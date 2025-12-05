Was ist Szenarioplanung?

Die Szenarioplanung bezieht sich auf den Prozess der Erstellung mehrerer möglicher Zukunftsszenarien, die auf einer Reihe verschiedener Unwägbarkeiten basieren.
Unternehmen greifen auf strategische Planungsmethoden zurück, um Risiken zu steuern und datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Diese Methoden helfen Unternehmen auch, auf die „Was-wäre-wenn“-Momente vorbereitet zu sein, auf die sie keinen Einfluss haben, wie den Klimawandel, Marktschwankungen und geopolitische Veränderungen.
Der Szenarioplanungsprozess hilft dabei, Bandbreiten möglicher Ergebnisse und deren geschätzte Auswirkungen durch Trendanalysen vorherzusagen und zu identifizieren.
Durch die Kenntnis dessen, was passieren könnte, können Unternehmen und ihre Stakeholder die Entscheidungsfindung verbessern und sowohl Best-Case- als auch Worst-Case-Möglichkeiten managen. Über die Entwicklung von Szenarien hinaus hilft der Prozess Unternehmen auch bei der Formulierung von Strategien, um diese zukünftigen Szenarien und möglichen Zukünfte zu steuern.
Mit der Szenarioplanung können Unternehmen verschiedene Szenarien visualisieren und kritische Unsicherheiten aufdecken, lange bevor eine Krise eintritt. Dieser Prozess kann einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, indem er Unternehmen in die Lage versetzt, im Voraus Ideen zu sammeln und zu überlegen, welche Maßnahmen möglicherweise ergriffen werden müssen.
Die Szenarioplanung bietet auch detaillierte Einblicke in Pläne und Budgets. Sie ist ein wichtiger Impulsgeber für Führungskräfte und Stakeholder bei ihren Entscheidungen für ihr Unternehmen. Anstatt auf ein Ereignis außerhalb der Kontrolle eines Unternehmens zu reagieren, fördert die Szenarioplanung proaktives Problemlösen und innovatives Denken. Je resilienter das Unternehmen wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass es langfristig stabil ist.
Szenarioplanung lässt sich am besten anhand des Beispiels des Unternehmens Royal Dutch Shell, das heute nur noch Shell heißt, verstehen. Das Öl- und Gasunternehmen begann in den 1960er Jahren mit der Szenarioplanung, als es mit erweiterten Produktionsherausforderungen konfrontiert war, und nahm damit letztendlich die Ölkrise von 1973 vorweg.
1965 führte das Unternehmen die Unified Planning Machinery (UPM) ein, ein computergestütztes Prognosetool zur Vorhersage von Finanzströmen. Dieses Tool führte zu mehr Gesprächen innerhalb des Unternehmens über die Erstellung möglicher Szenarien und die Antizipation zukünftiger Ereignisse im Rahmen des Szenario-Entwicklungsprozesses.
Das Unternehmen hat alternative Szenarien entwickelt, die auf einer Reihe von Variablen basieren. Es tat dies, um zu verstehen, wie der zukünftige Zustand der Unternehmen in einer Welt aussehen könnte, die auf Freihandel oder wachsenden geopolitischen Spannungen basiert.
Diese Arbeit spielte eine entscheidende Rolle für Shell, als es versuchte, Störungen zu verstehen und zu antizipieren. Bis heute stellt Shell „Was-wäre-wenn“-Fragen und nutzt den Szenarioplanungsprozess, um langfristige Herausforderungen zu reflektieren und Risiken zu mindern.
Das Ziel der Szenarioplanung besteht nicht nur darin, die Ergebnisse vorherzusagen, sondern auch zu verstehen, welche Kräfte zu diesen Ergebnissen geführt haben könnten. Es ist wichtig, externe und interne Faktoren des Geschäftsumfelds zu berücksichtigen und die Szenarioplanung in alle organisatorischen Prozesse zu integrieren.
Der Szenarioplanungsprozess ist nicht für jedes Unternehmen gleich und kann je nach Bedarf zusätzliche Schritte erfordern. Nachfolgend finden Sie jedoch fünf wichtige Schritte, die jedem Unternehmen als Leitfaden dienen können.
Für einen produktiven Szenarioplanungsprozess sollten alle Unternehmen zunächst ein klares Ziel festlegen.
Dieses Ziel kann ein langfristiges Ziel oder etwas Unmittelbareres sein. In jedem Fall sollte das Unternehmen eine Vision davon entwickeln, wo es in den kommenden Monaten oder Jahren stehen möchte.
Nachdem das primäre Ziel festgelegt wurde, sollten die Teams analysieren, wie sich das aktuelle Vorgehen auf mögliche Ergebnisse auswirkt.
Unternehmen müssen sicherstellen, dass diese Ergebnisse mit dem Hauptziel übereinstimmen und ihre zukünftigen Auswirkungen verstehen, um angemessen reagieren zu können.
Bei der Festlegung der Ausrichtung des Unternehmens müssen zahlreiche Faktoren berücksichtigt werden. Diese Faktoren können interne Faktoren wie organisatorische Veränderungen oder externe Faktoren wie geopolitische Spannungen sein.
Unabhängig davon, um welche Art von Faktoren es sich handelt, muss das Unternehmen ein umfassendes Verständnis von jedem einzelnen Faktor besitzen, um genaue Prognosen und Erkenntnisse erstellen zu können.
Ähnlich wie bei der Identifizierung von Einflussfaktoren müssen Unternehmen auch die Auswirkungen der einzelnen Szenarien bewerten. Dieser Ansatz besteht darin, mehrere Szenarien zu erstellen und zu bestimmen, wie wahrscheinlich jedes davon sein könnte, abhängig von den Bedingungen, Annahmen und Wahrscheinlichkeiten.
Nach der Bewertung folgt die Beurteilung der Auswirkungen jedes Szenarios. Unternehmen müssen die potenziellen Auswirkungen berücksichtigen und eine angemessene Vorgehensweise festlegen.
Schließlich muss das Unternehmen Frühindikatoren für jedes Szenario entwickeln.
Dieser Schritt ist entscheidend, um sicherzustellen, dass das Unternehmen proaktiv handelt und Störungen oder Probleme erkennen kann, bevor sie zu größeren Ereignissen eskalieren. Darüber hinaus verschafft es Unternehmen und Stakeholdern den Wettbewerbsvorteil, stets vorbereitet zu sein und Probleme ohne Panik bewältigen zu können.
Im Folgenden sind einige der wichtigsten Vorteile aufgeführt, von denen Unternehmen beim Einsatz der Szenarioplanung profitieren können:
Szenarioplanung gibt es in vielen Formen. Welchen Ansatz ein Unternehmen wählt, hängt von seinem Schwerpunkt und seiner Methodik ab.
Die quantitative Szenarioplanung verwendet drei verschiedene Szenarien: optimistisch, pessimistisch und beste Schätzung.
Das optimistische Szenario zeigt die bestmöglichen Ergebnisse für das Unternehmen. Das pessimistische Szenario untersucht die schlimmsten anzunehmenden Fälle, wie zum Beispiel einen Börsencrash oder Umwelteinflüsse, die außerhalb der Kontrolle liegen. Schließlich werden im Szenario der besten Schätzung aktuelle Trends und Prognosen berücksichtigt, um die finanziellen Auswirkungen abzuschätzen.
Unternehmen können die normative Szenarioplanungsmethode nutzen, um ihr ideales Szenario und die gewünschten Ergebnisse zu entwickeln und dann rückwärts zu arbeiten, um herauszufinden, wie sie dieses erreichen können.
Diese Methode eignet sich am besten für langfristige Planungen und für Unternehmen, die sich wichtige Ziele setzen wollen. Es ist ein zukunftsorientierter Ansatz, der Unternehmen hilft, eine Vorlage für genau das zu entwickeln, was sie wollen.
Die explorative Szenarioplanung ist ein Ansatz, der eine breite Palette potenzieller Zukunftsszenarien in Abhängigkeit von bestimmten Zeiträumen, volatilen Umfeldern und zahlreichen Unsicherheiten berücksichtigt.
Diese Methode erstellt verschiedene Szenarien und kann Unternehmen dabei helfen, sich in Echtzeit anzupassen.
Diese Methode der Szenarioplanung konzentriert sich auf die kurz- und mittelfristigen Herausforderungen, denen sich ein Unternehmen gegenübersieht. Der Fokus liegt tendenziell auf operationellen Risiken oder dem Tagesgeschäft und der Bearbeitung spezifischer Probleme.
Unternehmen mit spezifischen Problemen – wie etwa Lieferkettenunterbrechungen oder Arbeitskräftemangel – könnten diese Methode in Betracht ziehen, um konkrete Notfallpläne zu entwickeln.
Die Methode des strategischen Managements ist ein weiterer Ansatz zur Szenarioplanung, der das große Ganze betrachtet, sich aber in erster Linie auf externe Einflüsse konzentriert.
Dieser Ansatz dient dazu, langfristige Strategien zu entwickeln und Unternehmen dabei zu helfen, ihre Gesamtrichtung in Abhängigkeit von Faktoren wie wirtschaftlichen Veränderungen, technologischen Fortschritten oder sozialen Trends zu verstehen.
Unternehmen in allen Branchen nutzen die Szenarioplanung, um Unsicherheiten zu bewältigen und bessere Ergebnisse zu erzielen. Diese gängigen Anwendungsfälle beweisen ihre Vielseitigkeit.
Finanzteams sind ein großartiges Beispiel dafür, wie Szenarioplanung auf Kernaktivitäten angewendet werden kann. Teams können die Szenarioplanung für Budgetierung, Forecasting und Echtzeitanalysen verwenden, um zu erkunden, wie sich Nachfrage- und Kostenänderungen auf den Zustand des Unternehmens auswirken könnten.
Durch einen einheitlichen Planungsprozess können Unternehmen Planungszyklen beschleunigen und Wachstum vorantreiben.
Unternehmen mit Lieferketten nutzen Szenarioplanungsmethoden für die Bedarfsplanung, Bestandsoptimierung und Vertriebsanalysen.
Mit dem richtigen Planning Analytics-Tool können Unternehmen „Was-wäre-wenn“-Szenarioanalysen durchführen und ein einheitliches Dashboard nutzen. Mithilfe dieser Dashboards können Veränderungen und Schwankungen überwacht werden, sowohl größere (z. B. eine Pandemie) als auch kleinere (z. B. eine Aktualisierung der Vorschriften). Unternehmen können verschiedene Szenarien modellieren und proaktiv Notfallpläne entwickeln.
Nachhaltige Praktiken und die Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) werden für viele Unternehmen immer mehr zur Priorität.
Die Szenarioplanung kann für Nachhaltigkeitsplanung, Simulation und Optimierung zur Minderung von Klimarisiken eingesetzt werden. Dieser Ansatz kann helfen, Ergebnisse vorherzusagen, und einige Tools können sogar den CO₂-Fußabdruck eines Produkts (PCF) berechnen.
Die Szenarioplanung ist ein hervorragender Ansatz zur Entwicklung von Vertriebsplänen und zum Testen spezifischer Vertriebsstrategien. Durch diesen Ansatz können Unternehmen eine Vertriebsstrategie an verschiedenen Punkten im Produktlebenszyklus testen, ihre Pläne auf der Grundlage der Ergebnisse anpassen und ihre Ressourcen besser verteilen.
Unabhängig davon können Vertriebs- und Gebietsleiter die Szenarioplanung nutzen, um Daten zur Vertriebskapazität in Echtzeit zu verfolgen und Ressourcen effektiv zuzuweisen.
Der gesamte Szenarioplanungsprozess kann ein umfangreiches Unterfangen sein und erfordert Koordination und Zusammenarbeit. Es gibt einige bewährte Vorgehensweisen, die ein Unternehmen befolgen sollte, um einen erfolgreichen Prozess zu gewährleisten:
