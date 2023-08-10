Fintechs setzen auf KI und Cloud als unerschütterliche Kräfte für Innovation

Die sich schnell entwickelnde Geschäftswelt erlebt eine bemerkenswerte Transformation, die durch Fortschritte bei der Nutzung sowohl künstlicher Intelligenz (KI) als auch Cloud Computing-Technologien angetrieben wird. Bei Fintechs steht der Kunde im Mittelpunkt. Daher nutzen sie zunehmend die Wahlmöglichkeiten und die Flexibilität hybrider Multicloud-Umgebung und setzen verstärkt auf die Möglichkeiten der Analyse, um ein besseres Erfahrung zu bieten.
Durch die Priorisierung von Resilienz, Leistung, Sicherheit und Compliance tragen Fintechs dazu bei, die Art und Weise der Erbringung von Finanzdienstleistungen zu revolutionieren. Ob sie nun personalisierte Finanzlösungen anbieten, die auf die spezifischen Bedürfnisse einzelner Kunden zugeschnitten sind, oder den Hedgefonds-Bereich mit Analysetools revolutionieren, um Leistung und Risikodaten für Kunden in Echtzeit zu messen – Fintechs nutzen die innovativen Technologien der KI und der Cloud.
Wir glauben, dass Fintechs mit ihrer Agilität und Geschwindigkeit gut gerüstet sind, um neue Trends im Finanzsektor zu entdecken und den Kunden mehr Auswahl und Komfort zu bieten. MySocialPulse hat eine Plattform für künstliche soziale Intelligenz entwickelt, die Kunden dabei helfen kann, aufkommende Finanztrends auf Social-Media-Plattformen wie Reddit und X in Echtzeit zu überwachen, einschließlich der Entdeckung von Erkenntnissen basierend auf positiven oder negativen Social-Media-Stimmungen und acht Emotionen. Diese Funktionen können entscheidend dafür sein, dass Einzelpersonen über die neuesten finanziellen Chancen und Risiken auf dem Laufenden bleiben und echte Erkenntnisse gewinnen, die in der Fülle von Hashtags, Kommentaren und Handelstrends auf sozialen Plattformen untergehen können. MySocialPulse wurde 2020 in Großbritannien gegründet und hat sein Geschäft durch den Einsatz von Cloud- und KI-Technologien von IBM vorangebracht.
Die Chancen, die Fintechs in das Ökosystem der Finanzdienstleistungen bringen, bieten ein einzigartiges Potenzial, über die traditionelle Rolle der Finanzdienstleistungen hinauszuwachsen, insbesondere wenn Fintechs bei Umwelt- und Sozialfragen – von Klimawandel bis hin zu Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion – eine führende Rolle übernehmen wollen.
Yayzy, ein in Großbritannien ansässiges Fintech, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Nachhaltigkeit Innovation im Bankwesen neu zu definieren. Das Fintech-Unternehmen entwickelte seine Technologie zur Berechnung des CO2-Fußabdrucks für Banken und andere Fintechs, damit diese sie in ihre mobilen Apps integrieren können. Dies ermöglicht es Kunden, ihren CO2-Fußabdruck anhand ihrer Ausgaben zu verfolgen und gleichzeitig nachhaltige Alternativen zur Reduzierung des Fußabdrucks und zum CO2-Ausgleich vorzuschlagen. Durch die Nutzung der IBM Cloud beschleunigt Yayzy seine digitale Transformation mit einem hohen Maß an Sicherheit und skaliert global entsprechend der Nachfrage, während es gleichzeitig andere fortschrittliche Softwarefunktionen nutzt, von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) bis hin zu Cybersicherheitslösungen.
Wir glauben, dass Fintechs auch weiterhin eine Wachstumskraft für Innovation und digitale Transformation bleiben werden, da sie sich vom Rand der Finanzdienstleistungsbranche in deren Kern verschieben. Im Rahmen ihrer Hybrid-Cloud- und KI-Transformation sollten Fintechs überlegen, wie sie den Datenzufluss in Cloud- und On-Prem-Umgebungen bewältigen können. Darüber hinaus sollten sie überlegen, wie sie die Sicherheit und Konformität ihrer Daten gewährleisten, insbesondere angesichts der sich ständig verändernden Geschäftswelt und der regulatorischen Bedenken. Dabei darf nicht vergessen werden, dass Abhängigkeiten von Dritten und Vierten die Tür zu zusätzlichen Risikoebenen öffnen können, die bewältigt werden müssen.
Um sowohl Fintechs als auch Finanzinstituten bei der Bewältigung dieser Herausforderung zu helfen, können Cloud-Plattformen dazu beitragen, Risiken zu mindern und Compliance-Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig Innovation voranzutreiben. Mit IBM Cloud for Financial Services, einer einzigartigen Cloud mit integrierten Kontrollen, die von der Branche inspiriert sind, arbeiten wir daran, Kunden bei ihren Missionen zu unterstützen, dieses Risiko zu mindern und Finanzdienstleistungen sowie andere regulierte Branchen so zu positionieren, Anwendungen und Workloads in der Cloud in einer gesicherten Umgebung zu hosten. Außerdem arbeiten wir mit mehr als 130 Technologiepartnern und Fintechs zusammen, um deren Sicherheits- und Compliance-Status zu überprüfen.
Da sich die Finanzdienstleistungsbranche ständig weiterentwickelt, müssen Fintechs ihren Vorsprung behaupten, da sie als kritischer und entscheidender Bestandteil des globalen Finanzsystems anerkannt werden und gleichzeitig mit den sich wandelnden regulatorischen Anforderungen Schritt halten müssen. Mit einem starken Ökosystem von Partnern können Fintechs Innovationen besser vorantreiben, um den Anforderungen der heutigen Kunden gerecht zu werden und gleichzeitig die Bedürfnisse der Branche zu erfüllen.
