Fintechs setzen auf KI und Cloud als unerschütterliche Kräfte für Innovation

Wir glauben, dass Fintechs mit ihrer Agilität und Geschwindigkeit gut gerüstet sind, um neue Trends im Finanzsektor zu entdecken und den Kunden mehr Auswahl und Komfort zu bieten. MySocialPulse hat eine Plattform für künstliche soziale Intelligenz entwickelt, die Kunden dabei helfen kann, aufkommende Finanztrends auf Social-Media-Plattformen wie Reddit und X in Echtzeit zu überwachen, einschließlich der Entdeckung von Erkenntnissen basierend auf positiven oder negativen Social-Media-Stimmungen und acht Emotionen. Diese Funktionen können entscheidend dafür sein, dass Einzelpersonen über die neuesten finanziellen Chancen und Risiken auf dem Laufenden bleiben und echte Erkenntnisse gewinnen, die in der Fülle von Hashtags, Kommentaren und Handelstrends auf sozialen Plattformen untergehen können. MySocialPulse wurde 2020 in Großbritannien gegründet und hat sein Geschäft durch den Einsatz von Cloud- und KI-Technologien von IBM vorangebracht.

Die Chancen, die Fintechs in das Ökosystem der Finanzdienstleistungen bringen, bieten ein einzigartiges Potenzial, über die traditionelle Rolle der Finanzdienstleistungen hinauszuwachsen, insbesondere wenn Fintechs bei Umwelt- und Sozialfragen – von Klimawandel bis hin zu Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion – eine führende Rolle übernehmen wollen.

Yayzy, ein in Großbritannien ansässiges Fintech, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Nachhaltigkeit Innovation im Bankwesen neu zu definieren. Das Fintech-Unternehmen entwickelte seine Technologie zur Berechnung des CO2-Fußabdrucks für Banken und andere Fintechs, damit diese sie in ihre mobilen Apps integrieren können. Dies ermöglicht es Kunden, ihren CO2-Fußabdruck anhand ihrer Ausgaben zu verfolgen und gleichzeitig nachhaltige Alternativen zur Reduzierung des Fußabdrucks und zum CO2-Ausgleich vorzuschlagen. Durch die Nutzung der IBM Cloud beschleunigt Yayzy seine digitale Transformation mit einem hohen Maß an Sicherheit und skaliert global entsprechend der Nachfrage, während es gleichzeitig andere fortschrittliche Softwarefunktionen nutzt, von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) bis hin zu Cybersicherheitslösungen.