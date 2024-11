Was ist Cloud-Optimierung?

Es geht darum, eine effiziente Cloud-Infrastruktur zu schaffen, die die Bereitstellung von Ressourcen in Echtzeit an die Anforderungen von Anwendungen und Workloads anpasst, um ein Gleichgewicht zwischen Leistung, Compliance und Kosteneffizienz zu schaffen. Die Optimierung der Cloud fällt in das Aufgabengebiet von CloudOps, einem Verfahren, das nach dem Vorbild von DevOps entwickelt wurde und dazu dient, die Bereitstellung und Leistung von Cloud-Services zu verwalten und zu optimieren.

Da IT-Ressourcen zunehmend auf Private Clouds und Public Clouds sowie auf Multicloud- und Hybrid-Cloud-Infrastrukturen verteilt sind, müssen sich CloudOps- und DevOps-Teams stärker auf die Verwaltung von Cloudressourcen konzentrieren. Die Herausforderung besteht darin, die Cloud-Kosten unter Kontrolle zu halten und gleichzeitig die Verfügbarkeit und optimale Leistung der Cloud-Anwendungen zu gewährleisten.

Eine effektive Strategie zur Cloud-Optimierung nutzt Kostenmanagement-Tools und andere Optimierungs-Tools, die die Transparenz in Cloud-Umgebungen erhöhen. Durch die verbesserte Transparenz erhalten DevOps-Teams ein genaueres Bild der Ressourcennutzung sowie der Cloud- und Anwendungsleistung. Diese Daten helfen bei der Reduzierung oder Beseitigung überdimensionierter Ressourcen und tragen zur effizienteren und leistungsfähigeren Cloud-Umgebung bei.

Teams verwenden auch Automatisierungs- und Machine-Learning-Tools, um Workloads und Ressourcen zu verwalten und zuzuweisen. So können Automatisierungstools beispielsweise die Ressourcenzuweisung bei hoher Auslastung anpassen, Workloads auf der Grundlage des Instanzzustands zwischen Instanzen verschieben oder Workflows je nach Bedarf zwischen Public und Private Clouds verlagern.

Teams verwenden häufig Tools für maschinelles Lernen, um große Datensätze zu analysieren und Erkenntnisse zur Verbesserung des Cloud-Betriebs zu liefern. Mit diesen Tools können Experten weniger Zeit für die Verwaltung aufwenden und mehr Zeit für Innovationen aufwenden.

Es ist wichtig zu verstehen, welche Aspekte von Cloud-Diensten für eine Optimierung geeignet sind und wie ein kosteneffizienter Ansatz zur Optimierung von Cloud-Ressourcen implementiert werden kann.