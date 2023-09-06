Die Budgetierung, eine wesentliche Säule der Finanzplanung für Unternehmen, stellt häufig ein einzigartiges Dilemma dar, das als „Budgetierungsparadoxon” bekannt ist. Idealerweise sollte ein Budget eine möglichst genaue und zeitnahe Vorstellung von den zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben vermitteln. Der traditionelle Budgetierungsprozess, der auf Präzision und Konsens ausgerichtet ist, kann jedoch mehrere Monate in Anspruch nehmen. Bis das Budget finalisiert und genehmigt ist, kann es bereits veraltet sein.
Angesichts des heutigen rasanten Wandels und der Unvorhersehbarkeit wird der konventionelle Budgetierungsprozess zunehmend kritisch hinterfragt.
Es geht nicht darum, die traditionelle Budgetierung abzulehnen. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, anzuerkennen, dass sich die Welt schneller als je zuvor verändert. Und obwohl Präzision nach wie vor von entscheidend ist, wird Agilität ebenso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger. Wenn sich der Markt verändert oder sich neue Chancen ergeben, benötigen Unternehmen die Flexibilität, ihre Finanzpläne schnell anzupassen. Das ist das „Budgetierungsparadoxon”.
Das Paradoxon der traditionellen Budgetierung besteht darin, dass je mehr Zeit und Mühe in die Erstellung eines detaillierten Jahresbudgets investiert wird, desto schneller dieses Budget an Relevanz verlieren kann. Während Unternehmen Daten sammeln und detaillierte Überprüfungen durchführen, um ein Budget zu erstellen, bleibt der Markt nicht stehen. Er verändert sich ständig, geprägt von technologischen Fortschritten, Verschiebungen in den Verbraucherpräferenzen und neuen Herausforderungen. Daher könnte gerade der Zeitaufwand für die Erstellung eines genauen Budgets letztendlich zu dessen Nachteil werden.
Genauso wie das Marathontraining eine monatelange Vorbereitung erfordert, umfasst die Erstellung eines Budgets eine umfangreiche Datenerfassung, Metriken-Analyse, Ressourcenzuweisung und Zusammenarbeit. Nachfolgend sind einige Faktoren aufgeführt, die den langwierigen Budgetierungsprozess beeinflussen:
Das Sammeln von historischen Verkaufsberichten bis hin zu Umsatzprognosen ist zeitaufwendig. Diese Daten helfen uns, frühere Trends zu verstehen, und sind für die Erstellung eines realistischen Budgets von entscheidender Bedeutung.
Obwohl es auch andere Formate gibt, verwenden viele Unternehmen nach wie vor in hohem Maße Tabellenkalkulationen für die Budgetierung. Diese sind zwar flexibel, können jedoch zu Fehlern führen, insbesondere bei großen Datenmengen oder wenn mehrere Personen Änderungen vornehmen. Die Zusammenarbeit verursacht häufig Probleme bei der Versionskontrolle, was den Prozess verlangsamt.
Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen, um deren Ziele mit denen des Unternehmens in Einklang zu bringen, erfordert Teamwork. Der erste Entwurf des Budgets wird anschließend mehrfach überprüft. Er erfordert Genehmigungshierarchien und Anpassungen auf Grundlage des Feedbacks der obersten Führungsebene. Dies führt zu umfangreichen Überprüfungszyklen.
Budgets müssen ungewisse Marktveränderungen berücksichtigen und Backup-Pläne enthalten. Verhandlungen und komplexe Finanzmodelle erfordern einen aufwendigen und zeitintensiven Budgetierungsprozess.
In der Welt der Finanzplanung ist das richtige Timing entscheidend. Verzögerungen, die auf den ersten Blick wie kleine Hindernisse erscheinen mögen, können die finanzielle Gesundheit und Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens grundlegend erschüttern. Wenn der Budgetierungsprozess zu lange dauert, können die Daten, auf denen er basiert, an Relevanz verlieren. Selbst wenn es gute Gründe für einen lange andauernden Budgetierungsprozess gibt, dürfen die Konsequenzen nicht außer Acht gelassen werden.
Ein Budget ist im Wesentlichen eine Finanzprognose. Wenn es auf veralteten Informationen basiert, ist es nicht genau. Schnelle Veränderungen der Marktbedingungen, Zinssätze und Wirtschaftswachstumsindikatoren können dazu führen, dass ein Budget, das erst vor einem Monat erstellt wurde, bereits veraltet ist. Während der Budgetvorbereitung können sich erhebliche Änderungen in den Vorschriften oder den wirtschaftlichen Bedingungen ergeben.
Ein langsamer Budgetprozess kann dazu führen, dass Chancen verpasst werden und potenzieller ROI ungenutzt bleibt. Dies beeinträchtigt die Fähigkeit eines Unternehmens, neue Investitionsmöglichkeiten zu nutzen oder sich an Marktveränderungen anzupassen.
Gute Budgetpläne für Risiken. Die Verwendung eines veralteten Budgets kann zu unzureichenden Absicherungsstrategien, unvorteilhaften finanziellen Entscheidungen, der Gefährdung durch ungünstige Währungsschwankungen oder falsch eingeschätzten Kreditrisiken führen.
Das Geheimnis liegt darin, ein Gleichgewicht zu finden. Unternehmen benötigen ein Budget, das sowohl sorgfältig geplant als auch zeitlich flexibel genug ist, um bei Bedarf leicht geändert werden zu können. Das heißt, dass die alten Methoden der Budgetplanung mit einigen neuen Strategien kombiniert werden müssen. So kann sichergestellt werden, dass die Teams auf alle Eventualitäten vorbereitet sind.
Um das Budgetierungsparadoxon zu bewältigen, tendieren Unternehmen zu flexibleren Budgetierungsmodellen wie rollierenden Prognosen und Zero-Based-Budgeting in Kombination mit anderen Strategien wie der integrierten Geschäftsplanung. Durch die Integration des Finanzplanungsprozesses in den Vertrieb, die Belegschaft und darüber hinaus stellt ein Unternehmen sicher, dass das Budget sowohl die übergeordnete strategische Vision als auch die operativen Anforderungen vor Ort widerspiegelt. Dieser Ansatz bietet Flexibilität bei der Anpassung und ermöglicht eine bessere Ausrichtung des Budgets an den aktuellen Marktbedingungen.
Diese stellen eine dynamische Alternative zu herkömmlichen statischen Jahresbudgets dar. Rollierende Prognosen bieten einen ständig aktualisierten Überblick über die zukünftige Leistung. Bei Marktveränderungen können sich Unternehmen schnell anpassen und Ressourcen dorthin verlagern, wo sie benötigt werden. Für optimale Ergebnisse sollten Finanzteams Lösungen einsetzen, die speziell für solche regelmäßigen Prognosen entwickelt wurden.
Dazu gehört die proaktive Erstellung mehrerer Budgetversionen für verschiedene mögliche Zukunftsszenarien, seien sie optimistisch, pessimistisch oder neutral. Durch die Vorbereitung dieser verschiedenen Pläne können Unternehmen unerwartete Veränderungen, wie plötzliche regulatorische Änderungen oder wirtschaftliche Schwankungen, bewältigen. Um sicherzustellen, dass diese Szenarien umsetzbar bleiben, sollten sie regelmäßig auf der Grundlage der neuesten Daten und Erkenntnisse aktualisiert werden.
Der Einsatz fortschrittlicher Lösungen, von KI-gestützter Prognosesoftware bis hin zu Datenanalyseplattformen, kann die Budgetierung beschleunigen und optimieren. Sie beschleunigen die Arbeit, liefern schnelle Erkenntnisse aus Daten und erleichtern die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen.
Die Entwicklung von Lösungen für Finanzplanung und -analyse hat begonnen, die Geschäftswelt der Budgetierung neu zu definieren. Fortschrittliche Analyselösungen, die auf künstlicher Intelligenz basieren, analysieren historische Daten und bieten vorausschauende Erkenntnisse, die zukünftige Markttrends mit einer bisher unerreichten Präzision vorhersagen. Unternehmen können nun proaktiver handeln, anstatt nur reaktiv zu reagieren.
Der Übergang von vertrauten Tools wie Excel zu fortschrittlichen Plattformen kann für Finanzfachleute eine Herausforderung darstellen. Aus diesem Grund lässt sich IBM Planning Analytics nativ in Excel integrieren. Mit dieser Integration können Benutzer die erweiterten Funktionen nutzen und gleichzeitig den Komfort und die Flexibilität von Tabellenkalkulationen beibehalten. Es handelt sich um eine Lösung, die das Beste aus beiden Welten vereint, den Übergang erleichtert und die Vorteile einer modernen Finanzplanung verstärkt.
Wie bei Plattformen wie IBM Planning Analytics zu beobachten ist, gewährleistet die Integration von Echtzeitdaten, dass Budgets stets auf dem neuesten Stand sind. Da Daten aus verschiedenen Quellen sofort zusammengeführt und verarbeitet werden, gehören Verzögerungen der Vergangenheit an.
Die Funktionen für die Zusammenarbeit erleichtern die Teamarbeit zwischen den Abteilungen und stellen sicher, dass jeder seiner Verantwortung nachkommt. Statt endloser E-Mails und Besprechungen können Teams sofort auf einer Plattform zusammenarbeiten, was die Abstimmung gewährleistet und die Budgetierung beschleunigt. Der Workflow bietet eine klare, schrittweise Anleitung für alle Beteiligten. Das Ratespiel bei der Prognose wird eliminiert, indem hervorgehoben wird, auf welche Datenpunkte man sich konzentrieren sollte.
Die Szenarioplanung ermöglicht es Unternehmen, Pläne für verschiedene Marktbedingungen – optimistische, pessimistische oder neutrale – zu entwerfen und ihre Strategien bei Bedarf schnell anzupassen. Alle Annahmen und Begründungen für diese Budgetentscheidungen können gespeichert und in Kommentaren leicht eingesehen werden, sodass die Entscheidungen für alle Beteiligten klar sind.
Die IBM Planning Analytics-Plattform nutzt die Leistungsfähigkeit der KI für Prognosen. Die Zeiten, in denen man im Dunkeln tappte oder sich ausschließlich auf historische Daten stützte, sind vorbei. Mit integrierten Vorhersagealgorithmen bietet die Software detaillierte Erkenntnisse, die es Unternehmen ermöglichen, genauer zu planen.
Im Wesentlichen liegt die Lösung für das Budgetierungsparadox darin, genau die Kraft zu nutzen, die es verschärft: Veränderung. Durch den Einsatz von Technologie können Unternehmen sicherstellen, dass ihr Budgetierungsprozess sowohl detailliert als auch agil ist, sowohl kurz- als auch langfristig, und somit perfekt gerüstet ist, um die unvorhersehbaren Herausforderungen der modernen Welt zu meistern.
