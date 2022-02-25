FinOps, kurz für Financial Operations, bringt Finanzen, Technologie und Geschäft zusammen, um die Wirtschaftlichkeit der Cloud zu optimieren und ein Betriebsmodell für eine effiziente Cloud-Nutzung zu schaffen. Es überträgt den Cloud-Nutzern aus allen Bereichen des Unternehmens die Verantwortung für die Kapazitätsplanung, die Erreichung von Zielen und die Verwaltung des variablen Verbrauchs von Cloud-Ressourcen, um die Effizienz zu steigern und Budgetvorgaben sowie finanzielle Ziele zu erfüllen.
FinOps ist ein natürlicher Begleiter zu DevOps und kann als die Disziplin für effiziente Cloud-Computing-Nutzung betrachtet werden. Es ist eine Kombination aus Systemen, Best Practices und Kulturwandel, um die Fähigkeit des Unternehmens zu verbessern, Cloud-Kosten zu verstehen, intelligente, objektive Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen zur Wertsteigerung zu ergreifen. Dies erfordert einen überarbeiteten Ansatz für das Kosten- und Wertmanagement, das naturgemäß die meisten Bereiche eines Unternehmens betrifft. Von der Führung bis hin zum neuesten Nachwuchsingenieur — jeder hat seinen Teil dazu beizutragen.
FinOps kann für manche Unternehmen eine radikale Transformation bedeuten, aber wenn es richtig umgesetzt wird, wird es durch die Förderung funktionsübergreifender Teamarbeit Teil der Unternehmenskultur. Es überwindet funktionale Barrieren zwischen Entwicklungsteams, Produktverantwortlichen, Finanzteams und Vertriebsteams. Es veranlasst sie, ihre Arbeitsweise und Zusammenarbeit gemeinsam zu überdenken und neu zu gestalten, indem sie angemessene Verantwortlichkeiten und Metriken für die Fragen festlegen: „Arbeite ich kosteneffektiv und liefere ich Mehrwert?“
Die Cloud bringt einen Wandel hin zu Agilität, bedarfsorientiertem Verbrauch und dezentraler Steuerung mit sich, was allesamt Innovation und Produktivität fördert. Mit der zunehmenden Verbreitung einer hybriden Multicloud-Umgebung haben Unternehmen jedoch Schwierigkeiten, den Nutzen zu optimieren und die Cloud-Ausgaben zu kontrollieren.
FinOps versucht, diesen Balanceakt zu bewältigen, indem es Ingenieurteams mit Geschwindigkeit und Agilität befähigt, während sie dennoch Qualität und Kosten berücksichtigen müssen. Jedes Team und jede Einzelperson spielt eine Rolle bei FinOps und trägt Verantwortlichkeiten, für die sie verantwortlich sind. Auch wenn die Veränderung der Unternehmenskultur herausfordernd sein kann, gibt es wertvolle Vorteile.
Zum Beispiel verbessert ein FinOps-Framework die ROI der Cloud-Ausgaben und steigert die Innovation. Es fördert zudem die finanzielle Verantwortlichkeit durch Transparenz und Eigenverantwortung, schafft Kosteneffizienz durch optimierte Cloud-Nutzung und stärkt das Vertrauen und die Zusammenarbeit zwischen Teams und Abteilungen. Cloud-Kostenmanagement durch sorgfältig analysierte Kompromisse zwischen Qualität und Geschwindigkeit hilft, funktionale Barrieren zwischen Entwicklungsteams, Produktverantwortlichen, Finanz- und Vertriebsteams zu überwinden. Eine sorgfältige Berücksichtigung von Prognosen, Preisgestaltung und Beschaffung führt zu einer Cloud-Kostenoptimierung.
FinOps ist ein neues Wort und eine neue Praxis innerhalb von Unternehmen, aber keine neue Funktion – Cloud-Migrationen und Kostenmanagement finden seit fast einem Vierteljahrhundert in Unternehmen statt. FinOps sorgt für mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht in Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, ihre Cloud-Ausgaben und die richtigen Zuweisungen zu verwalten.
Zu den weiteren Herausforderungen, mit denen sich FinOps befassen, gehören die Unfähigkeit, den Nutzen der Cloud nachzuweisen, die langsame Optimierung des Cloud-Verbrauchs von der Entwicklung bis zur Bereitstellung sowie der Verlust von Verbindungen zwischen Cloud-Strategie und Unternehmensstrategie. Um einen erfolgreichen Programmabschluss zu erreichen und den erforderlichen Geschäftswert zu erzielen, sollte die Durchführung von FinOps-Programmen von zwei einfachen Prinzipien geleitet werden:
Nach unserer Erfahrung zählen zu den häufigsten organisatorischen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Cloud drei Hauptprobleme:
Die Methodik wird für Praktiker von der FinOps Foundation festgelegt. Die Foundation besteht aus einer Gemeinschaft von FinOps-Praktikern und identifiziert Standards und Best Practices, um Mitglieder auf ihrem Weg zu FinOps zu unterstützen. Sie haben Prinzipien, Personas, Phasen, Reifegrade, Domänen und Funktionen veröffentlicht, die mit dem Aufbau einer erfolgreichen FinOps-Praxis verbunden sind.
Die sechs von der FinOps Foundation entwickelten Kernprinzipien leiten die mit der FinOps-Praxis verbundenen Aktivitäten. Diese Grundsätze gelten für mehrere Clouds, und da Teams auf der ganzen Welt Erfahrungen mit Cloud-Services sammeln, werden sie überprüft und bei Bedarf angepasst. Hier sind die sechs Prinzipien, die den Fokus auf datengestützte Entscheidungsfindung zwischen Engineering, IT-Finanzen und dem Business legen, um den Geschäftswert zu maximieren:
Der State of FinOps Report 2021 ist ein Bericht der FinOps Foundation, der auf Umfragen bei FinOps-Experten basiert. Der Bericht sammelt die Erfahrungen und Erkenntnisse von Menschen aus verschiedenen Branchen auf ihrem Weg zu FinOps. Einige der Daten liefern Erkenntnisse über Trends und mögliche Zukunftsprognosen. Nachfolgend einige Ergebnisse der Befragung von 2021:
Die FinOps-Lösung erfordert einen Kulturwandel. Wenn FinOps richtig umgesetzt wird, wird es Teil der Unternehmens-DNA, wobei jede Entscheidung und jede Handlung von den Fragen geprägt ist: „Handele ich kosteneffektiv und liefere ich Mehrwert?“
Um erfolgreich zu sein, muss die Lösung funktionsübergreifend und kollaborativ sein und funktionale Barrieren abbauen, an denen eine Vielzahl von Stakeholdern aus dem gesamten Unternehmen beteiligt sind. Das gilt von oben bis unten und für alles dazwischen. FinOps deckt das gesamte Unternehmen ab – von der Führungsebene bis zum jüngsten Ingenieur – und erfordert sowohl praktisches Handeln als auch strategische Führung. Durch die Festlegung gezielter Metriken, anhand derer verantwortliche und rechenschaftspflichtige Parteien Verify können, ob die Cloud-Ausgaben zur Verfolgung der Geschäftsziele verwendet werden, geht es bei FinOps darum, Mehrwert zu schaffen, nicht nur die Kosten zu senken.
