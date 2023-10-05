Was ist Cloud-Kostenmanagement?

Cloud-Kostenmanagement – auch bekannt als Optimierung der Cloud-Kosten oder Cloud-Kostensteuerung – ist der Prozess der Verwaltung und Reduzierung der gesamten Cloud-Ausgaben eines Unternehmens.
Unternehmen nutzen zunehmend Cloud-Services für die Verwaltung von Betriebsabläufen und IT-Infrastrukturen, was eine Abkehr von langsameren, weniger mobilen Systemen bedeutet. Aber die Cloud-Migration ist nicht ohne Komplikationen.
Sie bieten zwar eine enorme Skalierbarkeit und Flexibilität von Anwendungen, doch folgen Cloud-Services häufig einem nutzungsabhängigen Preismodell, bei dem Unternehmen Kosten auf der Grundlage der Nutzung (d. h. Speicherplatz, Datenübertragung, Rechenleistung usw.) entstehen. Ohne sorgfältige Überwachung und Verwaltung können Cloud-Rechnungen schnell außer Kontrolle geraten.
Marktforschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Ausgaben von Unternehmen für öffentliche Cloud-Dienste bis 2026 die Grenze von 1 Billion USD überschreiten werden.1 Und trotz erheblicher Verschwendung bei den Ausgaben für Cloud Computing in Unternehmen und der Tatsache, dass die meisten Unternehmen berichten, dass sie Schwierigkeiten haben, die Ausgaben für Cloud Computing zu verwalten, erwartet die Mehrheit der großen Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern, dass die Investitionen in Cloud Computing in den kommenden Jahren steigen werden.2
Mit dem Cloud-Kostenmanagement wird versucht, die mit der Cloud-Einführung häufig einhergehenden Ineffizienzen bei der Budgetierung zu beseitigen. Bei effektiver Umsetzung ermöglichen Cloud-Kostenmanagement-Strategien FinOps-Teams, proaktiv verschwenderische Ausgaben zu erkennen und zu eliminieren, Cloud-Ressourcen zu skalieren und Kostenkontrollrichtlinien zu automatisieren.
Cloud-Kostenmanagement-Tools bringen das Cloud-Kostenmanagement auf die nächste Ebene. Führende Cloud-Service-Provider wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Kubernetes und IBM® Cloud bieten Kostenkontrollfunktionen wie:
Generell bieten Cloud-Service-Provider ihren Kunden vier Kostenmodelle an:
Bei den auch als On-Demand-Modelle bezeichneten Pay-as-you-go-Modellen wird die Cloud-Nutzung in der Regel stundenweise (manchmal aber auch minuten- oder sekundenweise) abgerechnet.
Dieses Modell bietet Endbenutzern viele Funktionen zur Flexibilität und Skalierbarkeit und kann als praktische Lösung für kleinere, weniger komplexe Vorgänge dienen. Wenn Unternehmen jedoch wachsen und ein breiteres Spektrum an Cloud-Ressourcen benötigen, können Pay-as-you-go-Modelle unerschwinglich teuer werden.
Im Rahmen des Abonnementmodells zahlen die Kunden eine feste monatliche oder jährliche Gebühr für eine Reihe von Diensten über einen bestimmten Zeitraum, unabhängig von der Nutzung. Dieses Modell ist bei SaaS-Lösungen üblich und wird häufig von großen Unternehmen mit vorhersehbaren Workloads verwendet.
Cloud-Provider bieten Benutzern die Möglichkeit, Instanzen für einen bestimmten Zeitraum – in der Regel zwischen einem und drei Jahren – zu einem stark reduzierten Preis zu reservieren. Bei Modellen mit reservierten Instanzen rechnen die Anbieter nach Kapazität ab (im Gegensatz zur Anzahl der Instanzen). Sie eignen sich daher gut für Unternehmen mit vorhersehbaren Workloads und für solche, die bereit sind, sich langfristig an eine Cloud-Plattform zu binden. Reservierte Instanzen kosten in der Regel einen Bruchteil der On-Demand-Cloud-Services.
Mit Spot-Instanzen können Kunden auf ungenutzte Kapazitäten in der Infrastruktur des Cloud-Providers bieten, wobei sie wissen, dass diese Instanzen vom Anbieter jederzeit unterbrochen und/oder zurückgefordert werden können.
Dieses Modell bietet oft den höchsten Rabatt im Vergleich zu On-Demand-Services und eignet sich am besten für kurzfristige Verarbeitungen mit hoher Auslastung und für Prozesse, die durch Störungen nicht negativ beeinflusst werden.
Bedenken Sie, dass sich viele Unternehmen für die Einführung eines Hybrid Cloud -Modells entscheiden und daher eine Mischung aus traditionellen lokalen Rechenzentren, privaten und öffentlichen Cloud-Diensten (und manchmal mehreren öffentlichen Cloud-Anbietern, wie in einer Multicloud-Umgebung) mit Orchestrierung zwischen Plattformen nutzen.
Es überrascht nicht, dass Kostenmodelle für hybride Modelle unglaublich komplex sein können, da sie von Teams verlangen, die Kosten in verschiedenen Umgebungen zu verwalten und zu optimieren.
Das Cloud-Kostenmanagement, das idealerweise eine Kombination aus Schulung, Governance, Nutzungsprognosen, Software-Tools und kontinuierlicher Echtzeitüberwachung umfasst, ist eine kritische Komponente der Cloud Management-Strategie eines jeden Unternehmens.
Die Förderung des Bewusstseins und der Schulung über Cloud-Kosten ist ein natürlicher erster Schritt, um sicherzustellen, dass alle Stakeholder – insbesondere diejenigen, die an der Bereitstellung, dem Einsatz und dem Betrieb von Cloud-Diensten beteiligt sind – die finanziellen Auswirkungen ihrer Entscheidungen verstehen.
Finanzschulungsprogramme (z. B. Schulungen, Webinare, Fallstudien/Anwendungsfallprüfungen usw.) für Themen wie Cloud-Preismodelle und Kostenmanagement-Tools können Teammitgliedern helfen, wertvolle Kosteneinsparungen zu erlernen.
Die Nutzung von Cloud-Finanzmanagement-Tools ist auch entscheidend für die Optimierung der Cloud-Ausgaben und die Ermittlung von Optimierungsbereichen. Cloud-Kostenmanagement-Tools wie die IBM® Turbonomic Plattform bieten Einblicke in Nutzungsmuster und Kostentrends, Empfehlungen zur Kostensenkung und Funktionen für die Kostenzuweisung (und Ressourcenzuweisung), Forecasting und Optimierung.
Verfahren wie Lastausgleich, richtige Dimensionierung und automatische Skalierung können eingesetzt werden, um die Cloud-Ressourcen und die Ausgaben effizienter zu nutzen:
Beim Lastausgleich wird eingehender Datenverkehr gleichmäßig auf die verfügbaren Ressourcen verteilt.
Unter bedarfsgerechter Skalierung versteht man die Anpassung von Instanztyp und -größe an die Kapazitäts- und Leistungsanforderungen der Workloads. Während eine Überprovisionierung unnötige Kosten verursacht und eine Unterprovisionierung die Anwendungsfunktionalität beeinträchtigt, hilft die richtige Skalierung Unternehmen, konkurrierende Prioritäten auszugleichen und sowohl die Anwendungsleistung als auch die Cloud-Ausgaben zu optimieren.
Die automatische Skalierung ermöglicht die dynamische Skalierung von Ressourcen, um den Anforderungen unvorhersehbarer oder sich ständig ändernder Workloads gerecht zu werden.
Eine erfolgreiche Cloud-Kostenmanagementstrategie sollte FinOps-Prozesse und -Personal einbeziehen. FinOps ist eine dynamische Cloud-Finanzmanagementdisziplin, die Finanz- und DevOps-Praktiken kombiniert, um Unternehmen bei der Förderung der finanziellen Verantwortlichkeit in Hybrid- und Multicloud-Umgebungen zu unterstützen.
Ein FinOps-Ansatz für das Cloud-Kostenmanagement trägt dazu bei, dass die Unternehmens-Stakeholder intelligente, datengesteuerte Entscheidungen über Cloud-Ausgaben treffen. Angesichts der finanziellen Komplexität umfangreicher Cloud-Umgebungen unterstützt FinOps Unternehmen bei der Förderung einer kollaborativen Kultur, in der alle an einem Strang ziehen, um das Cloud-Kostenmanagement zu priorisieren und letztlich den Geschäftswert der Cloud zu maximieren.
Das Cloud-Kostenmanagement ermöglicht es Unternehmen, fundierte finanzielle Entscheidungen über die Ressourcennutzung und die Cloud-Governance zu treffen. Zu den weiteren wichtigen Vorteilen des Cloud-Kostenmanagements gehören:
Mit Cloud-Kostenmanagement können Unternehmen die Einsparmöglichkeiten in der Cloud maximieren und sicherzustellen, dass die Prozesse zur Ressourcenzuweisung effizient sind und dass Unternehmen nur für das bezahlen, was sie benötigen.
Das Cloud-Kostenmanagement ermöglicht es Unternehmen außerdem, ihre Cloud-Nutzung mit größeren organisatorischen Metriken und finanziellen Zielen abzustimmen.
Die meisten Cloud-Kostenmanagement-Tools bieten umfassende Funktionen zur Ressourcenüberwachung, mit denen Teams Verschwendung vermeiden, Kosteneinsparungen erzielen und sicherstellen können, dass ihre Cloud-Infrastruktur vollständig (und effizient) genutzt wird.
Mithilfe fortschrittlicher Ressourcen-Tagging-Mechanismen können Teams Kosten bestimmten Abteilungen, Projekten oder Teams zuordnen und so für mehr Transparenz und Verantwortlichkeit bei der Ressourcennutzung sorgen.
Diese Transparenz fördert eine Kultur des Kostenbewusstseins und der verantwortungsvollen Cloud-Nutzung.
Durch die Festlegung einer Reihe von Richtlinien, Verfahren und Leitlinien rund um die Nutzung und Ausgaben von Cloud-Services bleiben Unternehmen – und ihre Produkte – sowohl internen als auch externen Vorschriften treu.
1 Exostellar raises USD 15 million to help companies optimize their cloud spend, TechCrunch+, 13. September 2023.
2 Cloud service inefficiencies drain IT budgets, Help Net Security, 27. September 2023.