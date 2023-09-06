Genauso wie das Marathontraining eine monatelange Vorbereitung erfordert, umfasst die Erstellung eines Budgets eine umfangreiche Datenerfassung, Metriken-Analyse, Ressourcenzuweisung und Zusammenarbeit. Nachfolgend sind einige Faktoren aufgeführt, die den langwierigen Budgetierungsprozess beeinflussen:

Datenmanagement

Das Sammeln von historischen Verkaufsberichten bis hin zu Umsatzprognosen ist zeitaufwendig. Diese Daten helfen uns, frühere Trends zu verstehen, und sind für die Erstellung eines realistischen Budgets von entscheidender Bedeutung.

Verwendung von Spreadsheets

Obwohl es auch andere Formate gibt, verwenden viele Unternehmen nach wie vor in hohem Maße Tabellenkalkulationen für die Budgetierung. Diese sind zwar flexibel, können jedoch zu Fehlern führen, insbesondere bei großen Datenmengen oder wenn mehrere Personen Änderungen vornehmen. Die Zusammenarbeit verursacht häufig Probleme bei der Versionskontrolle, was den Prozess verlangsamt.

Zusammenarbeit und Überprüfung

Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen, um deren Ziele mit denen des Unternehmens in Einklang zu bringen, erfordert Teamwork. Der erste Entwurf des Budgets wird anschließend mehrfach überprüft. Er erfordert Genehmigungshierarchien und Anpassungen auf Grundlage des Feedbacks der obersten Führungsebene. Dies führt zu umfangreichen Überprüfungszyklen.

Externe Faktoren und komplexe Dynamiken

Budgets müssen ungewisse Marktveränderungen berücksichtigen und Backup-Pläne enthalten. Verhandlungen und komplexe Finanzmodelle erfordern einen aufwendigen und zeitintensiven Budgetierungsprozess.