Was ist Cloud-Kostenmanagement?

Unternehmen nutzen zunehmend Cloud-Services für die Verwaltung von Betriebsabläufen und IT-Infrastrukturen, was eine Abkehr von langsameren, weniger mobilen Systemen bedeutet. Aber die Cloud-Migration ist nicht ohne Komplikationen.



Sie bieten zwar eine enorme Skalierbarkeit und Flexibilität von Anwendungen, doch folgen Cloud-Services häufig einem nutzungsabhängigen Preismodell, bei dem Unternehmen Kosten auf der Grundlage der Nutzung (d. h. Speicherplatz, Datenübertragung, Rechenleistung usw.) entstehen. Ohne sorgfältige Überwachung und Verwaltung können Cloud-Rechnungen schnell außer Kontrolle geraten.

Marktforschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Ausgaben von Unternehmen für öffentliche Cloud-Dienste bis 2026 die Grenze von 1 Billion USD überschreiten werden.1 Und trotz erheblicher Verschwendung bei den Ausgaben für Cloud Computing in Unternehmen und der Tatsache, dass die meisten Unternehmen berichten, dass sie Schwierigkeiten haben, die Ausgaben für Cloud Computing zu verwalten, erwartet die Mehrheit der großen Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern, dass die Investitionen in Cloud Computing in den kommenden Jahren steigen werden.2

Mit dem Cloud-Kostenmanagement wird versucht, die mit der Cloud-Einführung häufig einhergehenden Ineffizienzen bei der Budgetierung zu beseitigen. Bei effektiver Umsetzung ermöglichen Cloud-Kostenmanagement-Strategien FinOps-Teams, proaktiv verschwenderische Ausgaben zu erkennen und zu eliminieren, Cloud-Ressourcen zu skalieren und Kostenkontrollrichtlinien zu automatisieren.

Cloud-Kostenmanagement-Tools bringen das Cloud-Kostenmanagement auf die nächste Ebene. Führende Cloud-Service-Provider wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Kubernetes und IBM® Cloud bieten Kostenkontrollfunktionen wie: