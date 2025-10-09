Was ist Cloud-Finanzmanagement?

Während Unternehmen CFM nutzen können, um die Cloud-Kosten zu senken, fördert die Strategie auch eine erhöhte Innovationskapazität, verbesserte Sicherheit und Resilienz, beschleunigte Markteinführung und vieles mehr.
Laut Gartner werden bis 2027 schätzungsweise 90 % der Unternehmen eine Hybrid-Cloud-Umgebung (eine einheitliche IT-Infrastruktur, die öffentliche, private und lokale Dienste und Komponenten kombiniert) nutzen. Dieser Ansatz gibt Teams die Flexibilität, Ressourcen nach Bedarf bereitzustellen und zu skalieren, wodurch Workflows beschleunigt und Unabhängigkeit gefördert werden. Zum Beispiel können Abteilungen mit wenigen Klicks Dienste hinzufügen oder entfernen.
Allerdings erschweren komplizierte Cloud-Umgebungen auch die Nachverfolgung der Ausgaben und des Betriebs, was zu ausufernden Kosten, Sicherheitslücken, Inkompatibilitätsproblemen und anderen Problemen führen kann. Die monatlichen Cloud-Rechnungen einiger großer Unternehmen enthalten inzwischen Hunderte von Millionen von Einzelposten – genug, um eine herkömmliche Tabellenkalkulationsplattform zu sprengen.
Ohne eine umfassende Strategie zur Analyse dieser Metriken könnten Unternehmen Schwierigkeiten haben, kosteneffiziente Entscheidungen zu treffen. Wenn es zum Beispiel keine Mechanismen zur Kostentransparenz gibt, kann ein Unternehmen möglicherweise den Ursprung einer ungewöhnlichen Nutzungsspitze nicht ausfindig machen, was zu einem kostspieligen, zeitintensiven Fehlerbehebungsprozess führt.
Ineffizienzen in der Cloud sind ein wachsendes Problem: Gartner prognostiziert, dass die weltweiten Ausgaben für Public Clouds im Jahr 2025 ein Volumen von 723,4 Milliarden US-Dollar erreichen werden, was einem Anstieg von etwa 21 % gegenüber 2024 entspricht. In der Zwischenzeit berichten Unternehmen, dass etwa 24 % ihrer Ausgaben für Cloud-Software letztlich vergeudet werden und die Budgets für Innovation, Infrastruktur und Sicherheit belasten.
CFM zielt darauf ab, diese Risiken durch robuste Governance- und Aufsichtsstrategien (wie zentralisierte Überwachung und Durchsetzung, Frameworks für die finanzielle Rechenschaftspflicht und automatisierte Warnungen) zu reduzieren und gleichzeitig die dynamischen und anpassungsfähigen Natur moderner Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen zu nutzen. Das Framework fördert auch die Zusammenarbeit zwischen IT, Finanzen und Geschäftsbetrieb und trägt dazu bei, dass jede Abteilung auf gemeinsame Geschäftsergebnisse und finanzielle Ziele ausgerichtet ist.
Mit CFM-Strategien können Unternehmen die Auswirkungen neuer Initiativen oder Programme auf die Cloud-Nutzung bereits im Vorfeld abschätzen können, anstatt erst nachträglich reagieren zu müssen. Wenn Teams genau wissen, wie ihre Cloudumgebung funktioniert, können sie fundierte Entscheidungen treffen, Ressourcen proaktiv skalieren, Kosten verwalten und auf Fehler mit größerer Flexibilität und Zuversicht reagieren.
Cloud-Kostenmanagement ist eine traditionelle Strategie, die sich in erster Linie mit der Verwaltung und Reduzierung der Cloud-Ausgaben befasst. Es priorisiert Kostentransparenz und Berichterstattung, Ressourcenkennzeichnung und Kostenzuweisungsmethoden wie Chargeback und Showback, um Unternehmen einen umfassenden Überblick über ihre Cloud-Ausgaben zu geben. Der Schwerpunkt liegt jedoch nicht stark auf unternehmensweiten kulturellen Veränderungen. Ein verwandter Begriff, Cloud-Kostenoptimierung, bezieht sich auf die Maßnahmen, die ein Unternehmen als Reaktion auf seine Cloud-Kostenmanagement-Strategie ergreift.
CFM baut auf den Grundlagen des Cloud-Kostenmanagements auf, ist aber breiter angelegt und widerstandsfähiger gegenüber den Komplexitäten von Multicloud- und Hybrid-Umgebungen. Anstatt auf Cloud-Rechnungen zu reagieren, antizipiert CFM die Cloud-Nutzung im Voraus mit Prognosen, statistischen Modellen und anderen Techniken. Während die Senkung der Cloud-Ausgaben ein Ziel sein kann, konzentriert sich CFM auch auf die Maximierung des Geschäftswerts, die Verbesserung der Verantwortlichkeit und die Förderung der Kommunikation zwischen Teams. Viele Unternehmen setzen ein CFM-Framework während des Cloud-Migrationsprozesses ein, wenn ein Unternehmen seine Daten und Dienstleistungen von einem lokalen Rechenzentrum in die Cloud verschiebt, oder als Teil einer unternehmensweiten digitalen Transformation-Strategie.
Ein dritter Ansatz namens Finanzoperationen (FinOps) überschneidet sich erheblich mit dem CFM. FinOps kann als moderne Variante des CFM betrachtet werden, die ebenso viel Wert auf die Ausrichtung der Unternehmenskultur auf effiziente Praktiken legt wie auf die technischen Aspekte des Cloud-Betriebs. FinOps selbst ist von DevOps inspiriert: Auf die gleiche Weise, wie DevOps die Softwareentwicklung revolutioniert hat, indem es Silos aufgebrochen und die Agilität erhöht hat, versucht FinOps, den Geschäftswert der Cloud zu maximieren, indem es Technologie-, Geschäfts- und Finanzexperten unter gemeinsamen Prozessen zusammenbringt.
Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass CFM zwar von mehreren Perspektiven und Managementphilosophien ausgeht, die Best Practices von FinOps jedoch von der FinOps Foundation, einer 2019 gegründeten gemeinnützigen Organisation, standardisiert und gefördert werden. Die Organisation verwendet ein Reifegradmodell, um den Fortschritt der Unternehmen bei der Einführung von FinOps-Prinzipien zu bewerten, mit Benchmark und Leitlinien für die einzelnen Phasen, um durch jede Phase zu verschieben. Da die Einführung der Cloud in den großen Unternehmen jedoch immer allgegenwärtiger wird, verwenden IT-Führungskräfte die Begriffe „FinOps“ und „CFM“ trotz feiner Unterschiede zunehmend synonym.
Cloud-Finanzmanagement-Frameworks basieren auf mehreren, sich überschneidenden Strategien, um Cloud-Ausgaben zu verfolgen, Nutzungsmuster zu erkennen, den Return on Investment zu maximieren und Zukunftsszenarien vorherzusehen.
CFM-Strategien zielen darauf ab, Unternehmen auf die Mechanismen aufmerksam zu machen, die die Kosten in die Höhe treiben, und sie proaktiv einzudämmen. Transparenztools fördern die Verantwortlichkeit, indem sie es Teams erleichtern, nachzuverfolgen, ob sie Nutzungs- und Ausgabenziele erreichen. Wenn sie beispielsweise in einem bestimmten Quartal zu viel Geld ausgeben, können sie schnell erkennen, welche Dienste oder Ressourcen dafür verantwortlich sind.
Unternehmen verlassen sich auf mehrere Tools und Methoden, um Kosten zu verfolgen und zu verwalten:
Nachdem Organisationen einen umfassenden Überblick über ihre Ressourcennutzung erhalten haben, können sie Kostenmanagement-Tools und Preisgestaltungsmodelle einsetzen, um Einsparungen mit Leistung und Skalierbarkeit in Einklang zu bringen.
Im Zusammenhang mit CFM umfasst der Anpassungsprozess die Abstimmung der Größe und Art der festen Cloud-Ressourcen (wie Speicherplatz, Rechenleistung, Datenbankinstanzen oder Netzwerkkomponenten), die den Stakeholdern zur Verfügung stehen, auf ihre Workloads. Durch die Analyse historischer Nutzungstrends können Teams das Risiko einer unbeabsichtigten Über- oder Unterbereitstellung von Ressourcen begrenzen.
Unternehmen können die Automatisierung nutzen, um die Größe und Anzahl der verfügbaren Ressourcen in Echtzeit mithilfe von Metriken zu skalieren, die Nachfrage- und Workload-Muster analysieren. Dadurch wird sichergestellt, dass Teams oder Kunden bei der Fertigstellung von Projekten nicht um Ressourcen kämpfen müssen. Gleichzeitig reduziert es verschwenderische Ausgaben, indem Ressourcen reduziert werden, die nicht mehr genutzt werden.
Einige Cloud-Provider bieten Sparpläne an, mit denen Unternehmen eine festgelegte Menge an Ressourcen über einen festgelegten Zeitraum (oft 1–3 Jahre) mit einem erheblichen Rabatt erwerben können. Wenn sie durchdacht umgesetzt werden, können Sparpläne die Gesamtausgaben für die Cloud reduzieren, indem sie die Abhängigkeit von der kostspieligeren On-Demand-Nutzung einschränken.
Reservierte Instanzen sind wie ein Sparplan, nur dass sie sich auf Instanzen (Serverkonfigurationen) und nicht auf die stündliche Rechennutzung beziehen. Dieser Ansatz ist weniger flexibel als Sparpläne, sodass er für vorhersehbare, stabile Nutzungsszenarien ideal ist.
Unternehmen können die verbleibende Kapazität eines Cloud-Providers zu einem hohen Preisnachlass über Spot-Instanzen in Anspruch nehmen. Diese Option birgt ein Risiko, denn die Anbieter könnten die Rechenleistung ohne Vorankündigung auf andere Kunden umleiten und so unerwartete Serviceunterbrechungen verursachen. Daher eignet sich dieser Ansatz am besten für fehlertolerante Aufgaben wie Stapelverarbeitung und Big-Data-Analyse.
Unternehmen können ihre Kosteneffizienz verbessern, indem sie Ressourcen entsprechend einer bestimmten Uhrzeit, eines bestimmten Datums oder eines bestimmten Standorts skalieren. Beispielsweise könnte eine E-Commerce-Site während eines lokalen Feiertags die Serverkapazität in den USA erhöhen, um einem starken Kundenverkehr gerecht zu werden.
Wenn Teams für ihre eigenen Cloud-Kosten verantwortlich gemacht werden, können sie sie dazu motivieren, effizienter zu arbeiten und Nachhaltigkeit priorisieren. Im Rahmen einer Showback-Strategie werden Teams Rechnungen mit einer detaillierten Übersicht über die von ihnen genutzten Cloud-Ressourcen gesendet. Chargeback geht einen Schritt weiter, indem es die Teams verpflichtet, diese Rechnungen aus ihren eigenen Mitteln zu bezahlen.
Eine zu komplexe Cloud-Infrastruktur kann zu Ineffizienzen und Redundanzen führen, was eine genaue Kapazitätsplanung erschwert. So können zum Beispiel stillgelegte Programme Ressourcen von laufenden Projekten abziehen, lange nachdem sie inaktiv geworden sind.
Um Verschwendung zu reduzieren, können Unternehmen Tools zur Erkennung von Anomalien einsetzen, die oft auf maschinellem Lernen basieren, um Anzeichen für Verschwendung zu erkennen.
Viele Unternehmen beschäftigen sich nicht nur mit den aktuellen Cloud-Ausgaben, sondern möchten sich auch auf zukünftige Szenarien vorbereiten. Prognosen umfassen die Untersuchung der Cloud-Nutzung der Vormonate, die Isolierung von Faktoren, die zu den Unternehmenszielen beitragen oder diese beeinträchtigen, und die Optimierung von Budget und Infrastruktur, um zukünftigen Szenarien gerecht zu werden.
Um Unsicherheiten wie Marktbedingungen oder branchenweite Störungen zu berücksichtigen, könnten Unternehmen mehrere Ergebnisse simulieren und Notfallpläne für jedes einzelne koordinieren. Prognosemodelle könnten auch die Kosten neuer Netto-Workloads vorhersagen, sodass sich Unternehmen auf bevorstehende Serviceänderungen vorbereiten können, die durch neue Cloudinvestitionen ausgelöst werden.
Effektive CFM-Frameworks enthalten oft umfassende Leitlinien und Durchsetzungsstrategien, sodass Teams unabhängig handeln und gleichzeitig die Kerngeschäftsziele beibehalten können. Zentralisierte Cloud-Governance-Teams nutzen häufig Leistungsbenchmarks, Kostenkontrollen und Compliance-Prüfungen, um Abteilungen vor explodierenden Kosten, Sicherheitslücken, Dienstunterbrechungen und anderen Risiken zu schützen.
So könnte ein Unternehmen beispielsweise den Zugriff auf einen ressourcenintensiven Dienst beschränken, sodass nur einige wenige Entwickler ihn nutzen können. Governance-Teams könnten auch Schulungen anbieten, um Kollegen über Best Practices des Cloud Computing und effiziente Entscheidungsfindung zu informieren.
CFM-Strategien fördern oft die Transparenz und die Zusammenarbeit zwischen Teams und tragen so dazu bei, dass keine Abteilung vom gesamten Unternehmen abgeschottet wird. Durch die gegenseitige Kommunikation wird sichergestellt, dass jedes Team die Kosteneinsparungen und Effizienzziele versteht. Anstatt ausschließlich Befehle von der IT-Abteilung entgegenzunehmen, tragen die Teams sinnvoll zur Gesamtstrategie bei, indem sie ihre Perspektive und Daten einbringen.
Um diese Zusammenarbeit zu erleichtern, könnten Unternehmen ein zentrales Team aus Vertretern aller Abteilungen bilden, um Ideen auszutauschen und einheitliche Strategien zu entwickeln. Ingenieurteams können technisches Fachwissen bieten, Finanzteams ausgefeilte Budgetierungs - und Kostensenkungsstrategien und Produktteams umfassende Erkenntnis in die Produktausrichtung und Priorisierung.
Die meisten großen Cloud-Provider, darunter Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, IBM Cloud-Service und Google Cloud-Plattform, bieten integrierte Tools, die Unternehmen dabei helfen, ihre Cloud-Kosten zu verfolgen und zu verwalten. Laut HG Insights hält AWS etwa 30 % des Marktanteils für den weltweiten Cloud-Infrastrukturmarkt, gefolgt von Microsoft (20 %) und Google (12 %).
Unternehmen können auch aus mehreren nicht-nativen Cloud-Finanzmanagement-Tools wählen, die Unternehmen dabei helfen sollen, ihre Kostentransparenz zu wahren und die Leistung über mehrere Cloud-Umgebungen hinweg zu optimieren. Zu den gängigen Optionen gehören Flexera, Datadog, CloudZero und IBM Cloudability.
Während CFM im Vergleich zum traditionellen Cloud-Kostenmanagement (das sich hauptsächlich auf die Kostensenkung konzentriert) einen umfassenderen Ansatz bietet, führt das Framework auch eine neue Ebene der Komplexität ein, die Unternehmen überfordern kann, wenn sie nicht mit Sorgfalt implementiert werden. Zu den häufigsten Herausforderungen gehören:
Unternehmen nutzen häufig mehrere Dienste und Speicherlösungen für den Betrieb und die Wartung ihrer IT-Infrastruktur. Während dieser Ansatz es Unternehmen ermöglicht, die Stärken der einzelnen Dienste zu nutzen, können Multicloud-Umgebungen auch Transparenzherausforderungen und Kompatibilitätsprobleme mit sich bringen.
So können beispielsweise die Nutzungsdaten eines bestimmten Cloud-Service nicht ohne weiteres in die zentrale Überwachungsdatenbank des Unternehmens übertragen werden. Oder die Teams verlassen sich auf ihre eigenen Tools zur Kostenverfolgung, was den Überblick über die gesamten Cloud-Ausgaben des Unternehmens verschleiert.
Unternehmen können dieses Problem durch strenge Governance- und Compliance-Richtlinien lösen, indem sie Teams klare Richtlinien für die Integration neuer Produkte und Dienstleistungen in die bestehende Cloud vorgeben.
Teams haben oft konkurrierende Interessen, welche die übergeordnete CFM-Strategie des Unternehmens bremsen können. So könnte die IT-Abteilung beispielsweise versuchen, die unternehmensweite Cloud-Nutzung zu reduzieren, während das Entwicklungsteam seine Nutzung erhöht, um die Veröffentlichung eines neuen Produkts vorzubereiten.
Richtlinien zur finanziellen Rechenschaftspflicht, die manchmal vorsehen, dass die Geschäftseinheiten für die von ihnen genutzten IT-Dienste zahlen müssen, können ebenfalls zu Spannungen führen, wenn die Teams das Gefühl haben, dass sie ungerechtfertigt belastet werden. Um die Abstimmung zwischen den Teams zu fördern, können Unternehmen gemeinsame Anreize und Geschäftsziele schaffen, zu denen verschiedene Stakeholder beitragen müssen.
Unternehmen verlassen sich bei der Planung zukünftiger Budgetszenarien auf Prognosen, aber versteckte Kosten, inkonsistente Workload und unerwartete Nutzungsspitzen können die Berechnungen durcheinanderbringen. Unternehmen bekämpfen diese Volatilität oft, indem sie ihre Preisgestaltung diversifizieren, um sicherzustellen, dass sie nicht zu sehr auf eine einzige Strategie angewiesen sind.
Fortschrittliche Tools für die vorausschauende Analyse, die statistische Modelle und maschinelles Lernen zur Analyse der historischen Daten eines Unternehmens verwenden, können im Vergleich zu traditionellen Ansätzen auch variablere und genauere Budgetschätzungen liefern.
Da mehrstufige Nutzungsabrechnungen schwer zu interpretieren sind, sind Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage, die Hauptursachen für höhere Kosten zu ermitteln. Dies schränkt auch die Möglichkeit ein, die Ausgaben in Echtzeit zu verfolgen, was bedeutet, dass sie möglicherweise erst dann von Nutzungsspitzen erfahren, wenn ein Vorfall bereits eingetreten ist.
Um diese Probleme zu lösen, können Unternehmen die Ressourcenkennzeichnung verwenden, um Elemente zu verfolgen, während sie sich im Unternehmen bewegen. Cost-Intelligence-Plattformen können dabei helfen, die Ausgaben zu optimieren, indem sie Ineffizienzen aufdecken und Verhaltensänderungen vorschlagen, um diese zu beheben. Automatisierte Skalierbarkeitssysteme können sofort auf den Ressourcenbedarf reagieren, und robuste Analyseplattformen können abstrakte Statistiken in visuelle Darstellungen und Dashboards umwandeln, die es den Teams ermöglichen, ein besseres Gefühl für ihre Nutzung der Ressourcen im Laufe der Zeit zu bekommen.
Obwohl CFM die Unternehmensabläufe komplexer macht, bietet es zahlreiche Nutzen, darunter eine verbesserte Effizienz, Skalierbarkeit, Anpassungsfähigkeit und mehr.
Effektive CFM-Frameworks stellen Proaktivität vor Reaktivität. Echtzeitanalyse-Tools können Teams je nach Marktkräften oder Leistung schnell nach oben oder unten skalieren. Da die Teams genau wissen, welche ihrer Aktionen zu höheren Kosten beitragen, können sie fundierte Entscheidungen über ihr eigenes Ausgabeverhalten treffen, ohne die Budgetgrenzen zu überschreiten. Beispielsweise müssen Unternehmen möglicherweise ihre Cloud-Investitionen vorübergehend erhöhen, um neue Initiativen zu ermöglichen, die Leistung zu verbessern oder das Wachstum voranzutreiben.
CFM ist sich bewusst, dass die Kostensenkung zwar eine wichtige Rolle für den Erfolg eines Unternehmens spielt, Faktoren wie Geschwindigkeit, Leistung und Agilität jedoch ebenso wichtig für den langfristigen Zustand sind. CFM bietet Teams einen Anreiz, langfristige Geschäftsziele in den Mittelpunkt ihrer Budgets und Entscheidungsfindung zu stellen. Es ermutigt die Teams auch, darüber nachzudenken, wie sich ihre Entscheidungen auf andere Stakeholder auswirken könnten.
Da CFM Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über ihre Cloud-Nutzung und -Ausgaben bietet, kann das Framework Unternehmen dabei helfen, Anomalien und unkontrollierbare Kosten zu erkennen, bevor sie großen Schaden verursachen. CFM kann Unternehmen auch vor Sicherheitsverletzungen und Angriffen schützen. Durch die Förderung einer schlanken, effizienten Cloud-Umgebung bieten CFM-Frameworks Angreifern weniger Möglichkeiten, veraltete oder nicht ausgelastete Ressourcen zu kompromittieren.
CFM ermöglicht es den Teams, Ressourcen nach eigenem Ermessen bereitzustellen, wobei automatisierte Systeme den Genehmigungsprozess drastisch beschleunigen. Außerdem müssen die Teams nicht mehr bis zum Ende einer Testphase warten, um die Metriken zu überprüfen, sondern können kontinuierlich Feedback erhalten. Dank dieser Fähigkeit können sie in Echtzeit auf Benutzerbewertungen, Leistungsbenchmarks und andere Daten reagieren.
Indem Teams Ineffizienzen abbauen und verschwenderisches Verhalten reduzieren, setzen sie Mittel frei, die in neue Initiativen und Experimente reinvestiert werden können, um Innovationen voranzutreiben. CFM-Frameworks ermutigen Teams, stagnierende Workflows aufzugeben und durch flexible, kostenbewusste Workflows zu ersetzen, die letztendlich zu umfassenderen Geschäftszielen beitragen.