Was ist Absatzplanung?

Es beginnt mit der Festlegung und Definition langfristiger Geschäftsziele durch die Vertriebsleiter. Sobald diese Ziele festgelegt sind, besteht der nächste Schritt darin, eine detaillierte Vertriebsstrategie zu entwickeln, um diese Umsatzziele zu erreichen.

Diese Schritte können die Festlegung von Umsatzzielen, die Identifizierung von Zielmärkten, die Festlegung von Quoten, die Bewertung von Verbrauchertrends und Marketingdynamiken sowie die kontinuierliche Erfassung von Daten zur Optimierung des Vertriebsplans über die gesamte Laufzeit des Geschäftsplans umfassen.

Ein Absatzplan kann einem Unternehmen dabei helfen, seine Marketingstrategie festzulegen und engere Kundenbeziehungen aufzubauen, was zu besseren Conversion-Raten und neuen Kunden führt. Unternehmen nutzen heute die Leistung von KI und Automatisierung, um ein tiefgreifendes Verständnis ihrer Zielkunden zu erlangen, wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) zu optimieren, die Lead-Generierung zu steigern und neue Umsätze zu generieren.