Was ist Geschäftskontinuität?

Betriebsunterbrechungen können teuer sein – jede Minute, in der die Systeme eines Unternehmens ausfallen, kann zu Umsatzeinbußen führen. Geschäftskontinuitätmanagement kann die Kosten für die Wiederherstellung erheblich senken. Unternehmen können beispielsweise im Rahmen ihres Plans zur Geschäftskontinuität in Cybersicherheitslösungen wie KI im Sicherheitsbereich und Automatisierung investieren, was laut dem IBM Cost of Data Breach Report zu durchschnittlichen Einsparungen von 1,76 Millionen US-Dollar führen kann.2 Ein Plans zur Geschäftskontinuität kann auch die Auswirkungen möglicher Reputationsschäden verringern, die sich daraus ergeben könnten.