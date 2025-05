Leitfaden zur Vertriebsproduktivität

Viele der heutigen Unternehmen verfolgen einen schrittweisen Ansatz, um Ineffizienzen in ihrem Verkaufsprozess zu reduzieren, indem sie beispielsweise KI verwenden, um eine einzelne Aufgabe auszuführen, die früher von einem Verkäufer übernommen wurde. Laut einer Studie des IBM Institute for Business Value planen 92 % der Führungskräfte der C-Suite, im nächsten Jahr Workflows zu digitalisieren und KI-gestützte Automatisierung einzusetzen. Wie derselbe Bericht zeigt, können Technologien zur Ergänzung einzelner Aufgaben zwar Abläufe verbessern und Verschwendungen eindämmen, dafür aber keine derartigen Produktivitätssteigerungen erzielen wie eine strategischere Technologietransformation.

Obwohl die Begriffe Vertriebseffizienz und Vertriebsproduktivität oft synonym verwendet werden, handelt es sich um leicht unterschiedliche Wertmaßstäbe. Während die Vertriebseffizienz den Umsatz pro Stunde Vertriebsaktivität und Vertriebsdollar misst, maximiert eine Steigerung der Vertriebsproduktivität den Nutzen und Wert der Vertriebsergebnisse. Im Zusammenhang mit der digitalen Integration kann dies den Unterschied zwischen der Verbesserung einer einzelnen Aufgabe mit automatisierten Tools und der Neugestaltung des gesamten Verkaufsprozesses ausmachen, wodurch neue Arbeitsweisen geschaffen und die Verkaufsleistung ganzheitlich verbessert werden.