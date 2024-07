„Für Menschen im Ausland ist es schwierig, die Komplexität des Bankwesens in diesem Land zu verstehen. Es gibt so viele mögliche Szenarien für Wechselkurse, Inflationsraten und makroökonomische Faktoren“, sagt Guillermo Palombella, Consulting Director beim IBM Business Partner KMG Analytics. „Das Planungsteam blieb oft bis 2:00 Uhr morgens im Büro und arbeitete an Wochenenden mit all den geöffneten und miteinander verknüpften Tabellenkalkulationen. Außerdem haben sie viel Zeit mit Excel-Berechnungen verbracht, um die Stimmigkeit der Daten zu überprüfen."

Durch die Arbeit mit so vielen Spreadsheets konnte es zu Fehlern und Verzögerungen kommen. „Viele der Fehler wurden beim Ausfüllen der Tabellen gemacht“, sagt Carranza. „Aufgrund der unzähligen Verknüpfungen in den Tabellen erhielten wir nicht immer die Ergebnisse, die wir eigentlich erwartet hatten, sodass wir daraufhin alles noch einmal überprüfen mussten. Deshalb haben wir uns zu diesem Zeitpunkt nach Planungssoftware umgesehen. KMG Analytics hat uns dann IBM Planning Analytics with Watson vorgestellt, das damals unter dem Namen TM1 bekannt war.“