine strategische Notwendigkeit für alle, die sich auf dem Markt behaupten wollen.