Was ist ein Klimarisiko?

Bei der Bewertung des Klimarisikos müssen die potenziellen Auswirkungen des Klimawandels auf ein Unternehmen oder eine Region ermittelt und quantifiziert werden. Dazu gehört die Suche nach physischen Klimagefahren, die wahrscheinlich auftreten werden, wie extreme Wetterereignisse und sich verändernde Klimamuster, sowie die mit dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft verbundenen Übergangsrisiken.

Unternehmen müssen ihre Anfälligkeit für diese Gefahren anhand einer Vielzahl von Faktoren bewerten und die zu erwartenden Auswirkungen in der Zukunft messen. Ein Unternehmen könnte beispielsweise beurteilen, wie viele seiner Einrichtungen sich in überschwemmungsgefährdeten Gebieten befinden. Um diese Auswirkungen quantifizieren zu können, müssen Unternehmen den finanziellen Schaden schätzen. Dies kann die Berechnung potenzieller Reparaturkosten durch physische Schäden, entgangene Einnahmen durch Betriebsunterbrechungen oder Compliance-Kosten aufgrund neuer Vorschriften umfassen.

Die Szenarioanalyse ist auch ein wesentlicher Bestandteil der Klimarisikobewertung. Mithilfe der Klimawissenschaft werden damit zukünftige Klimaszenarien und deren mögliche Auswirkungen projiziert. Die bei den Bewertungen des Klimarisikos verwendeten Daten können aus verschiedenen Quellen stammen. Dazu gehören Klimamodelle, historische Klimadaten, sozioökonomische Prognosen und unternehmensspezifische Metriken. Die verwendeten Methoden können je nach Umfang der Bewertung und den spezifischen Bedürfnissen des Unternehmens stark variieren.

Da immer mehr Länder und Unternehmen versuchen, effektive ESG-Ziele (Umwelt-, Sozial- und Governance) festzulegen, können Klimarisikobewertungen als Leitfaden dienen. So veröffentlichte die Europäische Umweltagentur im Jahr 2024 die erste europäische Klimarisikobewertung (European Climate Risk Assessment, EUCRA), um politische Prioritäten für die Anpassung an den Klimawandel zu setzen und die Entscheidungsfindung für ESG zu unterstützen.3