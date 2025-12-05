Was ist Szenarioplanung?

Szenarioplanung lässt sich am besten anhand des Beispiels des Unternehmens Royal Dutch Shell, das heute nur noch Shell heißt, verstehen. Das Öl- und Gasunternehmen begann in den 1960er Jahren mit der Szenarioplanung, als es mit erweiterten Produktionsherausforderungen konfrontiert war, und nahm damit letztendlich die Ölkrise von 1973 vorweg.

1965 führte das Unternehmen die Unified Planning Machinery (UPM) ein, ein computergestütztes Prognosetool zur Vorhersage von Finanzströmen. Dieses Tool führte zu mehr Gesprächen innerhalb des Unternehmens über die Erstellung möglicher Szenarien und die Antizipation zukünftiger Ereignisse im Rahmen des Szenario-Entwicklungsprozesses.

Das Unternehmen hat alternative Szenarien entwickelt, die auf einer Reihe von Variablen basieren. Es tat dies, um zu verstehen, wie der zukünftige Zustand der Unternehmen in einer Welt aussehen könnte, die auf Freihandel oder wachsenden geopolitischen Spannungen basiert.

Diese Arbeit spielte eine entscheidende Rolle für Shell, als es versuchte, Störungen zu verstehen und zu antizipieren. Bis heute stellt Shell „Was-wäre-wenn“-Fragen und nutzt den Szenarioplanungsprozess, um langfristige Herausforderungen zu reflektieren und Risiken zu mindern.

Das Ziel der Szenarioplanung besteht nicht nur darin, die Ergebnisse vorherzusagen, sondern auch zu verstehen, welche Kräfte zu diesen Ergebnissen geführt haben könnten. Es ist wichtig, externe und interne Faktoren des Geschäftsumfelds zu berücksichtigen und die Szenarioplanung in alle organisatorischen Prozesse zu integrieren.