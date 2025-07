Für den Transformationsschritt bietet die Funktion vorgefertigte Qualitätsoperatoren für Funktionen wie Textextraktion und Deduplizierung. Sie können auch sensible Inhalte wie personenbezogene Daten (PII) sowie Hass, Beleidigungen und Obszönitäten (HAP) entfernen. Diese Transformationen werden von einer skalierbaren Engine unterstützt, die Hunderte Millionen Seiten verarbeiten kann und so die Verarbeitung unstrukturierter Daten exponentiell beschleunigt. Die Integration unstrukturierter Daten lässt sich auch in Open-Source-Frameworks wie LangChain integrieren, um die Konvertierungsfunktionen noch weiter auszubauen.