Was ist CloudOps (Cloud Operations)?

Es wird in Public Clouds, Private Clouds, Hybrid Clouds, Multi Clouds und Edge Clouds eingesetzt, um die Leistung, Verfügbarkeit, Kosteneffizienz und Sicherheit von cloudbasierten Anwendungen und Services zu verbessern.



CloudOps leistet für Cloud Computing das, was DevOps für die Anwendungsentwicklung und -bereitstellung tut — es definiert eine Reihe von Betriebsprozessen und Protokollen und überwacht deren tägliche Implementierung. CloudOps betont den Einsatz von Automatisierung, teamübergreifender Zusammenarbeit und kontinuierlicher Verbesserung, um Wert, Effizienz und Skalierbarkeit in Cloud-Umgebungen zu steigern. Der CloudOps-Ansatz eines Unternehmens wird oft durch seine allgemeine Cloud-Management-Strategie bestimmt.



CloudOps wird eingesetzt, um Organisationen bei der Wartung von Cloud-Infrastrukturen und -Diensten zu unterstützen, die Bereitstellung und Aktualisierung von Software zu automatisieren und Service-Level-Vereinbarungen (SLAs) einzuhalten. CloudOps hilft Unternehmen auch dabei, Cloud-Sicherheit und -Compliance zu verwalten, das App- und Server-Management zu verbessern und Automatisierung im gesamten Cloud-Portfolio zu nutzen (z. B. Automatisierung zur Bereitstellung von Cloud-Ressourcen, um der Nachfrage in Echtzeit gerecht zu werden).

Ähnlich wie DevOps konzentriert sich CloudOps stark auf Sichtbarkeit und Observability. CloudOps-Teams nutzen Analysen, Überwachung und Berichterstattung – oft mit Hilfe von KI-Tools –, um ein besseres Verständnis der Cloud-Leistung und der Ressourcennutzung zu erlangen. Mit diesen Erkenntnissen können CloudOps-Teams Systeme automatisieren, die Cloud-Umgebungen verbessern, die Ausbreitung von IT und die Verschwendung in der IT reduzieren und Unternehmen helfen, einen höheren ROI für Cloud-Investitionen zu erzielen.