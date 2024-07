Die IBM® Cloud Management Console wird als Service ausgeführt, der in der IBM Cloud gehostet wird, sodass Unternehmen keine Software zur Überwachung der Infrastruktur verwalten müssen. Dynamische Ansichten von Leistung, Bestand und Protokollierung für Ihr gesamtes IBM® Power® -Unternehmen, unabhängig davon, ob vor Ort oder außerhalb des Unternehmens, vereinfachen und vereinheitlichen Informationen an einem einzigen Ort. Auf diese Weise können Kunden auf einfache Weise fundiertere Entscheidungen treffen. Da Private- und Hybrid-Cloud-Implementierungen zunehmen, benötigen Unternehmen neue Einblicke in diese Umgebungen. Tools, die konsolidierte Informationen und Analysen bereitstellen, können wichtige Voraussetzungen für einen reibungslosen Betrieb der Infrastruktur sein.