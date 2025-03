Generative KI für den Vertrieb

Generative KI ist in den frühen Phasen des Vertriebszyklus besonders leistungsfähig, da sie bei der Identifizierung von Leads mit hohem Potenzial und der Erfassung wichtiger Kundeninformationen unterstützen kann. KI-Tools können für neuere Mitarbeiter wichtige Erkenntnisse aufzeigen, für die sie sonst vielleicht Jahre gebraucht hätten. Sie können auch wichtige Recherchen über geografische und kulturelle Grenzen hinweg durchführen und den Mitarbeitern so Informationen in Echtzeit zur Verfügung stellen. So können KI-Tools beispielsweise Konkurrenzanalysen durchführen, frühere Interaktionen analysieren, um umfassende Kundenprofile zu erstellen, bei der Priorisierung von Leads für eine große Anzahl von Kunden helfen und die Interessenten identifizieren, die sich am ehesten in lukrative Geschäftskunden umwandeln lassen.