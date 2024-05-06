Was ist ein Klimarisiko?

Klimarisiko bezieht sich auf die potenziellen negativen Auswirkungen des Klimawandels auf verschiedene Aspekte der Umwelt, Unternehmen und Gesellschaft.
Steigende globale Temperaturen, die auf erhöhte Treibhausgasemissionen durch menschliche Aktivitäten zurückzuführen sind, könnten zu Veränderungen im globalen Klimasystem führen. Dies wiederum wirkt sich auf das Wetter und die natürlichen Ökosysteme der Erde sowie auf die Art und Weise aus, wie Menschen leben und arbeiten. Während die Welt daran arbeitet, die Auswirkungen des Klimawandels besser zu verstehen, ergreifen Experten und politische Entscheidungsträger Schritte, um das Klimarisiko zu verstehen und zu messen – und Wege zu finden, es zu mindern.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Das Verständnis von Klimarisiken ist aus vielen Gründen wichtig. Die Folgen des Klimawandels können bestehende soziale Ungleichheiten verschärfen und die öffentliche Gesundheit beeinträchtigen. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass der Klimawandel zwischen 2030 und 2050 etwa 250.000 zusätzliche Todesfälle pro Jahr durch Unterernährung, Krankheiten und Hitzestress verursachen könnte.1 Darüber hinaus können extreme Wetterereignisse zum Verlust von Menschenleben, zur Vertreibung von Menschen und zu erhöhter Armut führen.
Laut der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) haben diese sich ändernden Klimabedingungen auch potenzielle finanzielle Auswirkungen auf Unternehmen und das globale Finanzsystem insgesamt. Zu diesen Auswirkungen gehören Sach- und Infrastrukturschäden, Betriebsunterbrechungen und höhere Versicherungsansprüche. Investoren berücksichtigen das Klimarisiko zunehmend bei ihren Anlageentscheidungen. In der Zwischenzeit entwickeln Regierungen und andere Stellen weltweit neue Vorschriften und Standards, die Unternehmen dazu verpflichten, ihre klimabezogenen Risiken zu bewerten und offenzulegen.
Am häufigsten betrifft das Klimarisiko gefährdete Bevölkerungsgruppen, z. B. in Ländern mit niedrigem Einkommen oder Gebieten mit geringer Infrastruktur. Inselstaaten und Küstenregionen sind durch den Anstieg des Meeresspiegels und die zunehmende Häufigkeit und Intensität tropischer Stürme erheblichen Risiken ausgesetzt.
In Afrika südlich der Sahara können Klimaschwankungen sowie Veränderungen der Niederschlagsmuster die Ernährungssicherheit und die Wasserverfügbarkeit stark beeinflussen. In Südasien sind Länder wie Indien, Bangladesch und Pakistan von den Folgen extremer Hitze und Veränderungen der Monsunmuster bedroht.
Aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte der Region können die potenziellen Auswirkungen solcher Ereignisse verstärkt werden. Die Arktis erwärmt sich fast doppelt so schnell wie der globale Durchschnitt. Das hat schmelzende Eisschilde und auftauenden Permafrost zur Folge. Dies bedroht die Ökosysteme und indigenen Gemeinschaften und trägt außerdem zum globalen Anstieg des Meeresspiegels bei.
Klimarisiken können im Großen und Ganzen in drei Kategorien eingeteilt werden:
Dies sind die direkten Bedrohungen, die von den sich verändernden Klimabedingungen ausgehen. Dazu gehören akute Risiken durch extreme Wetterereignisse wie Hurrikane, Überschwemmungen, Hitzewellen und Dürren. Dazu gehören auch Probleme, die sich aus langfristigen Veränderungen der Klimamuster ergeben, wie steigende Meeresspiegel und steigende Temperaturen.
Diese Risiken ergeben sich aus dem Prozess der Anpassung an eine kohlenstoffarme Wirtschaft. In dem Maße, in dem Branchen, Unternehmen und Gemeinden sich von fossilen Brennstoffen abwenden, müssen diejenigen, die stark auf diese Ressourcen angewiesen sind, mit erheblichen finanziellen Verlusten und sozioökonomischen Störungen rechnen. Dazu gehören politische und regulatorische Änderungen, technologische Fortschritte und Veränderungen der Verbraucherpräferenzen, die zu einer geringeren Nachfrage nach bestimmten Produkten oder Dienstleistungen führen können.
Diese Risiken stehen im Zusammenhang mit Personen und Unternehmen, die durch den Klimawandel Verluste erlitten haben und von den Verantwortlichen eine Entschädigung verlangen. Dies kann rechtliche Schritte gegen Unternehmen oder Regierungen umfassen, die es versäumt haben, ihren Beitrag zum Klimawandel zu verringern oder sich an dessen Auswirkungen anzupassen.
Die physischen, Übergangs- und Haftungsrisiken, aus denen sich das gesamte Klimarisiko zusammensetzt, können eine Vielzahl von Auswirkungen haben. Hier ein genauerer Blick darauf, wie sie sich auf Unternehmen, Gemeinden und die Umwelt auswirken können:
Mit dem Klimawandel geht eine Zunahme der Häufigkeit und Intensität extremer Wetterereignisse wie Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen und Stürme einher. Diese Ereignisse können die Infrastruktur beschädigen, den Betrieb und die Lieferketten stören und zum Verlust von Menschenleben führen. Steigende Meeresspiegel führen zu Landverlust und Verlagerung. Und Veränderungen in den Niederschlagsmustern können in einigen Gebieten zu Wasserknappheit und in anderen zu Überschwemmungen führen.
Dies kann sich auf die Landwirtschaft auswirken, die Wasserversorgung beeinträchtigen und das Risiko von Waldbränden in trockenen Regionen erhöhen. Diese Veränderungen haben auch erhebliche Auswirkungen auf die Ökosysteme, führen zu Verschiebungen in der Artenverteilung und bedrohen die Artenvielfalt. Korallenriffe zum Beispiel reagieren sehr empfindlich auf die Wassertemperatur und sind stark von der Erwärmung und Versauerung der Ozeane betroffen.
Der Klimawandel hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Gesellschaft und beeinflusst verschiedene Aspekte des menschlichen Lebens, von Zustand und Lebensstandard bis hin zu Kultur und sozialen Strukturen. Er kann medizinische Probleme wie hitzebedingte Krankheiten oder die Ausbreitung von Krankheiten wie Malaria und Dengue-Fieber verschlimmern. Veränderungen der Wettermuster können den Zugang zu sauberem und sicherem Wasser erschweren. Wasser ist jedoch für die menschliche Gesundheit, die Landwirtschaft und die Energieerzeugung unerlässlich.
Oft sind die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen unverhältnismäßig stark vom Klimarisiko betroffen. Dazu zählen Menschen in Ländern mit niedrigem Einkommen, indigene Gemeinschaften, ältere Menschen und Kinder. Dies kann bestehende soziale Ungleichheiten verschärfen und zu mehr Armut und Marginalisierung sowie zu Verlagerung, Instabilität und Konflikten führen. Nach Angaben der Weltbank könnten ohne Klimaschutzmaßnahmen bis 2030 mehr als 100 Millionen Menschen zusätzlich in Armut leben.2
Für Unternehmen kann sich das Klimarisiko auf verschiedene Weise manifestieren. Physische Risiken aufgrund extremer Wetterereignisse und veränderter Wettermuster können Vermögenswerte, zu denen auch Gebäude, Ausrüstung und Infrastruktur zählen, beschädigen. Sie können auch Lieferketten und Produktionsprozesse stören und es erschweren, Arbeitskräfte zu finden und sichere Arbeitsbedingungen aufrechtzuerhalten.
Klimarisiken können für Unternehmen mit höheren Ausgaben verbunden sein, beispielsweise mit höheren Versicherungsprämien oder hohen Compliance-Kosten, um neue regulatorische Standards zu erfüllen. Finanziell können Übergangsrisiken dazu führen, dass Vermögenswerte verloren gehen, d. h., sie verlieren an Wert oder werden vor dem Ende ihrer Nutzungsdauer zu Verbindlichkeiten. Unternehmen und Regionen, die stark von fossilen Brennstoffen abhängig sind, könnten beispielsweise mit erheblichen finanziellen Risiken konfrontiert werden, wenn die Welt sich in Richtung erneuerbarer Energiequellen verschiebt.
Auf makroökonomischer Ebene können Klimarisiken eine systemische Bedrohung für die Finanzstabilität darstellen. So könnte beispielsweise eine plötzliche Neubewertung von Assets aufgrund von Klimarisiken eine umfassendere Finanzkrise auslösen. Da Stakeholder zunehmend sensibler für Klimarisiken werden, können Maßnahmen zu deren Bewertung und Minderung zu einem wesentlichen Bestandteil unternehmerischer Entscheidungsfindungsprozesse werden.
Bei der Bewertung des Klimarisikos müssen die potenziellen Auswirkungen des Klimawandels auf ein Unternehmen oder eine Region ermittelt und quantifiziert werden. Dazu gehört die Suche nach physischen Klimagefahren, die wahrscheinlich auftreten werden, wie extreme Wetterereignisse und sich verändernde Klimamuster, sowie die mit dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft verbundenen Übergangsrisiken.
Unternehmen müssen ihre Anfälligkeit für diese Gefahren anhand einer Vielzahl von Faktoren bewerten und die zu erwartenden Auswirkungen in der Zukunft messen. Ein Unternehmen könnte beispielsweise beurteilen, wie viele seiner Einrichtungen sich in überschwemmungsgefährdeten Gebieten befinden. Um diese Auswirkungen quantifizieren zu können, müssen Unternehmen den finanziellen Schaden schätzen. Dies kann die Berechnung potenzieller Reparaturkosten durch physische Schäden, entgangene Einnahmen durch Betriebsunterbrechungen oder Compliance-Kosten aufgrund neuer Vorschriften umfassen.
Die Szenarioanalyse ist auch ein wesentlicher Bestandteil der Klimarisikobewertung. Mithilfe der Klimawissenschaft werden damit zukünftige Klimaszenarien und deren mögliche Auswirkungen projiziert. Die bei den Bewertungen des Klimarisikos verwendeten Daten können aus verschiedenen Quellen stammen. Dazu gehören Klimamodelle, historische Klimadaten, sozioökonomische Prognosen und unternehmensspezifische Metriken. Die verwendeten Methoden können je nach Umfang der Bewertung und den spezifischen Bedürfnissen des Unternehmens stark variieren.
Da immer mehr Länder und Unternehmen versuchen, effektive ESG-Ziele (Umwelt-, Sozial- und Governance) festzulegen, können Klimarisikobewertungen als Leitfaden dienen. So veröffentlichte die Europäische Umweltagentur im Jahr 2024 die erste europäische Klimarisikobewertung (European Climate Risk Assessment, EUCRA), um politische Prioritäten für die Anpassung an den Klimawandel zu setzen und die Entscheidungsfindung für ESG zu unterstützen.3
Der Aufbau von Klimaresilienz erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der Minderungsmaßnahmen (wie die Reduzierung von Treibhausgasemissionen) und Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel umfasst. Nur so können Regionen und Unternehmen langfristig funktionsfähig bleiben.
Die Umstellung von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energiequellen wie Wind-, Solar-, Geothermie- und Wasserkraft kann die Treibhausgasemissionen erheblich reduzieren und somit die Rate der Erderwärmung verlangsamen.
Maßnahmen zum Schutz und zur Wiederherstellung von Wäldern, zur Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft und zur Erhaltung von Sumpfgebieten können Kohlenstoff binden, die biologische Vielfalt schützen und einen Puffer gegen extreme Wetterereignisse schaffen.
Die Verringerung des allgemeinen Energiebedarfs und die Implementierung einer klimaresistenteren Infrastruktur können dazu beitragen, die Umweltauswirkungen der Stromerzeugung und -versorgung zu verringern. Dies kann den Bau „grüner“ Gebäude umfassen, die Funktionen wie effiziente Isolierung und natürliche Beleuchtung beinhalten, oder die Entwicklung von hochwasserresistenten Stadtentwässerungssystemen.
Einige Finanzinstrumente können dazu beitragen, potenzielle Klimawandelrisiken auszugleichen und Ressourcen für Klimaschutzmaßnahmen zu mobilisieren. Grüne Anleihen werden beispielsweise ausgegeben, um Projekte zu finanzieren, die einen Nutzen für die Umwelt haben, wie z. B. Projekte für erneuerbare Energien, energieeffiziente Gebäude oder öffentliche Verkehrssysteme. Klimaversicherungen können Unternehmen und Gemeinden vor den finanziellen Auswirkungen extremer Wetterereignisse schützen.
Regierungen und politische Entscheidungsträger können eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, um zum Aufbau von Resilienz beizutragen. Bei der Bepreisung von CO2-Emissionen werden beispielsweise die Treibhausgasemissionen bepreist, entweder durch eine CO2-Steuer oder ein Cap-and-Trade-System, um Unternehmen einen Anreiz zu bieten, Maßnahmen zur Reduzierung zu ergreifen.
Weitere Maßnahmen können Investitionen in erneuerbare Energien fördern, den Übergang zu erneuerbaren Energien unterstützen, die Kosten für die Modernisierung der Energieeffizienz ausgleichen, Regeln für nachhaltige Entwicklung festlegen und neue Forschungs- und Entwicklungsprojekte finanzieren. Viele Regierungen und Unternehmen verschärfen die Anforderungen an die Offenlegung von Klimadaten, um Investoren, Kunden und anderen Stakeholdern eine fundierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen.
Die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, Regierungen, NGOs, Forschungseinrichtungen sowie weiteren Entscheidungsträgern kann Ländern und Unternehmen dabei helfen, Wissen zu teilen, Politik zu gestalten und innovative Lösungen zur Bewältigung von Klimarisiken zu entwickeln. Durch Sensibilisierung und Förderung der Aufklärung über das Thema Klima können Einzelpersonen und Gemeinschaften zum Handeln befähigt werden.
Erfahren Sie, wie Sie Risiken und Störungen mit einem datengestützten Ansatz zur Klimaanpassung proaktiv mindern.
Erfahren Sie, worauf nachhaltigkeitsorientierte Unternehmen bei ESG-Softwareplattformen achten sollten, beispielsweise Datenerfassung, THG-Berichterstattung und mehr.
Erfahren Sie alles, was Sie über die Richtlinie der Europäischen Union über die Nachhaltigkeitsberichterstattung (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) wissen müssen, einschließlich der Einhaltung von Vorschriften, der Anforderungen an die Berichterstattung, der wichtigsten Termine und mehr.
Optimieren Sie die Wartung, Prüfung und Zuverlässigkeit Ihrer kritischen Geräte und Infrastruktur mit der integrierten Lösung für das Asset-Lifecycle-Management von IBM.
Beginnen Sie noch heute mit der Integration von Nachhaltigkeit in Ihr Unternehmen, indem Sie Ihre strategische Roadmap mit den täglichen betrieblichen Abläufen verknüpfen.
Entwickeln Sie eine ESG-Datenstrategie, um Nachhaltigkeitsziele zu operationalisieren und die Transparenz zu erhöhen.
Stellen Sie Entwicklern und Data Scientists Umweltdaten und KI-gestützte Erkenntnisse zur Verfügung, um die Klimaresilienz und die geschäftliche Effizienz zu verbessern.