6 Strategien für effizientes IT-Kostenmanagement im Jahr 2025 

Der Aufstieg der digitalen Transformation und die zunehmende Beliebtheit von Cloud Computing helfen Unternehmen dabei, ihren Kunden online einzigartige Dienstleistungen anzubieten, und veranlasst viele Unternehmen, sich selbst als Technologieunternehmen zu betrachten. Und die Technologiebudgets steigen entsprechend dieser neuen Realität an. Die IT-Ausgaben werden im Jahr 2025 voraussichtlich auf 5,74 Billionen USD ansteigen, was einem Anstieg von 9,3 % gegenüber 2024 entspricht.

CEOs und CFOs sind bereit, in IT-Dienstleistungen und Technologie zu investieren, weil sie deren Bedeutung für den Aufbau eines modernen Unternehmens und die Bereitstellung außergewöhnlicher Produkte und Kundenservice verstehen und zu schätzen wissen. Aber sie konzentrieren sich auch auf die Kostenzuweisung und erwarten von ihren CIOs und IT-Teams eine größere Kostendisziplin, was dazu führt, dass die CIOs einem zunehmenden Druck ausgesetzt sind, ihre Ausgaben zu rechtfertigen und den Überblick über das Budget zu behalten.

Der beste Weg, dies zu erreichen, ist das IT-Kostenmanagement, der Prozess, mit dem CIOs und IT-Abteilungen die Kosten im Zusammenhang mit dem Technologieeinsatz ihres Unternehmens projizieren und kontrollieren.

Das IT-Kostenmanagement hat an Bedeutung gewonnen, da die Kostenkontrolle für jedes Unternehmen in allen Branchen an erster Stelle steht. Einfach ausgedrückt: IT-Verantwortliche können sich höhere Projektkosten, die zu Budgetüberschreitungen führen, nicht leisten.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie die IT-Abteilung eines Unternehmens die Kosten ineffizient verwalten kann. Sie konnte ein hochmodernes lokales Rechenzentrum aufbauen, nur um dann festzustellen, dass sich ihre Kosten halbieren würden, wenn sie alles in der Cloud betreiben würde. Oder sie migrierte all ihre Daten zu einem einzigen Cloud-Provider und stellte fest, dass es lange Zeitabschnitte gab, in denen sie nur einen Bruchteil ihres Cloud-Platzbedarfs nutzte, aber für die gesamte Cloud bezahlte. Oder sie konnte eine teure Projektmanagement-Software lizenzieren, nur um dann festzustellen, dass ein Bruchteil der Mitarbeiter sie nutzte.

IT-Kostenmanagement ist nicht nur eine Funktion der Kostensenkung, sondern erfordert auch intelligentere Entscheidungen, die den Umsatz und letztendlich die Rentabilität steigern können. CIOs erhalten zunehmend mehr geschäftsbezogene Verantwortung, da Führungskräfte und andere Stakeholder erkennen, dass die Technologie das nächste Schlachtfeld im Wettbewerb ist.

CIOs können Investitionen in bestimmte Bereiche priorisieren, die zusätzliche Einnahmen erzielen. Zum Beispiel kann die Umstellung von Tabellenkalkulationen und/oder dezentralen Aufzeichnungen auf eine moderne Plattform für Kundenbeziehungsmanagement (CRM) anfänglich Kosten verursachen, aber sie kann die Effizienz steigern und den Umsatz steigern.

Letztendlich drängen Unternehmen auf ein Finanzmanagement im gesamten Unternehmen, und IT-Abteilungen wären gut beraten, auf Disziplin und Transparenz innerhalb ihrer Abläufe zu drängen, um mit dem Rest des Unternehmens Schritt zu halten.