FinOps, kurz für Financial Operations, bringt Finanzen, Technologie und Geschäft zusammen, um die Wirtschaftlichkeit der Cloud zu optimieren und ein Betriebsmodell für eine effiziente Cloud-Nutzung zu schaffen. Es überträgt den Cloud-Nutzern aus allen Bereichen des Unternehmens die Verantwortung für die Kapazitätsplanung, die Erreichung von Zielen und die Verwaltung des variablen Verbrauchs von Cloud-Ressourcen, um die Effizienz zu steigern und Budgetvorgaben sowie finanzielle Ziele zu erfüllen.

FinOps ist ein natürlicher Begleiter zu DevOps und kann als die Disziplin für effiziente Cloud-Computing-Nutzung betrachtet werden. Es ist eine Kombination aus Systemen, Best Practices und Kulturwandel, um die Fähigkeit des Unternehmens zu verbessern, Cloud-Kosten zu verstehen, intelligente, objektive Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen zur Wertsteigerung zu ergreifen. Dies erfordert einen überarbeiteten Ansatz für das Kosten- und Wertmanagement, das naturgemäß die meisten Bereiche eines Unternehmens betrifft. Von der Führung bis hin zum neuesten Nachwuchsingenieur — jeder hat seinen Teil dazu beizutragen.

FinOps kann für manche Unternehmen eine radikale Transformation bedeuten, aber wenn es richtig umgesetzt wird, wird es durch die Förderung funktionsübergreifender Teamarbeit Teil der Unternehmenskultur. Es überwindet funktionale Barrieren zwischen Entwicklungsteams, Produktverantwortlichen, Finanzteams und Vertriebsteams. Es veranlasst sie, ihre Arbeitsweise und Zusammenarbeit gemeinsam zu überdenken und neu zu gestalten, indem sie angemessene Verantwortlichkeiten und Metriken für die Fragen festlegen: „Arbeite ich kosteneffektiv und liefere ich Mehrwert?“