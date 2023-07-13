Nachdem sie die Risiken, mit denen ihre Firma konfrontiert ist, konfrontiert, die Wahrscheinlichkeit und den Schweregrad eines jeden Risikos ermittelt und eine BIA durchgeführt haben, können Führungskräfte mithilfe eines einfachen Prozesses in drei Schritten einen Backup-Plan entwickeln.

Bestimmung der Trigger, die den Plan in Gang setzen: Angenommen, ein Hurrikan steht bevor. Zu welchem Zeitpunkt wird dann durch den herannahenden Sturm der Plan für unvorhersehbare Ereignisse getriggert? Wenn der Sturm 50 Meilen entfernt ist? Oder vielleicht 100 Meilen? Führungskräfte müssen klare Entscheidungen treffen, damit die Teams, die sie mit der Ausführung betrauen, wissen, wann sie mit den entsprechenden Arbeiten beginnen müssen.

Entwickeln Sie eine angemessene Reaktion: Die Bedrohung, auf die sich das Unternehmen vorbereitet hat, tritt ein. Die Teams müssen genau wissen, was von ihnen erwartet wird, damit eine schnelle Wiederherstellung auf Unternehmensseite erfolgen kann. Sie brauchen klare, leicht zugängliche Anweisungen, leicht zu befolgende Protokolle und einen Weg, über den alle miteinander kommunizieren können.

Klares und gerechtes Delegieren der Verantwortung: Wie jede andere Initiative erfordert auch die Maßnahmenplanung für unvorhersehbare Ereignisse ein effektives Projektmanagement, um erfolgreich zu sein. Im Falle einer existenziellen Bedrohung wie einer Naturkatastrophe muss jeder, der an der Wiederherstellung des Unternehmens beteiligt ist, seine Rolle kennen und entsprechend geschult sein.

So wäre es beispielsweise im Brandfall nicht fair, von Mitarbeitenden, die nicht in der Brandbekämpfung geschult sind, zu erwarten, dass sie einen Schlauch in die Hand nehmen. Mit dem richtigen Training könnten diese Personen jedoch das Personal durchzählen oder von Etage zu Etage gehen, um sicherzustellen, dass andere Mitarbeitende evakuiert wurden.

Eine Möglichkeit, den Workflow im Team beim Entwerfen eines Plans zu verbessern, ist die Erstellung eines RACI-Diagramms. RACI steht für „responsible, accountable, consulted and informed“ – zu Deutsch also „verantwortlich, rechenschaftspflichtig, konsultiert und informiert“. Es handelt sich dabei um einen weit verbreiteten Prozess, der Teams und Einzelpersonen hilft, Verantwortung zu delegieren und in Echtzeit auf Krisen zu reagieren.