Was ist Cloud-Finanzmanagement?

Während Unternehmen CFM nutzen können, um die Cloud-Kosten zu senken, fördert die Strategie auch eine erhöhte Innovationskapazität, verbesserte Sicherheit und Resilienz, beschleunigte Markteinführung und vieles mehr.

Laut Gartner werden bis 2027 schätzungsweise 90 % der Unternehmen eine Hybrid-Cloud-Umgebung (eine einheitliche IT-Infrastruktur, die öffentliche, private und lokale Dienste und Komponenten kombiniert) nutzen. Dieser Ansatz gibt Teams die Flexibilität, Ressourcen nach Bedarf bereitzustellen und zu skalieren, wodurch Workflows beschleunigt und Unabhängigkeit gefördert werden. Zum Beispiel können Abteilungen mit wenigen Klicks Dienste hinzufügen oder entfernen.

Allerdings erschweren komplizierte Cloud-Umgebungen auch die Nachverfolgung der Ausgaben und des Betriebs, was zu ausufernden Kosten, Sicherheitslücken, Inkompatibilitätsproblemen und anderen Problemen führen kann. Die monatlichen Cloud-Rechnungen einiger großer Unternehmen enthalten inzwischen Hunderte von Millionen von Einzelposten – genug, um eine herkömmliche Tabellenkalkulationsplattform zu sprengen.

Ohne eine umfassende Strategie zur Analyse dieser Metriken könnten Unternehmen Schwierigkeiten haben, kosteneffiziente Entscheidungen zu treffen. Wenn es zum Beispiel keine Mechanismen zur Kostentransparenz gibt, kann ein Unternehmen möglicherweise den Ursprung einer ungewöhnlichen Nutzungsspitze nicht ausfindig machen, was zu einem kostspieligen, zeitintensiven Fehlerbehebungsprozess führt.

Ineffizienzen in der Cloud sind ein wachsendes Problem: Gartner prognostiziert, dass die weltweiten Ausgaben für Public Clouds im Jahr 2025 ein Volumen von 723,4 Milliarden US-Dollar erreichen werden, was einem Anstieg von etwa 21 % gegenüber 2024 entspricht. In der Zwischenzeit berichten Unternehmen, dass etwa 24 % ihrer Ausgaben für Cloud-Software letztlich vergeudet werden und die Budgets für Innovation, Infrastruktur und Sicherheit belasten.

CFM zielt darauf ab, diese Risiken durch robuste Governance- und Aufsichtsstrategien (wie zentralisierte Überwachung und Durchsetzung, Frameworks für die finanzielle Rechenschaftspflicht und automatisierte Warnungen) zu reduzieren und gleichzeitig die dynamischen und anpassungsfähigen Natur moderner Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen zu nutzen. Das Framework fördert auch die Zusammenarbeit zwischen IT, Finanzen und Geschäftsbetrieb und trägt dazu bei, dass jede Abteilung auf gemeinsame Geschäftsergebnisse und finanzielle Ziele ausgerichtet ist.

Mit CFM-Strategien können Unternehmen die Auswirkungen neuer Initiativen oder Programme auf die Cloud-Nutzung bereits im Vorfeld abschätzen können, anstatt erst nachträglich reagieren zu müssen. Wenn Teams genau wissen, wie ihre Cloudumgebung funktioniert, können sie fundierte Entscheidungen treffen, Ressourcen proaktiv skalieren, Kosten verwalten und auf Fehler mit größerer Flexibilität und Zuversicht reagieren.