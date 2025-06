Was ist Managed Cloud?

Der Zweck einer Managed Cloud besteht darin,das Cloud-Management auf eine As-a-Service-Option auszulagern. Auf diese Weise kann das Unternehmen sicherstellen, dass die Cloud-Ressourcen gut laufen, und gleichzeitig die Kosten für die Einstellung eines Teams zur Verwaltung der Cloud-Ressourcen vermeiden. Die Einbeziehung eines verwalteten Cloud-Dienstes kann jederzeit während des Lebenszyklus der Cloud-Lösung erfolgen und hilft, mit dem sich ständig verändernden Cloud-Ökosystem Schritt zu halten.

Bei der Managed Cloud kann das Unternehmen auswählen, welche IT-Funktionen es selbst kontrolliert und welche IT-Infrastruktur oder Funktionen bei externen Anbietern und Rechenzentren untergebracht werden sollen. Der gewählte Dienstanbieter verfügt über eine eigene Infrastruktur, die Daten besitzt, betreibt und verwaltet; mithilfe von Automatisierungen ist diese Infrastruktur in einer Cloud-Umgebung verfügbar. Weitere Angebote umfassen Cloud Computing und Cloud-Bereitstellung, um die Workloads Ihres Unternehmens zu unterstützen.

Die Zahlungsmethode für das Outsourcing eines verwalteten Cloud-Dienstes ist in der Regel ein As-a-Service-Abonnementmodell, bei dem der Zugriff auf die Ressourcen online erfolgt. Der Service Provider muss sicherstellen, dass alle Informationen oder Daten auf dem neuesten Stand sind und dem Unternehmen bei Problemen in Echtzeit zur Verfügung stehen, ebenso wie Leistungsüberwachung und Cybersicherheitsmanagement. Je nach Unternehmen können die Anbieter die verwalteten Services über eine Public Cloud oder in einer Hybrid-Cloud-Umgebung bereitstellen.

Ein Zeitpunkt, an dem ein Unternehmen die Auslagerung des Cloud-Betriebs in Erwägung ziehen könnte, ist während der Cloud-Migration. Ein Managed Service Provider (MSP) kann Sie bei der Verwaltung von Cloud-Daten und DevOps unterstützen und den IT-Teams den Rücken freihalten, damit sie sich anderen wichtigen Aufgaben widmen können.