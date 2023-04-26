Die Skalierung, oft als vertikale Skalierung bezeichnet, erfolgt durch Hinzufügen von mehr Ressourcen zu einem bestehenden System, um einen gewünschten Leistungszustand zu erreichen. Beispielsweise benötigt ein Datenbank- oder Webserver zusätzliche Ressourcen, um die Leistung auf einem bestimmten Niveau fortzuführen und Service Level Agreements (SLAs) zu erfüllen. Diesem System können weitere CPU, Arbeitsspeicher, Speicher oder Netzwerke hinzugefügt werden, um die Leistung auf dem gewünschten Niveau zu halten.

Wenn dies in der Cloud geschieht, werden Anwendungen oft auf leistungsfähigere Instanzen oder virtuelle Maschinen verschoben und können sogar auf einen anderen Host migrieren, um Ausfallzeit zu minimieren, und dann den Server, auf dem sie waren, stilllegen. Natürlich sollte dieser Prozess für den Kunden transparent sein.

Die Skalierung kann auch in der Software erfolgen, indem mehr Threads, mehr Verbindungen hinzugefügt oder im Falle von Datenbank-Anwendungen die Cache-Größen erhöht werden. Diese Art von Scale-up-Vorgängen findet seit Jahrzehnten lokal in Rechenzentren statt. Die Zeit, die für die Beschaffung zusätzlicher Ressourcen zum Skalieren eines bestimmten Systems erforderlich ist, kann jedoch in einer lokalen Umgebung Wochen oder Monate dauern, während das Skalieren in der Cloud nur Minuten dauern kann, was sich auf die Preisgestaltung auswirken kann.